Samsung Galaxy smartfonlari uchun One UI 8.5 yangilanishi tarqatila boshlandi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining One UI 8.5 grafik qobigʻini ommaviy ravishda tarqatishning yangi bosqichini boshladi. Mazkur dasturiy taʼminot yangilanishi nafaqat flagman qurilmalar, balki foydalanuvchilar orasida juda ommabop boʻlgan oʻrta va budjet toifasidagi modellar uchun ham taqdim etilmoqda. Bu qadam kompaniyaning oʻz qurilmalarini uzoq muddatli dasturiy qoʻllab-quvvatlash borasidagi strategiyasi izchil davom etayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Tarun Vats tomonidan taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung Galaxy A56 modeli Yevropa hududida One UI 8.5 yangilanishini qabul qila boshladi. Iyun oyi xavfsizlik patchlarini oʻz ichiga olgan ushbu proshivka A566BXXSBCZF5 raqami ostida chiqarilgan. Hozirda ushbu yangilanish mintaqadagi bir qator foydalanuvchilar uchun yuklab olishga tayyor holatga keltirilgan.
Budjet modellari va global kengayishShu bilan birga, Samsung oʻzining eng hamyonbop modellaridan biri boʻlgan Galaxy A15 4G smartfonini ham unutmadi. Janubiy Koreyada ushbu model uchun A155NKSU9DZF1 raqamli yangilanish rasman ishga tushirildi. Odatda, ishlab chiqaruvchi yangi dasturiy taʼminotni dastlab ichki bozorda sinovdan oʻtkazib, keyinchalik bir necha hafta ichida global bozorga, jumladan, Oʻzbekiston kabi Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham taqdim etadi.
ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu yangilanish tizim barqarorligini oshirish va xavfsizlikdagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan. One UI 8.5 versiyasi foydalanuvchi interfeysini yanada silliq ishlashini taʼminlaydi va energiya samaradorligini optimallashtiradi. Bu ayniqsa Galaxy A15 kabi resurslari cheklangan budjet qurilmalari uchun muhim ahamiyatga ega.
Kelgusi rejalar va One UI 9 kutilmalariSamsung nafaqat joriy versiyalarni yangilamoqda, balki kelajakdagi yirik oʻzgarishlarga ham zamin tayyorlamoqda. Maʼlum qilinishicha, parallel ravishda One UI 9 Beta 3 versiyasi ustida ham ish olib borilmoqda. Unda foydalanuvchilar tomonidan bildirilgan bir qator jiddiy xatoliklar tuzatilgani aytilmoqda. Bu esa kompaniyaning dasturiy taʼminot sifatiga boʻlgan eʼtibori kuchayganidan dalolat beradi.
Oʻzbekistonlik Samsung foydalanuvchilari uchun ushbu yangilanish yaqin kunlarda smartfon sozlamalaridagi "Dasturiy taʼminotni yangilash" boʻlimida paydo boʻlishi kutilmoqda. Mutaxassislar yangilanishni oʻrnatishdan oldin qurilma quvvati kamida 50 foiz boʻlishini va barqaror Wi-Fi tarmogʻiga ulanishni tavsiya etadilar. Tarun Vats avvalroq Galaxy S24 va Galaxy S25 modellarining chiqish sanalarini aniq bashorat qilgani sababli, uning One UI 8.5 haqidagi maʼlumotlari ham ishonchli deb koʻrilmoqda.
…