Samsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkin
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining boʻlajak flagman smartfonlari ustida ish boshlagan boʻlsa-da, ilk maʼlumotlar koʻpchilikni biroz hafsalasini pir qilishi mumkin. Naver nashrining yetkazib berish zanjirlaridagi manbalarga tayanib xabar berishicha, bazaviy Galaxy S27 modeli ekran va kamera borasida jiddiy oʻzgarishlarga ega boʻlmasligi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi bosqichda yangi qurilma uchun mutlaqo yangi displey panellari yoki takomillashtirilgan kamera modullari ishlab chiqilayotgani haqida hech qanday alomatlar yoʻq. Bu esa Galaxy S27 oʻzidan oldingi Galaxy S26 (u ham hali taqdim etilmagan) va hatto undan oldingi modellar texnik xususiyatlarini meros qilib olishini anglatishi mumkin. Samsung kompaniyasi soʻnggi yillarda asosiy eʼtiborni Ultra versiyasiga qaratib, bazaviy modellarda kichik evolyutsion oʻzgarishlar bilan cheklanib qolmoqda.
Xarajatlarni kamaytirish strategiyasiEkranning oʻzgarmasligi ortida iqtisodiy sabablar yotgan boʻlishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, Samsung oʻzining Samsung Display boʻlinmasi mahsulotlaridan voz kechib, Xitoyning BOE kompaniyasi ishlab chiqargan OLED panellariga oʻtishni rejalashtirmoqda. Bu har bir panel uchun taxminan 5 dollar tejash imkonini beradi.
Garchi 5 dollar kichik raqamdek koʻrinsa-da, millionlab nusxada sotiladigan flagmanlar uchun bu kompaniya foydasiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Biroq, foydalanuvchilar uchun bu texnologik turgʻunlik sifatida qabul qilinishi mumkin, chunki raqobatchilar, ayniqsa Xitoy brendlari, displey yorqinligi va sifatini keskin oshirib bormoqda.
Hali hammasi oʻzgarishi mumkinShuni taʼkidlash joizki, Galaxy S27 seriyasining rasmiy taqdimotiga hali taxminan toʻqqiz oy vaqt bor. Qurilmalar hozirda loyihalashning ilk bosqichida turibdi. Bu vaqt ichida Samsung muhandislari yetkazib beruvchilar roʻyxatini oʻzgartirishi yoki yangi komponentlarni qoʻshishga qaror qilishi ehtimoldan xoli emas.
Oʻzbekiston bozorida Samsung flagmanlari doimo yuqori nufuzga ega boʻlib kelgan. Agar bazaviy modelda sezilarli oʻzgarishlar boʻlmasa, isteʼmolchilar eʼtibori koʻproq Ultra modeliga yoki oʻtgan yilgi arzonlashgan flagmanlarga qaratilishi mumkin. Hozircha bu maʼlumotlar rasmiy tasdiqlanmagan boʻlsa-da, insayderlar Samsung’ning konservativ yondashuvi davom etishini bashorat qilmoqda.
…