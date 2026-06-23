Apple chiplarida tuzatib boʻlmas zaiflik topildi: iPhone qurilmalari xavf ostida

·26·Texno
Apple chiplarida tuzatib boʻlmas zaiflik topildi: iPhone qurilmalari xavf ostida

Kiberxavfsizlik sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar Apple kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan chiplarda jiddiy va eng muhimi, dasturiy yoʻl bilan tuzatib boʻlmaydigan zaiflikni aniqlashdi. Ushbu xatolik eskiroq iPhone modellarini toʻliq nazorat qilish, yaʼni "jailbreak" amaliyotini bajarish uchun yoʻl ochib berishi mumkin. Mazkur kashfiyot nafaqat xavfsizlik tadqiqotchilari, balki davlat idoralari uchun josuslik dasturlarini ishlab chiquvchi kompaniyalar eʼtiborini ham tortmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Barselonada joylashgan Paradigm Shift kiberxavfsizlik kompaniyasi ushbu zaiflik haqidagi batafsil maʼlumotlarni va uni amalga oshirish usulini (proof of concept) ochiq eʼlon qildi. "usbliter8" deb nomlangan ushbu xatolik qurilmaga jismoniy kirish imkoniyati mavjud boʻlganda, uning himoya tizimlarini chetlab oʻtishga xizmat qiladi. Bu shuni anglatadiki, xaker qurilmani kabel orqali kompyuterga ulash imkoniga ega boʻlsa, tizimning eng ichki qatlamlariga kirib borishi mumkin.

Qaysi modellar xavf ostida?

Aniqlangan zaiflik Apple kompaniyasining A12 va A13 Bionic chiplariga tegishli. Ushbu protsessorlar 2018 va 2019-yillarda taqdim etilgan boʻlib, quyidagi qurilmalarda qoʻllanilgan:

  • iPhone XS va XS Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max;
  • iPhone SE (ikkinchi avlod).
Paradigm Shift maʼlumotiga koʻra, muammo qurilmaning Boot ROM qismida joylashgan. Boot ROM — bu iPhone yoqilganda ishga tushadigan eng birinchi kodlar toʻplami boʻlib, u qurilmaning xavfsizlik boʻyicha birinchi himoya chizigʻi hisoblanadi. Eng yomoni, ushbu kod chipning apparat qismiga muhrlangan (immutable), yaʼni Apple uni masofadan turib dasturiy yangilanishlar (iOS update) orqali tuzata olmaydi.

Xavf darajasi va oqibatlar

Garchi ushbu zaiflik jiddiy boʻlsa-da, bu barcha iPhone 11 yoki XR egalari darhol xakerlar hujumiga uchraydi degani emas. Hujumni amalga oshirish uchun xaker qurilmani qoʻliga olishi va boshqa bir qator qoʻshimcha zaifliklarni zanjir kabi birlashtirishi talab etiladi. Biroq, usbliter8 ning eʼlon qilinishi huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlik qiluvchi Cellebrite yoki Magnet Forensics kabi kompaniyalar uchun yopiq qurilmalarni buzib kirishda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Oʻzbekiston bozorida ham iPhone 11 va XR modellari hali ham ommabop ekanligini hisobga olsak, foydalanuvchilar oʻz qurilmalarini begona shaxslar qoʻliga topshirishda ehtiyotkor boʻlishlari lozim. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu apparat darajasidagi nuqsondan himoyalanishning yagona va eng samarali yoʻli — yangiroq protsessorli (A14 va undan yuqori) qurilmalarga oʻtishdir.

Apple hozircha ushbu holat boʻyicha rasmiy munosabat bildirmadi. Kompaniya yillar davomida oʻz ekotizimini yopiq va xavfsiz saqlashga urinib kelsa-da, usbliter8 kabi holatlar mukammal himoyalangan texnologiyaning oʻzi yoʻqligini yana bir bor isbotlamoqda. Hozircha foydalanuvchilarga faqatgina jismoniy xavfsizlik choralarini kuchaytirish tavsiya etilmoqda.

AppleiPhoneXavfsizlikChipTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdiBugun, 00:59Apple va Tesla yetkazib beruvchisi Tata Electronics kiberhujumga uchradiApple va Tesla yetkazib beruvchisi Tata Electronics kiberhujumga uchradiBugun, 00:53Xitoy oʻzining Tiangong orbital stansiyasini ikki baravar kengaytirmoqdaXitoy oʻzining Tiangong orbital stansiyasini ikki baravar kengaytirmoqdaBugun, 00:29Google DeepMind va A24 hamkorligi: Gollivudda sunʼiy intellekt davri boshlanmoqdaGoogle DeepMind va A24 hamkorligi: Gollivudda sunʼiy intellekt davri boshlanmoqdaKecha, 23:55Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mA/soat akkumulyator va rekordHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mA/soat akkumulyator va rekordKecha, 23:52SpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiSpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi