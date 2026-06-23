Huawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildi
Zamonaviy texnologiyalar olamida nafaqat smartfon yoki kompyuterlar, balki maishiy jihozlar ham muntazam dasturiy taʼminot yangilanishlariga muhtoj boʻlib bormoqda. Huawei kompaniyasi oʻzining Huawei M2 aqlli eshik qulfi uchun yirik tizim yangilanishini eʼlon qildi. Ushbu qurilma endilikda HarmonyOS 6.1 operatsion tizimiga oʻtkazildi, bu esa uning ishlash samaradorligini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilanishning asosiy maqsadi qurilma barqarorligini oshirish va xavfsizlik funksiyalarini yanada takomillashtirishdan iborat. Huawei muhandislari tizimning ichki algoritmlarini qayta koʻrib chiqib, foydalanuvchilar uchun kundalik foydalanishda maksimal qulaylik yaratishga eʼtibor qaratishgan.
Barmoq izi skaneri va tizim barqarorligiYangilanishdagi eng muhim oʻzgarishlardan biri barmoq izini tanish algoritmining tubdan takomillashtirilganidir. Natijada skanerning ishlash tezligi sezilarli darajada oshdi, identifikatsiya aniqligi esa yuqori darajaga koʻtarildi. Bu, ayniqsa, datchikdan uzoq vaqt davomida foydalanilganda uning barqaror ishlashini taʼminlashga xizmat qiladi.
Shuningdek, qulfni boshqarishning tizimli mantiqiy jarayonlari optimallashtirildi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, bu turli xil foydalanish ssenariylarida tizimning qotib qolishi yoki xatoliklar yuzaga kelishi ehtimolini kamaytiradi. Qurilmaning 24/7 rejimida uzluksiz va xatosiz ishlashi kafolatlanmoqda.
Bildirishnomalar va Smart Life integratsiyasiYangi dasturiy taʼminotda bildirishnomalar va tovushli signallar tizimiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Endilikda "ovozsiz rejim" funksiyasi yanada aqlli koʻrinish oldi: asosiy operatsiyalar hech qanday tovushsiz bajarilishi mumkin, biroq muhim ogohlantirishlar eʼtibordan chetda qolmaydi.
Jumladan, batareya quvvati pastligi yoki tizim yangilanishi kabi kritik xabarlar foydalanuvchining smartfonidagi Smart Life ilovasiga darhol yuboriladi. Bu esa uy xavfsizligini masofadan turib nazorat qilish imkonini yanada kengaytiradi.
Oʻzbekiston bozorida ham Huawei brendining aqlli uy ekotizimiga mansub gadjetlari tobora ommalashib bormoqda. Bunday yangilanishlar "aqlli uy" konsepsiyasi nafaqat qulaylik, balki yuqori darajadagi xavfsizlik va ishonchlilik ramzi ekanini yana bir bor isbotlaydi. Huawei M2 egalari yangilanishni Smart Life ilovasi orqali yuklab olishlari mumkin.
…