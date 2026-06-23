Xitoy superkompyuterlar poygasida yetakchilikni qoʻlga oldi: LineShine dunyoda tengsiz
Xalqaro texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻlgan voqea yuz berdi: Xitoyning yangi LineShine superkompyuteri nufuzli Top500 reytingida birinchi oʻrinni egallab, AQSHning El Capitan tizimini ortda qoldirdi. Bu nafaqat hisoblash quvvati boʻyicha rekord, balki Xitoyning Gʻarb sanksiyalariga qaramay, oʻz texnologik mustaqilligini namoyish etishi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Shenjen shahridagi Milliy superkompyuter hisoblash markazida oʻrnatilgan LineShine tizimi Linpack testida 2,198 ekzaflops unumdorlikni qayd etdi. Bu koʻrsatkich bilan u insoniyat tarixida FP64 hisoblashlarida 2 ekzaflops chegarasini zabt etgan ilk superkompyuterga aylandi. Ahamiyatli jihati shundaki, ushbu natijaga hech qanday grafik tezlatkichlarsiz, faqat markaziy protsessorlar yordamida erishilgan.
Milliy texnologiyalar gʻalabasiLineShine tizimining asosi Xitoyda ishlab chiqilgan Armv9 arxitekturasiga asoslangan LX2 protsessorlaridan iborat. Har bir protsessor 304 ta hisoblash yadrosiga ega boʻlib, 1,55 GGs chastotada ishlaydi. Umumiy hisobda tizim taxminan 13,8 million yadroni oʻz ichiga oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur majmua LingQi nomli yuqori tezlikdagi ichki tarmoq va har bir protsessor uchun 4 TB/s oʻtkazuvchanlikka ega HBM xotirasi bilan jihozlangan.
Shuningdek, har bir hisoblash tuguni qoʻshimcha ravishda 256 GB DDR5 xotirasi bilan taʼminlangan. Bunday ulkan quvvatni ushlab turish uchun tizim 42,2 MW energiya isteʼmol qiladi. LineShine nafaqat anʼanaviy Top500, balki ilmiy va muhandislik vazifalari uchun muhimroq hisoblangan HPCG reytingida ham peshqadamlikni qoʻlga kiritdi.
Sunʼiy intellekt va ilmiy yondashuvShuni taʼkidlash joizki, LineShine sunʼiy intellekt (AI) bilan bogʻliq vazifalarda AQSHning El Capitan, Frontier va Aurora kabi raqiblaridan biroz ortda qoladi. HPL-MxP testida xitoylik tizim 7,92 ekzaflops natija koʻrsatgan. Buning sababi tizimning arxitekturasida — u AMD Instinct yoki Intel Ponte Vecchio kabi maxsus AI tezlatkichlariga emas, balki klassik protsessorli hisoblashlarga tayanadi.
Ishlab chiqaruvchilar asosiy eʼtiborni ilmiy modellashtirish, murakkab muhandislik hisob-kitoblari va yuqori unumdorlikdagi fundamental tadqiqotlarga qaratgan. Bu yondashuv LineShine tizimini sof ilmiy maqsadlar uchun eng mukammal vositaga aylantiradi.
LineShine tizimining muvaffaqiyati AQSH tomonidan kiritilgan eksport cheklovlari sharoitida Xitoy oʻzining texnologik bazasini mustaqil rivojlantira olishini isbotladi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu yutuq global superkompyuterlar bozorida kuchlar muvozanatini oʻzgartirib, kelgusida yanada kuchliroq va energiya tejamkor tizimlar yaratilishiga turtki boʻladi.
…