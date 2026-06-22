Pentagon sunʼiy intellektga oʻtmoqda: 200 soatlik ish endi 5 soatda bajariladi

·37·Texno
Pentagon sunʼiy intellektga oʻtmoqda: 200 soatlik ish endi 5 soatda bajariladi

AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) maʼmuriy jarayonlarni jadallashtirish va hujjatlar bilan ishlash samaradorligini oshirish maqsadida GenAI.mil deb nomlangan maxsus generativ sunʼiy intellekt platformasini keng koʻlamda joriy etishni boshladi. Ushbu texnologiya yordamida harbiylar va fuqarolik xizmatchilari Kongress uchun hisobotlar tayyorlash kabi murakkab vazifalarni bir necha barobar tezroq bajarish imkoniga ega boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tizim allaqachon vazirlikning qariyb 1,5 million xodimi tomonidan foydalanilmoqda. Taʼkidlash joizki, Pentagonning umumiy shtat birligi 3,5 million kishini tashkil etadi. GenAI.mil platformasining asosiy vazifasi — har yili Kongressga taqdim etiladigan 1400 ga yaqin majburiy hisobotlarni shakllantirish jarayonini osonlashtirishdir. Ilgari bitta shunday hujjatni tayyorlash uchun mutaxassislardan 200 ish soati talab qilingan boʻlsa, endilikda sunʼiy intellekt bu ishni bor-yoʻgʻi 5 soatda yakunlamoqda.

Texnologik arxitektura va Google Gemini integratsiyasi

Oʻtgan yilning dekabr oyida ishga tushirilgan GenAI.mil platformasi shunchaki bitta dastur emas, balki turli tijoriy sunʼiy intellekt modellarini birlashtiruvchi agregator hisoblanadi. Hozirda tizimga Google Gemini for Government kabi ixtisoslashgan yechimlar integratsiya qilingan. Bu yondashuv vazirlikka bitta yetkazib beruvchiga bogʻlanib qolmaslik (vendor-lock) va eng samarali texnologiyalarni tanlab olish imkonini beradi.

Pentagon vakillarining tushuntirishicha, sunʼiy intellekt katta hajmdagi maʼlumotlar va hujjatlar asosida hisobot loyihasini (draft) tayyorlab beradi. Shundan soʻng, masʼul xodim tayyor matnni tekshiradi va tahrir qiladi. Bunday uslub xodimlarni zerikarli va bir xil turdagi administrativ ishlardan xalos qilib, ularning vaqtini muhimroq va strategik vazifalarga yoʻnaltirishga xizmat qiladi.

Inson nazorati va tartibga solish

Tizimning muvaffaqiyatli joriy etilishiga aniq reglamentlar va xodimlarni oʻqitish jarayonlari sabab boʻldi. Ilgari koʻplab xodimlar sunʼiy intellektdan qayerda va qanday foydalanish mumkinligini bilmagan boʻlsa, markazlashgan platforma va rasmiy qoidalar bu muammoni hal qildi. Pentagon rahbariyati sunʼiy intellekt inson oʻrnini egallamasligini, balki faqat yordamchi vosita ekanligini alohida taʼkidlamoqda.

Hujjatlarning mazmuni va undagi maʼlumotlarning toʻgʻriligi uchun yakuniy javobgarlik baribir inson zimmasida qoladi. Sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan barcha materiallar joʻnatilishidan oldin majburiy tekshiruvdan oʻtkaziladi. Bu kabi texnologik yangiliklar nafaqat AQSH mudofaa tizimida, balki butun dunyo boʻylab davlat boshqaruvida sunʼiy intellektning oʻrni ortib borayotganidan dalolat beradi.

PentagonSunʼiy IntellektGenAI.milGoogle GeminiAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiAQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiBugun, 07:28OLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdiOLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdiBugun, 06:59NASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaNASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaBugun, 05:57Fiziklar koinotning eng kuchli kuchini rekord darajadagi aniqlik bilan oʻlchashga muvaffaq boʻlishdiFiziklar koinotning eng kuchli kuchini rekord darajadagi aniqlik bilan oʻlchashga muvaffaq boʻlishdiBugun, 05:26Braziliyada dunyodagi eng yirik bioyoqilgʻi zavodlaridan biri barpo etiladiBraziliyada dunyodagi eng yirik bioyoqilgʻi zavodlaridan biri barpo etiladiBugun, 04:55Erkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaErkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaBugun, 04:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi