Dunyoning eng kichik radiolokatsion sunʼiy yoʻldoshi Yer tasvirlarini uzatishni boshladi

·29·Texno
Dunyoning eng kichik radiolokatsion sunʼiy yoʻldoshi Yer tasvirlarini uzatishni boshladi

Kosmik texnologiyalar sohasida muhim yangilik yuz berdi: dunyodagi eng kichik radiolokatsion sunʼiy yoʻldosh hisoblangan “AIST-ST” oʻzining ilk ishchi tasvirlarini Yerga yubordi. Rossiyalik muhandislar tomonidan ishlab chiqilgan ushbu mitti apparat koinotdan turib sayyoramiz yuzasini yuqori aniqlikda kuzatish imkoniyatiga ega ekanini amalda isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Samara universiteti va Sankt-Peterburgdagi Maxsus texnologik markaz mutaxassislari tomonidan yaratilgan “AIST-ST” CubeSat formatidagi ilk radiolokatsion sunʼiy yoʻldosh hisoblanadi. 2024-yilning 5-noyabr kuni orbitaga chiqarilgan ushbu qurilma parvozdan keyingi sinovlarni muvaffaqiyatli yakunlab, oʻzining asosiy vazifasini bajarishga kirishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, apparat hozirda Yaponiyaning ayrim hududlari, Panama va Suvaysh kanallari hamda AQSHning Rozamond hududi aks etgan kadrlarni taqdim etgan.

Ob-havo va vaqt tanlamaydigan texnologiya

Mazkur sunʼiy yoʻldoshning asosiy oʻziga xosligi uning santimetrli diapazondagi radiotoʻlqinlar yordamida ishlashidir. Bu texnologiya oddiy optik kameralardan farqli oʻlaroq, qalin bulutlar, tuman va hatto tun qorongʻuligida ham Yer yuzasini aniq “koʻrish” imkonini beradi. Bu esa qishloq xoʻjaligi, ekologik monitoring va favqulodda vaziyatlarni oʻrganishda juda muhim omil hisoblanadi.

“AIST-ST” oʻzining oʻlchamlari bilan jahon kosmonavtikasida rekord oʻrnatmoqda. Uning vazni bor-yoʻgʻi 30 kilogramm atrofida boʻlsa-da, bortiga toʻliq quvvatli radiolokator oʻrnatilgan. Odatda bunday murakkab uskunalar ancha yirik va ogʻir kosmik kemalarga oʻrnatilar edi. Kichik hajm va yuqori samaradorlikning uygʻunligi kelajakda arzon va tezkor kosmik monitoring tizimlarini yaratishga yoʻl ochadi.

Hozircha olingan tasvirlar marshrut rejimida, har bir pikselga 5 metr aniqlikda tushirilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, kelgusida sunʼiy yoʻldosh batafsilroq tasvirga olish rejimiga oʻtkaziladi. Bu esa olinayotgan maʼlumotlarning sifati va aniqligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Loyiha doirasida olingan maʼlumotlar nafaqat ilmiy, balki iqtisodiy ahamiyatga ham ega. Bunday mitti sunʼiy yoʻldoshlar yordamida butun bir tarmoqni (turkumni) shakllantirish mumkin, bu esa Yer yuzasining istalgan nuqtasini real vaqt rejimida kuzatib turish imkonini beradi. Rejaga koʻra, ushbu mitti apparat kamida bir yil davomida faol xizmat koʻrsatadi.

KosmosTexnologiyaSunʼiy YoʻldoshAIST-STInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Star Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiStar Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiKecha, 18:59Anthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiAnthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiKecha, 18:53Koinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKoinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKecha, 18:53Ijtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiIjtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiKecha, 18:27Yurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaYurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaKecha, 18:22Rossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiRossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiKecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi