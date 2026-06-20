Yer Quyoshdan maksimal masofaga uzoqlashadi: Afeliy hodisasi haqida tafsilotlar

·43·Texno
Yer Quyoshdan maksimal masofaga uzoqlashadi: Afeliy hodisasi haqida tafsilotlar

2026-yilning 6-iyul kuni Yer sayyorasi oʻz orbitasining Quyoshdan eng uzoqlashgan nuqtasi — afeliy nuqtasidan oʻtadi. Ushbu astronomik hodisa natijasida sayyoramiz va markaziy yulduz oʻrtasidagi masofa 152 million kilometrdan oshadi. Bu haqda Moskva planetariysi maʼlumotlariga tayanib TASS xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumot uchun, Yer har yili yanvar oyining boshida Quyoshga eng yaqin nuqta — perigeliyda boʻladi. Oʻsha paytda masofa taxminan 147 million kilometrni tashkil etadi. Iyul oyidagi koʻrsatkich esa yanvar oyidagiga qaraganda qariyb 5 million kilometrga koʻproqdir. Masofaning bunday oʻzgarishi koinotdagi elliptik orbita harakati bilan bogʻliq tabiiy jarayondir.

Quyosh diskining koʻrinishi va oʻlchamlari

Masofaning ortishi sababli osmon gumbazida Quyoshning koʻrinadigan hajmi yil davomidagi eng minimal darajaga tushadi. Astronomlarning hisob-kitoblariga koʻra, iyul oyida Quyosh diski yanvar oyidagiga nisbatan diametr boʻyicha taxminan 3 foizga kichikroq koʻrinadi. Biroq, bu farqni oddiy koʻz bilan ilgʻash deyarli imkonsiz.

Ushbu farqni faqat professional teleskoplar va maxsus uskunalar yordamida olingan fotosuratlarni solishtirish orqali koʻrish mumkin. Yanvar va iyul oylarida bir xil sharoitda olingan kadrlar Quyoshning vizual oʻlchami oʻzgarganini tasdiqlaydi. Oʻzbekistonlik havaskor astronomlar ham ushbu hodisani kuzatishlari mumkin, biroq xavfsizlik choralarini unutmaslik lozim.

Mutaxassislar Quyoshni kuzatishda yoki suratga olishda albatta maxsus himoya filtrlaridan foydalanish zarurligini eslatib oʻtadilar. Quyoshga himoyalanmagan koʻz yoki oddiy durbin bilan qarash koʻz toʻr pardasining ogʻir kuyishiga va koʻrish qobiliyatining butunlay yoʻqolishiga olib kelishi mumkin.

Masofa va havo harorati oʻrtasidagi bogʻliqlik

Koʻpchilikda Yer Quyoshdan uzoqlashsa, nega shimoliy yarim sharda, jumladan Oʻzbekistonda ham havo harorati pasaymaydi, degan savol tugʻilishi tabiiy. Aslida, sayyoramizdagi fasllar almashinuvi Quyoshgacha boʻlgan masofaga emas, balki Yer oʻqining orbita tekisligiga nisbatan ogʻish burchagiga bogʻliqdir.

Aynan iyul oyida Yerning shimoliy qutbi Quyosh tomonga moyil boʻladi, bu esa quyosh nurlarining tikroq tushishini va kunlarning uzunroq boʻlishini taʼminlaydi. Shuning uchun ham, masofa maksimal darajada boʻlishiga qaramay, bizda yoz fasli hukm suradi. Janubiy yarim sharda esa aksincha, bu vaqtda qish fasli kuzatiladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, afeliy hodisasi Yerning koinotdagi murakkab va aniq oʻlchangan harakatining isbotidir. Bu hodisa iqlimga sezilarli taʼsir koʻrsatmasa-da, fundamental fan va fazoviy navigatsiya uchun muhim ahamiyatga ega.

YerQuyoshAstronomiyaKosmosAfeliy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiGoogle va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiBugun, 16:54Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradiPlaymatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradiBugun, 16:33Kosmik poygada mutlaq ustunlik: SpaceX dunyo bozorining qariyb 90 foizini egalladiKosmik poygada mutlaq ustunlik: SpaceX dunyo bozorining qariyb 90 foizini egalladiBugun, 15:59Sapphire Radeon RX 9070 XT quvvat kabeli erib ketdi: Muammo faqat adapterdamiSapphire Radeon RX 9070 XT quvvat kabeli erib ketdi: Muammo faqat adapterdamiBugun, 15:27Computex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdiComputex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdiBugun, 14:55Donald Trump va Anthropic: Sunʼiy intellekt atrofidagi ziddiyat yumshadiDonald Trump va Anthropic: Sunʼiy intellekt atrofidagi ziddiyat yumshadiBugun, 14:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi