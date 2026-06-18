Samsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkin

·19·Texno
Samsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkin

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining boʻlajak flagman smartfonlari ustida ish boshlagan boʻlsa-da, ilk maʼlumotlar koʻpchilikni biroz hafsalasini pir qilishi mumkin. Naver nashrining yetkazib berish zanjirlaridagi manbalarga tayanib xabar berishicha, bazaviy Galaxy S27 modeli ekran va kamera borasida jiddiy oʻzgarishlarga ega boʻlmasligi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi bosqichda yangi qurilma uchun mutlaqo yangi displey panellari yoki takomillashtirilgan kamera modullari ishlab chiqilayotgani haqida hech qanday alomatlar yoʻq. Bu esa Galaxy S27 oʻzidan oldingi Galaxy S26 (u ham hali taqdim etilmagan) va hatto undan oldingi modellar texnik xususiyatlarini meros qilib olishini anglatishi mumkin. Samsung kompaniyasi soʻnggi yillarda asosiy eʼtiborni Ultra versiyasiga qaratib, bazaviy modellarda kichik evolyutsion oʻzgarishlar bilan cheklanib qolmoqda.

Xarajatlarni kamaytirish strategiyasi

Ekranning oʻzgarmasligi ortida iqtisodiy sabablar yotgan boʻlishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, Samsung oʻzining Samsung Display boʻlinmasi mahsulotlaridan voz kechib, Xitoyning BOE kompaniyasi ishlab chiqargan OLED panellariga oʻtishni rejalashtirmoqda. Bu har bir panel uchun taxminan 5 dollar tejash imkonini beradi.

Garchi 5 dollar kichik raqamdek koʻrinsa-da, millionlab nusxada sotiladigan flagmanlar uchun bu kompaniya foydasiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Biroq, foydalanuvchilar uchun bu texnologik turgʻunlik sifatida qabul qilinishi mumkin, chunki raqobatchilar, ayniqsa Xitoy brendlari, displey yorqinligi va sifatini keskin oshirib bormoqda.

Hali hammasi oʻzgarishi mumkin

Shuni taʼkidlash joizki, Galaxy S27 seriyasining rasmiy taqdimotiga hali taxminan toʻqqiz oy vaqt bor. Qurilmalar hozirda loyihalashning ilk bosqichida turibdi. Bu vaqt ichida Samsung muhandislari yetkazib beruvchilar roʻyxatini oʻzgartirishi yoki yangi komponentlarni qoʻshishga qaror qilishi ehtimoldan xoli emas.

Oʻzbekiston bozorida Samsung flagmanlari doimo yuqori nufuzga ega boʻlib kelgan. Agar bazaviy modelda sezilarli oʻzgarishlar boʻlmasa, isteʼmolchilar eʼtibori koʻproq Ultra modeliga yoki oʻtgan yilgi arzonlashgan flagmanlarga qaratilishi mumkin. Hozircha bu maʼlumotlar rasmiy tasdiqlanmagan boʻlsa-da, insayderlar Samsung’ning konservativ yondashuvi davom etishini bashorat qilmoqda.

SamsungGalaxy S27SmartfonTexnologiyaOLED
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Waymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldiWaymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldiBugun, 11:58Bir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldiBir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldiBugun, 11:52Caviar kompaniyasi iPhone 17 Pro Max uchun noyob magnitli panellarni taqdim etdiCaviar kompaniyasi iPhone 17 Pro Max uchun noyob magnitli panellarni taqdim etdiBugun, 11:51Rossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqdaRossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqdaBugun, 10:58Oʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladiOʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladiBugun, 10:52SanDisk kompaniyasi PS5 uchun 8 TB sigʻimli SSD diskini 3700 dollardan sotuvga chiqardiSanDisk kompaniyasi PS5 uchun 8 TB sigʻimli SSD diskini 3700 dollardan sotuvga chiqardiBugun, 09:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi