Tesla sunʼiy intellekt uchun Megapod modulli serverlarini ishlab chiqmoqda

·41·Texno
Tesla sunʼiy intellekt uchun Megapod modulli serverlarini ishlab chiqmoqda

Elektr transport vositalari va qayta tiklanuvchi energiya manbalari bozorida yetakchi boʻlgan Tesla kompaniyasi oʻz faoliyat doirasini kengaytirishda davom etmoqda. Kompaniya maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (MKM) uchun moʻljallangan yangi qurilmalar — Megapod modulli server tizimlarini roʻyxatdan oʻtkazdi. Ushbu qadam Ilon Mask boshchiligidagi gigantning nafaqat avtomobilsoz, balki yirik texnologik infratuzilma provayderiga aylanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tesla yangi Megapod savdo belgisini rasman roʻyxatdan oʻtkazgan. Hozircha qurilmalarning tashqi koʻrinishi aks etgan tasvirlar jamoatchilikka taqdim etilmagan boʻlsa-da, hujjatlarda yangi mahsulotning texnik tavsifi batafsil bayon etilgan. Unga koʻra, Megapod sunʼiy intellekt (SI) hisob-kitoblari uchun moʻljallangan modulli apparat tizimidir.

Texnik imkoniyatlar va tarkibiy qismlar

Yangi tizim oʻz ichiga kompyuter serverlari, SI maʼlumotlarini qayta ishlash uchun maxsus uskunalar, tarmoq qurilmalari, elektr energiyasini taqsimlash bloklari va sovutish tizimlarini qamrab oladi. Megapod shunchaki alohida qismlar toʻplami emas, balki yaxlit va avtonom ishlovchi platforma sifatida tavsiflanmoqda. Bu esa kompaniyalarga oʻz maʼlumotlar markazlarini tezkorlik bilan kengaytirish imkonini beradi.

Hujjatlarda keltirilishicha, ushbu modulli tizimlar "yagona butunlik" sifatida sotiladi. Yaʼni, xaridor korpus ichiga joylashtirilgan barcha zaruriy infratuzilmani tayyor holda qabul qiladi. Bu yondashuv Tesla kompaniyasining energetika sohasidagi Megapack loyihasiga oʻxshab ketadi, u yerda ham yirik energiya saqlash tizimlari modulli bloklar koʻrinishida yetkazib beriladi.

Dasturiy taʼminot va boshqaruv

Tesla faqat apparat vositalari bilan cheklanib qolmoqchi emas. Megapod tizimlari bilan birga modulli apparat majmualarini monitoring qilish, boshqarish, optimallashtirish va tartibga solish uchun moʻljallangan maxsus dasturiy taʼminot ham taqdim etiladi. Bu foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt yuklamalarini samarali taqsimlash va energiya sarfini nazorat qilish imkonini beradi.

Hozircha Tesla ushbu yangilik boʻyicha rasmiy izoh bermadi. Biroq, ekspertlarning fikricha, kompaniya oʻzining Dojo superkompyuteri va avtopilot tizimlarini oʻqitishda orttirgan tajribasidan foydalanib, tashqi bozor uchun ham yuqori unumdorlikka ega yechimlarni taklif qilmoqchi. Bu NVIDIA va boshqa server infratuzilmasi gigantlari uchun jiddiy raqobat tugʻdirishi mumkin.

Oʻzbekiston bozorida ham sunʼiy intellekt texnologiyalariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Tesla kabi kompaniyalarning modulli va tayyor yechimlari kelajakda mahalliy maʼlumotlar markazlarini modernizatsiya qilishda muhim rol oʻynashi mumkin. Megapod loyihasi kompaniyaning texnologik ekotizimini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

TeslaMegapodSunʼiy IntellektServerTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqdaSpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqdaBugun, 20:00Hina kompaniyasining natriy-ionli batareyalari Tesla darajasiga yaqinlashmoqdaHina kompaniyasining natriy-ionli batareyalari Tesla darajasiga yaqinlashmoqdaBugun, 19:25Android tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydiAndroid tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydiBugun, 18:24Huawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadiHuawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadiBugun, 17:52Honda va QuantumScape hamkorligi: Qattiq tanali akkumulyatorlar davri yaqinlashmoqdaHonda va QuantumScape hamkorligi: Qattiq tanali akkumulyatorlar davri yaqinlashmoqdaBugun, 17:26Google va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiGoogle va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiBugun, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi