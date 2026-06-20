Kosmik poygada mutlaq ustunlik: SpaceX dunyo bozorining qariyb 90 foizini egalladi

·32·Texno
Kosmik poygada mutlaq ustunlik: SpaceX dunyo bozorining qariyb 90 foizini egalladi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi global kosmik tashuvlar bozorida misli koʻrilmagan natijalarni qayd etmoqda. Bryce Tech tahliliy agentligi maʼlumotlariga koʻra, 2024-yilning birinchi choragida orbitaga chiqarilgan jami 647 412 kg foydali yukning 556 057 kilogrammi aynan SpaceX hissasiga toʻgʻri keldi. Bu koʻrsatkich kompaniya hozirning oʻzida jahon bozorining asosiy qismini nazorat qilayotganini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya rahbari Ilon Mask ushbu statistikaga tayanib, kelajakda raqobatchilar bilan oradagi farq yanada kattalashishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Starship loyihasi toʻliq quvvat bilan ishga tushirilgach, SpaceX dunyodagi barcha boshqa kompaniyalarni birlashtirgandagidan 100 baravar koʻp yukni koinotga olib chiqish imkoniyatiga ega boʻladi. Hatto boshqa provayderlar oʻz surʼatlarini uch baravarga oshirgan taqdirda ham, Starship ustunligi saqlanib qoladi.

Starship va soatbay parvozlar strategiyasi

Maskning ambitsiyalari faqat yuk hajmi bilan cheklanib qolmaydi. U SpaceX uchun oʻta dadil maqsadni belgiladi: Starship raketalarini yiliga 10 000 martadan ortiq uchirish rejalashtirilmoqda. Agar bu reja amalga oshsa, koinotga parvozlar har soatda, hattoki undan ham tezroq amalga oshiriladi. Maʼlumot uchun, bir yilda 8 760 soat mavjud boʻlib, bu parvozlarning konveyer usulida yoʻlga qoʻyilishini anglatadi.

Bunday yuqori chastotali parvozlar tizimi orbitaga yuk yetkazib berish tannarxini keskin pasaytiradi. Hozirda kosmik sanoat oldida turgan asosiy cheklov — parvozlar sonining kamligi va narxning yuqoriligi Starship yordamida bartaraf etilishi kutilmoqda. Bu esa butun jahon kosmik iqtisodiyotining tuzilishini tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin boʻlgan omildir.

Infratuzilmaga kiritilayotgan ulkan investitsiyalar

Ushbu strategik maqsadlarga erishish uchun SpaceX Floridada oʻz infratuzilmasini kengaytirishga 1,8 milliard dollar miqdorida sarmoya kiritmoqda. Loyiha doirasida yangi uchish maydonchalari va raketalarni yigʻish hamda ularga xizmat koʻrsatishga moʻljallangan ulkan Gigabay majmuasi barpo etilmoqda. Ushbu markaz Starship dasturining texnik asosi boʻlib xizmat qiladi.

Ilon Maskning uzoq muddatli qarashlari yanada hayratlanarli. U insoniyat boshqa yulduz tizimlariga parvoz qilishi uchun zarur boʻlgan antimateriya yaratishga kelajakda trillionlab dollar sarflashiga toʻgʻri kelishini taʼkidlagan. Hozircha esa kompaniya Yer orbitasidagi mutlaq gegemonlikni mustahkamlash va Marsni oʻzlashtirish uchun poydevor yaratish bilan band.

Ekspertlarning fikricha, SpaceX kompaniyasining bunday oʻsish surʼati nafaqat xususiy kompaniyalarni, balki yirik davlatlarning kosmik agentliklarini ham qiyin ahvolga solib qoʻyishi mumkin. Agar Starship loyihasi kutilganidek samarali boʻlib chiqsa, SpaceX koinotga chiqish yoʻlidagi yagona va eng arzon "darvoza"ga aylanadi.

SpaceXStarshipIlon MaskKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiGoogle va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiBugun, 16:54Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradiPlaymatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradiBugun, 16:33Yer Quyoshdan maksimal masofaga uzoqlashadi: Afeliy hodisasi haqida tafsilotlarYer Quyoshdan maksimal masofaga uzoqlashadi: Afeliy hodisasi haqida tafsilotlarBugun, 16:28Sapphire Radeon RX 9070 XT quvvat kabeli erib ketdi: Muammo faqat adapterdamiSapphire Radeon RX 9070 XT quvvat kabeli erib ketdi: Muammo faqat adapterdamiBugun, 15:27Computex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdiComputex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdiBugun, 14:55Donald Trump va Anthropic: Sunʼiy intellekt atrofidagi ziddiyat yumshadiDonald Trump va Anthropic: Sunʼiy intellekt atrofidagi ziddiyat yumshadiBugun, 14:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi