Xotira qurilmalari bozori keskin qimmatlashadi: narxlar 2028-yilgacha oʻsishda davom etadi
Global texnologiya bozorida xotira qurilmalari (DRAM va NAND) narxi yaqin oylarda va yillarda misli koʻrilmagan darajada oshishi kutilmoqda. Nyu-Yorkda joylashgan Jefferies Financial Group investitsiya banki tahlilchilarining yangi hisoboti shuni koʻrsatadiki, joriy yilning ikkinchi yarmi isteʼmolchilar va ishlab chiqaruvchilar uchun jiddiy moliyaviy sinovga aylanadi. Bu tendensiya nafaqat kompyuter butlovchi qismlari, balki smartfon va server uskunalariga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Jefferies maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning uchinchi choragida xotira chiplari narxi oʻtgan chorakka nisbatan 40-50 foizga sakrashi mumkin. Toʻrtinchi chorakda esa yana 30-40 foizlik oʻsish kutilmoqda. Bunday keskin koʻtarilish texnologik qurilmalarning tannarxi oshishiga va yakuniy mahsulotlarning chakana savdoda qimmatlashishiga olib keladi. Oʻzbekiston bozorida ham import qilinadigan texnikalar narxida ushbu global tebranishlar yaqqol sezilishi tayin.
Uzoq muddatli taqchillik va narxlar prognoziEkspertlarning taʼkidlashicha, narxlarning oʻsish surʼati faqat joriy yil bilan cheklanib qolmaydi. 2027-yil davomida yillik narx oʻsishi 40 foizdan 45 foizgacha boʻlishi bashorat qilinmoqda. Jefferies tahlilchilari bozor faqat 2028-yilga kelibgina biroz barqarorlashishi mumkinligini aytishmoqda. Ungacha boʻlgan davrda talabning taklifdan yuqori boʻlishi saqlanib qoladi.
Osiyoning yirik mustaqil tadqiqot kompaniyasi Aletheia Capital ham ushbu prognozlarni qoʻllab-quvvatlamoqda. Garchi Aletheia uchinchi chorak uchun 30 foizlik oʻsishni taxmin qilib, biroz ehtiyotkorroq yondashgan boʻlsa-da, har ikki tashkilot bir masalada yakdil: xotira bozoridagi inqirozli vaziyat 2028-yilgacha yechim topmaydi. Bu esa yaqin toʻrt yil davomida arzon xotira chiplarini kutish mantiqsiz ekanligini anglatadi.
Ishlab chiqarish quvvatlari va yangi texnologiyalar2028-yilda narxlarning pasayishi kutilayotgan boʻlsa-da, bu pasayish juda kamtarona — taxminan 15-20 foiz atrofida boʻladi. Bu global ishlab chiqarish quvvatlarining bosqichma-bosqich kengayishi bilan izohlanadi. Hozircha esa ishlab chiqaruvchilar bor kuchini yangi avlod texnologiyalariga qaratmoqda. Masalan, Samsung Electronics kompaniyasi yaqinda sanoatdagi eng tezkor Universal Flash Storage (UFS) 5.0 yechimini ishlab chiqqanini eʼlon qildi.
Xulosa qilib aytganda, sunʼiy intellekt tizimlarining rivojlanishi va yuqori tezlikdagi maʼlumotlarni qayta ishlashga boʻlgan ehtiyoj xotira chiplariga boʻlgan talabni rekord darajaga koʻtarmoqda. Isteʼmolchilar uchun bu yangi gadjetlar va kompyuter butlovchi qismlari narxining oshishiga tayyor turish kerakligini anglatuvchi jiddiy signaldir. Yaqin yillarda xotira qurilmalari texnologik mahsulotlar tannarxidagi eng qimmat komponentlardan biriga aylanadi.
…