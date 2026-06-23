Huawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildi

·25·Texno
Huawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildi

Zamonaviy texnologiyalar olamida nafaqat smartfon yoki kompyuterlar, balki maishiy jihozlar ham muntazam dasturiy taʼminot yangilanishlariga muhtoj boʻlib bormoqda. Huawei kompaniyasi oʻzining Huawei M2 aqlli eshik qulfi uchun yirik tizim yangilanishini eʼlon qildi. Ushbu qurilma endilikda HarmonyOS 6.1 operatsion tizimiga oʻtkazildi, bu esa uning ishlash samaradorligini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilanishning asosiy maqsadi qurilma barqarorligini oshirish va xavfsizlik funksiyalarini yanada takomillashtirishdan iborat. Huawei muhandislari tizimning ichki algoritmlarini qayta koʻrib chiqib, foydalanuvchilar uchun kundalik foydalanishda maksimal qulaylik yaratishga eʼtibor qaratishgan.

Barmoq izi skaneri va tizim barqarorligi

Yangilanishdagi eng muhim oʻzgarishlardan biri barmoq izini tanish algoritmining tubdan takomillashtirilganidir. Natijada skanerning ishlash tezligi sezilarli darajada oshdi, identifikatsiya aniqligi esa yuqori darajaga koʻtarildi. Bu, ayniqsa, datchikdan uzoq vaqt davomida foydalanilganda uning barqaror ishlashini taʼminlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, qulfni boshqarishning tizimli mantiqiy jarayonlari optimallashtirildi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, bu turli xil foydalanish ssenariylarida tizimning qotib qolishi yoki xatoliklar yuzaga kelishi ehtimolini kamaytiradi. Qurilmaning 24/7 rejimida uzluksiz va xatosiz ishlashi kafolatlanmoqda.

Bildirishnomalar va Smart Life integratsiyasi

Yangi dasturiy taʼminotda bildirishnomalar va tovushli signallar tizimiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Endilikda "ovozsiz rejim" funksiyasi yanada aqlli koʻrinish oldi: asosiy operatsiyalar hech qanday tovushsiz bajarilishi mumkin, biroq muhim ogohlantirishlar eʼtibordan chetda qolmaydi.

Jumladan, batareya quvvati pastligi yoki tizim yangilanishi kabi kritik xabarlar foydalanuvchining smartfonidagi Smart Life ilovasiga darhol yuboriladi. Bu esa uy xavfsizligini masofadan turib nazorat qilish imkonini yanada kengaytiradi.

Oʻzbekiston bozorida ham Huawei brendining aqlli uy ekotizimiga mansub gadjetlari tobora ommalashib bormoqda. Bunday yangilanishlar "aqlli uy" konsepsiyasi nafaqat qulaylik, balki yuqori darajadagi xavfsizlik va ishonchlilik ramzi ekanini yana bir bor isbotlaydi. Huawei M2 egalari yangilanishni Smart Life ilovasi orqali yuklab olishlari mumkin.

HuaweiSmart HomeHarmonyOSTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning Bulat kompaniyasi yangi avlod tayanch stansiyalarini taqdim etdiRossiyaning Bulat kompaniyasi yangi avlod tayanch stansiyalarini taqdim etdiBugun, 17:56SpaceX kosmosdan yuk qaytaruvchi yangi Starfall kapsulasini muvaffaqiyatli uchirdiSpaceX kosmosdan yuk qaytaruvchi yangi Starfall kapsulasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 16:53Akumulyatorlar olamida inqilob: Natriy-ionli batareyalar -40 darajagacha chidamlilik koʻrsatdiAkumulyatorlar olamida inqilob: Natriy-ionli batareyalar -40 darajagacha chidamlilik koʻrsatdiBugun, 16:29SpaceX koinotga yangi Starfall apparatini uchiradi: Loyihaning oʻziga xos jihatlariSpaceX koinotga yangi Starfall apparatini uchiradi: Loyihaning oʻziga xos jihatlariBugun, 15:57Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaSamsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:24Smartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaSmartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaBugun, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi