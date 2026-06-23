Xotira qurilmalari bozori keskin qimmatlashadi: narxlar 2028-yilgacha oʻsishda davom etadi

·25·Texno
Xotira qurilmalari bozori keskin qimmatlashadi: narxlar 2028-yilgacha oʻsishda davom etadi

Global texnologiya bozorida xotira qurilmalari (DRAM va NAND) narxi yaqin oylarda va yillarda misli koʻrilmagan darajada oshishi kutilmoqda. Nyu-Yorkda joylashgan Jefferies Financial Group investitsiya banki tahlilchilarining yangi hisoboti shuni koʻrsatadiki, joriy yilning ikkinchi yarmi isteʼmolchilar va ishlab chiqaruvchilar uchun jiddiy moliyaviy sinovga aylanadi. Bu tendensiya nafaqat kompyuter butlovchi qismlari, balki smartfon va server uskunalariga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Jefferies maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning uchinchi choragida xotira chiplari narxi oʻtgan chorakka nisbatan 40-50 foizga sakrashi mumkin. Toʻrtinchi chorakda esa yana 30-40 foizlik oʻsish kutilmoqda. Bunday keskin koʻtarilish texnologik qurilmalarning tannarxi oshishiga va yakuniy mahsulotlarning chakana savdoda qimmatlashishiga olib keladi. Oʻzbekiston bozorida ham import qilinadigan texnikalar narxida ushbu global tebranishlar yaqqol sezilishi tayin.

Uzoq muddatli taqchillik va narxlar prognozi

Ekspertlarning taʼkidlashicha, narxlarning oʻsish surʼati faqat joriy yil bilan cheklanib qolmaydi. 2027-yil davomida yillik narx oʻsishi 40 foizdan 45 foizgacha boʻlishi bashorat qilinmoqda. Jefferies tahlilchilari bozor faqat 2028-yilga kelibgina biroz barqarorlashishi mumkinligini aytishmoqda. Ungacha boʻlgan davrda talabning taklifdan yuqori boʻlishi saqlanib qoladi.

Osiyoning yirik mustaqil tadqiqot kompaniyasi Aletheia Capital ham ushbu prognozlarni qoʻllab-quvvatlamoqda. Garchi Aletheia uchinchi chorak uchun 30 foizlik oʻsishni taxmin qilib, biroz ehtiyotkorroq yondashgan boʻlsa-da, har ikki tashkilot bir masalada yakdil: xotira bozoridagi inqirozli vaziyat 2028-yilgacha yechim topmaydi. Bu esa yaqin toʻrt yil davomida arzon xotira chiplarini kutish mantiqsiz ekanligini anglatadi.

Ishlab chiqarish quvvatlari va yangi texnologiyalar

2028-yilda narxlarning pasayishi kutilayotgan boʻlsa-da, bu pasayish juda kamtarona — taxminan 15-20 foiz atrofida boʻladi. Bu global ishlab chiqarish quvvatlarining bosqichma-bosqich kengayishi bilan izohlanadi. Hozircha esa ishlab chiqaruvchilar bor kuchini yangi avlod texnologiyalariga qaratmoqda. Masalan, Samsung Electronics kompaniyasi yaqinda sanoatdagi eng tezkor Universal Flash Storage (UFS) 5.0 yechimini ishlab chiqqanini eʼlon qildi.

Xulosa qilib aytganda, sunʼiy intellekt tizimlarining rivojlanishi va yuqori tezlikdagi maʼlumotlarni qayta ishlashga boʻlgan ehtiyoj xotira chiplariga boʻlgan talabni rekord darajaga koʻtarmoqda. Isteʼmolchilar uchun bu yangi gadjetlar va kompyuter butlovchi qismlari narxining oshishiga tayyor turish kerakligini anglatuvchi jiddiy signaldir. Yaqin yillarda xotira qurilmalari texnologik mahsulotlar tannarxidagi eng qimmat komponentlardan biriga aylanadi.

XotiraTexnologiyaNarxlarSamsungJefferies
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic kompaniyasi Slack uchun yangi Claude Tag sunʼiy intellekt agentini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Slack uchun yangi Claude Tag sunʼiy intellekt agentini taqdim etdiBugun, 22:22Xitoy superkompyuterlar poygasida yetakchilikni qoʻlga oldi: LineShine dunyoda tengsizXitoy superkompyuterlar poygasida yetakchilikni qoʻlga oldi: LineShine dunyoda tengsizBugun, 21:28Gonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiGonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiBugun, 20:51LastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiLastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiBugun, 20:30HaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiHaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiBugun, 20:25Samsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanishSamsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanishBugun, 20:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi