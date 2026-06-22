Pentagon sunʼiy intellektga oʻtmoqda: 200 soatlik ish endi 5 soatda bajariladi
AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) maʼmuriy jarayonlarni jadallashtirish va hujjatlar bilan ishlash samaradorligini oshirish maqsadida GenAI.mil deb nomlangan maxsus generativ sunʼiy intellekt platformasini keng koʻlamda joriy etishni boshladi. Ushbu texnologiya yordamida harbiylar va fuqarolik xizmatchilari Kongress uchun hisobotlar tayyorlash kabi murakkab vazifalarni bir necha barobar tezroq bajarish imkoniga ega boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tizim allaqachon vazirlikning qariyb 1,5 million xodimi tomonidan foydalanilmoqda. Taʼkidlash joizki, Pentagonning umumiy shtat birligi 3,5 million kishini tashkil etadi. GenAI.mil platformasining asosiy vazifasi — har yili Kongressga taqdim etiladigan 1400 ga yaqin majburiy hisobotlarni shakllantirish jarayonini osonlashtirishdir. Ilgari bitta shunday hujjatni tayyorlash uchun mutaxassislardan 200 ish soati talab qilingan boʻlsa, endilikda sunʼiy intellekt bu ishni bor-yoʻgʻi 5 soatda yakunlamoqda.
Texnologik arxitektura va Google Gemini integratsiyasiOʻtgan yilning dekabr oyida ishga tushirilgan GenAI.mil platformasi shunchaki bitta dastur emas, balki turli tijoriy sunʼiy intellekt modellarini birlashtiruvchi agregator hisoblanadi. Hozirda tizimga Google Gemini for Government kabi ixtisoslashgan yechimlar integratsiya qilingan. Bu yondashuv vazirlikka bitta yetkazib beruvchiga bogʻlanib qolmaslik (vendor-lock) va eng samarali texnologiyalarni tanlab olish imkonini beradi.
Pentagon vakillarining tushuntirishicha, sunʼiy intellekt katta hajmdagi maʼlumotlar va hujjatlar asosida hisobot loyihasini (draft) tayyorlab beradi. Shundan soʻng, masʼul xodim tayyor matnni tekshiradi va tahrir qiladi. Bunday uslub xodimlarni zerikarli va bir xil turdagi administrativ ishlardan xalos qilib, ularning vaqtini muhimroq va strategik vazifalarga yoʻnaltirishga xizmat qiladi.
Inson nazorati va tartibga solishTizimning muvaffaqiyatli joriy etilishiga aniq reglamentlar va xodimlarni oʻqitish jarayonlari sabab boʻldi. Ilgari koʻplab xodimlar sunʼiy intellektdan qayerda va qanday foydalanish mumkinligini bilmagan boʻlsa, markazlashgan platforma va rasmiy qoidalar bu muammoni hal qildi. Pentagon rahbariyati sunʼiy intellekt inson oʻrnini egallamasligini, balki faqat yordamchi vosita ekanligini alohida taʼkidlamoqda.
Hujjatlarning mazmuni va undagi maʼlumotlarning toʻgʻriligi uchun yakuniy javobgarlik baribir inson zimmasida qoladi. Sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan barcha materiallar joʻnatilishidan oldin majburiy tekshiruvdan oʻtkaziladi. Bu kabi texnologik yangiliklar nafaqat AQSH mudofaa tizimida, balki butun dunyo boʻylab davlat boshqaruvida sunʼiy intellektning oʻrni ortib borayotganidan dalolat beradi.
…