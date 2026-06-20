Nobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdi
Sunʼiy intellekt olamida kutilmagan transfer yuz berdi: yaqinda kimyo boʻyicha Nobel mukofotiga sazovor boʻlgan taniqli olim John Jumper Google tarkibidagi DeepMind laboratoriyasini tark etdi. Sohadagi eng nufuzli mutaxassislardan biri hisoblangan Jumper oʻz faoliyatini Google'ning asosiy raqobatchilaridan biri — Anthropic kompaniyasida davom ettiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
John Jumper DeepMind jamoasida deyarli toʻqqiz yil davomida samarali mehnat qildi. U oʻzining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida kompaniya rahbari Demis Hassabis'ga minnatdorchilik bildirib, DeepMind ilmiy kashfiyotlar uchun oʻziga xos maskan boʻlib qolishini taʼkidladi. Jumperning soʻzlariga koʻra, Hassabis unga doktorlik dissertatsiyasini himoya qilganidan atigi olti oy oʻtib AlphaFold loyihasiga rahbarlik qilish imkoniyatini bergan.
AlphaFold inqilobi va ilmiy yutuqlarJohn Jumper va Demis Hassabis 2024-yilda oqsillarning 3D tuzilishini genetik ketma-ketlik asosida bashorat qila oladigan AlphaFold sunʼiy intellekt modelini yaratganliklari uchun Nobel mukofoti bilan taqdirlangan edilar. Ushbu texnologiya biologiya va tibbiyot sohasida haqiqiy inqilob yasadi, chunki oqsillar strukturasini aniqlash ilgari oʻn yillab vaqt talab qiladigan murakkab jarayon edi.
Bloomberg nashri xabariga koʻra, Jumper soʻnggi vaqtlarda Google'ning dasturlash vositalarini ishlab chiqish jamoasida ham muhim rol oʻynagan. Biroq, texnologik gigant ushbu vositalarni biznes tuzilmalariga sotishda maʼlum qiyinchiliklarga duch kelayotgani aytilmoqda. Uning Anthropic'ga oʻtishi sunʼiy intellekt boʻyicha mutaxassislar uchun kurash naqadar keskinlashganini koʻrsatadi.
Kadrlar almashinuvi va raqobatning kuchayishiDeepMind uchun bu haftadagi yagona yoʻqotish emas. Avvalroq Character AI asoschilaridan biri Noam Shazeer ham Google'ni tark etib, OpenAI jamoasiga qoʻshilishi maʼlum boʻlgan edi. Dunyoning eng kuchli olimlari va muhandislari oʻrtasidagi bunday koʻchishlar sunʼiy intellekt bozoridagi kuchlar muvozanatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Anthropic (Claude modeli yaratuvchisi) va OpenAI (ChatGPT yaratuvchisi) oʻrtasidagi poyga yangi bosqichga chiqmoqda. Nobel sovrindori kabi yuqori malakali kadrlarning raqobatchi tomonlarga oʻtishi, kelajakda yanada mukammal va aqlli algoritmlarning paydo boʻlishini tezlashtiradi.
Hozircha John Jumper Anthropic kompaniyasida aynan qaysi loyiha ustida ishlashi ochiqlanmagan. Biroq, uning biologiya va murakkab hisoblash tizimlari boʻyicha tajribasi Anthropic'ning keyingi avlod modellari imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi shubhasiz.
…