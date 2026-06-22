Samsung Galaxy smartfonlari uchun One UI 8.5 yangilanishi tarqatila boshlandi

·0·Texno
Samsung Galaxy smartfonlari uchun One UI 8.5 yangilanishi tarqatila boshlandi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining One UI 8.5 grafik qobigʻini ommaviy ravishda tarqatishning yangi bosqichini boshladi. Mazkur dasturiy taʼminot yangilanishi nafaqat flagman qurilmalar, balki foydalanuvchilar orasida juda ommabop boʻlgan oʻrta va budjet toifasidagi modellar uchun ham taqdim etilmoqda. Bu qadam kompaniyaning oʻz qurilmalarini uzoq muddatli dasturiy qoʻllab-quvvatlash borasidagi strategiyasi izchil davom etayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Tarun Vats tomonidan taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung Galaxy A56 modeli Yevropa hududida One UI 8.5 yangilanishini qabul qila boshladi. Iyun oyi xavfsizlik patchlarini oʻz ichiga olgan ushbu proshivka A566BXXSBCZF5 raqami ostida chiqarilgan. Hozirda ushbu yangilanish mintaqadagi bir qator foydalanuvchilar uchun yuklab olishga tayyor holatga keltirilgan.

Budjet modellari va global kengayish

Shu bilan birga, Samsung oʻzining eng hamyonbop modellaridan biri boʻlgan Galaxy A15 4G smartfonini ham unutmadi. Janubiy Koreyada ushbu model uchun A155NKSU9DZF1 raqamli yangilanish rasman ishga tushirildi. Odatda, ishlab chiqaruvchi yangi dasturiy taʼminotni dastlab ichki bozorda sinovdan oʻtkazib, keyinchalik bir necha hafta ichida global bozorga, jumladan, Oʻzbekiston kabi Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham taqdim etadi.

ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu yangilanish tizim barqarorligini oshirish va xavfsizlikdagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan. One UI 8.5 versiyasi foydalanuvchi interfeysini yanada silliq ishlashini taʼminlaydi va energiya samaradorligini optimallashtiradi. Bu ayniqsa Galaxy A15 kabi resurslari cheklangan budjet qurilmalari uchun muhim ahamiyatga ega.

Kelgusi rejalar va One UI 9 kutilmalari

Samsung nafaqat joriy versiyalarni yangilamoqda, balki kelajakdagi yirik oʻzgarishlarga ham zamin tayyorlamoqda. Maʼlum qilinishicha, parallel ravishda One UI 9 Beta 3 versiyasi ustida ham ish olib borilmoqda. Unda foydalanuvchilar tomonidan bildirilgan bir qator jiddiy xatoliklar tuzatilgani aytilmoqda. Bu esa kompaniyaning dasturiy taʼminot sifatiga boʻlgan eʼtibori kuchayganidan dalolat beradi.

Oʻzbekistonlik Samsung foydalanuvchilari uchun ushbu yangilanish yaqin kunlarda smartfon sozlamalaridagi "Dasturiy taʼminotni yangilash" boʻlimida paydo boʻlishi kutilmoqda. Mutaxassislar yangilanishni oʻrnatishdan oldin qurilma quvvati kamida 50 foiz boʻlishini va barqaror Wi-Fi tarmogʻiga ulanishni tavsiya etadilar. Tarun Vats avvalroq Galaxy S24 va Galaxy S25 modellarining chiqish sanalarini aniq bashorat qilgani sababli, uning One UI 8.5 haqidagi maʼlumotlari ham ishonchli deb koʻrilmoqda.

SamsungGalaxyOne UISmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tecno kompaniyasi rekord darajadagi ingichka Camon 50 Slim smartfonini taqdim etdiTecno kompaniyasi rekord darajadagi ingichka Camon 50 Slim smartfonini taqdim etdiBugun, 17:59Samsung Galaxy A24 egalari uchun kutilmagan sovgʻa: One UI 8.5 yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A24 egalari uchun kutilmagan sovgʻa: One UI 8.5 yangilanishi chiqdiBugun, 16:54Boeing va Airbus raqibi yangi bosqichda: COMAC C919-600 sinovlari boshlandiBoeing va Airbus raqibi yangi bosqichda: COMAC C919-600 sinovlari boshlandiBugun, 15:59Olimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdiOlimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdiBugun, 15:26Nega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiNega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiBugun, 14:57Toshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandiToshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandiBugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi