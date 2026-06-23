Xitoy superkompyuterlar poygasida yetakchilikni qoʻlga oldi: LineShine dunyoda tengsiz

·31·Texno
Xitoy superkompyuterlar poygasida yetakchilikni qoʻlga oldi: LineShine dunyoda tengsiz

Xalqaro texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻlgan voqea yuz berdi: Xitoyning yangi LineShine superkompyuteri nufuzli Top500 reytingida birinchi oʻrinni egallab, AQSHning El Capitan tizimini ortda qoldirdi. Bu nafaqat hisoblash quvvati boʻyicha rekord, balki Xitoyning Gʻarb sanksiyalariga qaramay, oʻz texnologik mustaqilligini namoyish etishi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shenjen shahridagi Milliy superkompyuter hisoblash markazida oʻrnatilgan LineShine tizimi Linpack testida 2,198 ekzaflops unumdorlikni qayd etdi. Bu koʻrsatkich bilan u insoniyat tarixida FP64 hisoblashlarida 2 ekzaflops chegarasini zabt etgan ilk superkompyuterga aylandi. Ahamiyatli jihati shundaki, ushbu natijaga hech qanday grafik tezlatkichlarsiz, faqat markaziy protsessorlar yordamida erishilgan.

Milliy texnologiyalar gʻalabasi

LineShine tizimining asosi Xitoyda ishlab chiqilgan Armv9 arxitekturasiga asoslangan LX2 protsessorlaridan iborat. Har bir protsessor 304 ta hisoblash yadrosiga ega boʻlib, 1,55 GGs chastotada ishlaydi. Umumiy hisobda tizim taxminan 13,8 million yadroni oʻz ichiga oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur majmua LingQi nomli yuqori tezlikdagi ichki tarmoq va har bir protsessor uchun 4 TB/s oʻtkazuvchanlikka ega HBM xotirasi bilan jihozlangan.

Shuningdek, har bir hisoblash tuguni qoʻshimcha ravishda 256 GB DDR5 xotirasi bilan taʼminlangan. Bunday ulkan quvvatni ushlab turish uchun tizim 42,2 MW energiya isteʼmol qiladi. LineShine nafaqat anʼanaviy Top500, balki ilmiy va muhandislik vazifalari uchun muhimroq hisoblangan HPCG reytingida ham peshqadamlikni qoʻlga kiritdi.

Sunʼiy intellekt va ilmiy yondashuv

Shuni taʼkidlash joizki, LineShine sunʼiy intellekt (AI) bilan bogʻliq vazifalarda AQSHning El Capitan, Frontier va Aurora kabi raqiblaridan biroz ortda qoladi. HPL-MxP testida xitoylik tizim 7,92 ekzaflops natija koʻrsatgan. Buning sababi tizimning arxitekturasida — u AMD Instinct yoki Intel Ponte Vecchio kabi maxsus AI tezlatkichlariga emas, balki klassik protsessorli hisoblashlarga tayanadi.

Ishlab chiqaruvchilar asosiy eʼtiborni ilmiy modellashtirish, murakkab muhandislik hisob-kitoblari va yuqori unumdorlikdagi fundamental tadqiqotlarga qaratgan. Bu yondashuv LineShine tizimini sof ilmiy maqsadlar uchun eng mukammal vositaga aylantiradi.

LineShine tizimining muvaffaqiyati AQSH tomonidan kiritilgan eksport cheklovlari sharoitida Xitoy oʻzining texnologik bazasini mustaqil rivojlantira olishini isbotladi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu yutuq global superkompyuterlar bozorida kuchlar muvozanatini oʻzgartirib, kelgusida yanada kuchliroq va energiya tejamkor tizimlar yaratilishiga turtki boʻladi.

XitoySuperkompyuterLineShineTexnologiyaTop500
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic kompaniyasi Slack uchun yangi Claude Tag sunʼiy intellekt agentini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Slack uchun yangi Claude Tag sunʼiy intellekt agentini taqdim etdiBugun, 22:22Xotira qurilmalari bozori keskin qimmatlashadi: narxlar 2028-yilgacha oʻsishda davom etadiXotira qurilmalari bozori keskin qimmatlashadi: narxlar 2028-yilgacha oʻsishda davom etadiBugun, 21:56Gonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiGonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiBugun, 20:51LastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiLastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiBugun, 20:30HaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiHaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiBugun, 20:25Samsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanishSamsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanishBugun, 20:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi