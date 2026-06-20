Tesla sunʼiy intellekt uchun Megapod modulli serverlarini ishlab chiqmoqda
Elektr transport vositalari va qayta tiklanuvchi energiya manbalari bozorida yetakchi boʻlgan Tesla kompaniyasi oʻz faoliyat doirasini kengaytirishda davom etmoqda. Kompaniya maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (MKM) uchun moʻljallangan yangi qurilmalar — Megapod modulli server tizimlarini roʻyxatdan oʻtkazdi. Ushbu qadam Ilon Mask boshchiligidagi gigantning nafaqat avtomobilsoz, balki yirik texnologik infratuzilma provayderiga aylanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tesla yangi Megapod savdo belgisini rasman roʻyxatdan oʻtkazgan. Hozircha qurilmalarning tashqi koʻrinishi aks etgan tasvirlar jamoatchilikka taqdim etilmagan boʻlsa-da, hujjatlarda yangi mahsulotning texnik tavsifi batafsil bayon etilgan. Unga koʻra, Megapod sunʼiy intellekt (SI) hisob-kitoblari uchun moʻljallangan modulli apparat tizimidir.
Texnik imkoniyatlar va tarkibiy qismlarYangi tizim oʻz ichiga kompyuter serverlari, SI maʼlumotlarini qayta ishlash uchun maxsus uskunalar, tarmoq qurilmalari, elektr energiyasini taqsimlash bloklari va sovutish tizimlarini qamrab oladi. Megapod shunchaki alohida qismlar toʻplami emas, balki yaxlit va avtonom ishlovchi platforma sifatida tavsiflanmoqda. Bu esa kompaniyalarga oʻz maʼlumotlar markazlarini tezkorlik bilan kengaytirish imkonini beradi.
Hujjatlarda keltirilishicha, ushbu modulli tizimlar "yagona butunlik" sifatida sotiladi. Yaʼni, xaridor korpus ichiga joylashtirilgan barcha zaruriy infratuzilmani tayyor holda qabul qiladi. Bu yondashuv Tesla kompaniyasining energetika sohasidagi Megapack loyihasiga oʻxshab ketadi, u yerda ham yirik energiya saqlash tizimlari modulli bloklar koʻrinishida yetkazib beriladi.
Dasturiy taʼminot va boshqaruvTesla faqat apparat vositalari bilan cheklanib qolmoqchi emas. Megapod tizimlari bilan birga modulli apparat majmualarini monitoring qilish, boshqarish, optimallashtirish va tartibga solish uchun moʻljallangan maxsus dasturiy taʼminot ham taqdim etiladi. Bu foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt yuklamalarini samarali taqsimlash va energiya sarfini nazorat qilish imkonini beradi.
Hozircha Tesla ushbu yangilik boʻyicha rasmiy izoh bermadi. Biroq, ekspertlarning fikricha, kompaniya oʻzining Dojo superkompyuteri va avtopilot tizimlarini oʻqitishda orttirgan tajribasidan foydalanib, tashqi bozor uchun ham yuqori unumdorlikka ega yechimlarni taklif qilmoqchi. Bu NVIDIA va boshqa server infratuzilmasi gigantlari uchun jiddiy raqobat tugʻdirishi mumkin.
Oʻzbekiston bozorida ham sunʼiy intellekt texnologiyalariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Tesla kabi kompaniyalarning modulli va tayyor yechimlari kelajakda mahalliy maʼlumotlar markazlarini modernizatsiya qilishda muhim rol oʻynashi mumkin. Megapod loyihasi kompaniyaning texnologik ekotizimini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
…