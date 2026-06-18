Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?

·128·Texno
Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?

AQSH Federal savdo komissiyasi (FTC) mobil ilovalar bozoridagi eng yirik firibgarlik tarmoqlaridan biri boʻlgan Genesis Tech kompaniyasiga nisbatan sud daʼvosini qoʻzgʻatdi. Mazkur ish zamonaviy texnologiyalar olamida obuna xizmatlari orqali foydalanuvchilarni aldash qanchalik murakkab va tizimli koʻrinishga kelganini koʻrsatib bermoqda. Kompaniya yashirin shirkatlar tarmogʻi orqali yuz millionlab dollar mablagʻni noqonuniy oʻzlashtirganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

FTC maʼlumotlariga koʻra, Genesis Tech oʻzining haqiqiy qiyofasini yashirish uchun Kiprda roʻyxatdan oʻtgan va Ukrainada faoliyat yurituvchi oʻnlab shoʻba korxonalardan foydalangan. Ushbu tarmoq tarkibiga MadMuscles, Harna va Unimeal kabi fitnes ilovalari, PDF Guru va PDF Master kabi servislar, shuningdek, Nebula munajjimlar bashorati va Wisey unumdorlik ilovalari kirgan. Faqatgina beshta asosiy shoʻba korxonaning 2023-yildan 2025-yil oʻrtalariga qadar koʻrgan daromadi qariyb 250 million dollarni tashkil etgan.

Murakkab yashirinish sxemasi

Mazkur firibgarlik tarmogʻi Apple va Google kabi texnologik gigantlarning nazorat tizimlarini chetlab oʻtish uchun oʻta ayyorona usullardan foydalangan. Genesis Tech doimiy ravishda yangi yuridik shaxslar va savdogar hisob raqamlarini (merchant accounts) ochib borgan. Shu yoʻl bilan ular firibgarlikka qarshi monitoring dasturlaridan yillar davomida qochib qutulishga muvaffaq boʻlishgan. Mablagʻlar esa turli mamlakatlararo oʻtkazmalar orqali izsiz yoʻqotilgan.

ixbt.com xabar berishicha, 2025-yilning sentyabr oyigacha boʻlgan 12 oylik davr ichida kompaniya bilan bogʻliq barcha PayPal hisob raqamlari orqali oʻtgan tranzaksiyalar jami 700 million dollarga yetgan. Bu raqamlar firibgarlik koʻlami naqadar keng ekanligini va oddiy foydalanuvchilarning hamyoniga jiddiy zarar yetkazilganini tasdiqlaydi.

Obunadan chiqishning imkonsizligi

Genesis Tech ilovalarining asosiy xavfi ularning "tuzoq" uslubida ishlashida edi. Foydalanuvchilarga xizmatlar bepul yoki juda arzon narxda taklif qilingan, biroq roʻyxatdan oʻtish bilanoq avtomatik tarzda qimmatli obunalar faollashtirilgan. Eng yomoni, ilovalar va veb-saytlarda obunani bekor qilish tugmasi ataylab olib tashlangan yoki yashirib qoʻyilgan. Koʻp hollarda mijozlardan ularning ruxsatisiz qoʻshimcha xizmatlar uchun pul yechilgan yoki bir marta sotib olingan mahsulot uchun ikki marta haq olingan.

Ushbu holat Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham muhim ogohlantirishdir. App Store va Google Play doʻkonlarida bunday "aqlli" firibgarlik sxemalari koʻpayib bormoqda. Mutaxassislar har qanday ilovani yuklab olishdan avval uning ishlab chiqaruvchisini tekshirishni va shubhali obunalarga bank kartalarini bogʻlamaslikni tavsiya etadi. Hozirda mazkur ish Kaliforniya shimoliy okrugi sudida koʻrilmoqda va u yerda bir guruh shaxslar, jumladan Stamatis Skianis va Oksana Kucher kabi rahbarlar javobgarlikka tortilishi kutilmoqda.

TexnologiyaFiribgarlikIlovalarAppleGoogle
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiBugun, 20:27Sunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiSunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiBugun, 20:22Snap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiSnap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiBugun, 20:22Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiBugun, 19:54Sharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiSharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiBugun, 19:51iPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandiiPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandiBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi