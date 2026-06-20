Nobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdi

·26·Texno
Nobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdi

Sunʼiy intellekt olamida kutilmagan transfer yuz berdi: yaqinda kimyo boʻyicha Nobel mukofotiga sazovor boʻlgan taniqli olim John Jumper Google tarkibidagi DeepMind laboratoriyasini tark etdi. Sohadagi eng nufuzli mutaxassislardan biri hisoblangan Jumper oʻz faoliyatini Google'ning asosiy raqobatchilaridan biri — Anthropic kompaniyasida davom ettiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

John Jumper DeepMind jamoasida deyarli toʻqqiz yil davomida samarali mehnat qildi. U oʻzining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida kompaniya rahbari Demis Hassabis'ga minnatdorchilik bildirib, DeepMind ilmiy kashfiyotlar uchun oʻziga xos maskan boʻlib qolishini taʼkidladi. Jumperning soʻzlariga koʻra, Hassabis unga doktorlik dissertatsiyasini himoya qilganidan atigi olti oy oʻtib AlphaFold loyihasiga rahbarlik qilish imkoniyatini bergan.

AlphaFold inqilobi va ilmiy yutuqlar

John Jumper va Demis Hassabis 2024-yilda oqsillarning 3D tuzilishini genetik ketma-ketlik asosida bashorat qila oladigan AlphaFold sunʼiy intellekt modelini yaratganliklari uchun Nobel mukofoti bilan taqdirlangan edilar. Ushbu texnologiya biologiya va tibbiyot sohasida haqiqiy inqilob yasadi, chunki oqsillar strukturasini aniqlash ilgari oʻn yillab vaqt talab qiladigan murakkab jarayon edi.

Bloomberg nashri xabariga koʻra, Jumper soʻnggi vaqtlarda Google'ning dasturlash vositalarini ishlab chiqish jamoasida ham muhim rol oʻynagan. Biroq, texnologik gigant ushbu vositalarni biznes tuzilmalariga sotishda maʼlum qiyinchiliklarga duch kelayotgani aytilmoqda. Uning Anthropic'ga oʻtishi sunʼiy intellekt boʻyicha mutaxassislar uchun kurash naqadar keskinlashganini koʻrsatadi.

Kadrlar almashinuvi va raqobatning kuchayishi

DeepMind uchun bu haftadagi yagona yoʻqotish emas. Avvalroq Character AI asoschilaridan biri Noam Shazeer ham Google'ni tark etib, OpenAI jamoasiga qoʻshilishi maʼlum boʻlgan edi. Dunyoning eng kuchli olimlari va muhandislari oʻrtasidagi bunday koʻchishlar sunʼiy intellekt bozoridagi kuchlar muvozanatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Anthropic (Claude modeli yaratuvchisi) va OpenAI (ChatGPT yaratuvchisi) oʻrtasidagi poyga yangi bosqichga chiqmoqda. Nobel sovrindori kabi yuqori malakali kadrlarning raqobatchi tomonlarga oʻtishi, kelajakda yanada mukammal va aqlli algoritmlarning paydo boʻlishini tezlashtiradi.

Hozircha John Jumper Anthropic kompaniyasida aynan qaysi loyiha ustida ishlashi ochiqlanmagan. Biroq, uning biologiya va murakkab hisoblash tizimlari boʻyicha tajribasi Anthropic'ning keyingi avlod modellari imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi shubhasiz.

GoogleDeepMindAnthropicNobelSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiGoogle va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiBugun, 22:51Xitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdiXitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdiBugun, 22:20Koinot sirlari: AMS-02 detektori fizika qonunlariga zid boʻlgan kashfiyotni amalga oshirdiKoinot sirlari: AMS-02 detektori fizika qonunlariga zid boʻlgan kashfiyotni amalga oshirdiBugun, 21:56Kvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiKvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 20:56Apple iOS 27 tizimini taqdim etdi: Kundalik foydalanish uchun eng muhim yangiliklarApple iOS 27 tizimini taqdim etdi: Kundalik foydalanish uchun eng muhim yangiliklarBugun, 20:20SpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqdaSpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqdaBugun, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi