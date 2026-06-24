SpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradi
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceXAI kompaniyasi Memfis shahrida (AQSh) toʻxtab qolgan ulkan infratuzilma loyihasini qayta tiklashini maʼlum qildi. Dunyodagi eng yirik oqova suvlarni qayta ishlash inshooti sunʼiy intellekt loyihalari va maʼlumotlar markazlari (data-sentrlar) ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyihaning umumiy qiymati qariyb 80 million dollarga baholanmoqda. Dastlab 2025-yilning fevral oyida eʼlon qilingan ushbu stansiya oʻz turidagi eng yirik suv tozalash obyekti hisoblanadi. Mazkur loyihaning asosiy maqsadi kompaniyaning yuqori quvvatli hisoblash markazlarini uzluksiz suv bilan taʼminlash va mahalliy suv qatlamlariga tushadigan yuklamani kamaytirishdan iborat.
Hisob-kitoblarga koʻra, mazkur obyekt sutkasiga 49,2 million litrgacha oqova suvni qayta ishlash imkoniyatiga ega boʻladi. Eng ahamiyatlisi, tozalangan suvning bir qismi Memfis shahrining shahar infratuzilmasiga qaytariladi. Bu esa mintaqadagi umumiy suv taʼminoti tizimiga boʻlgan bosimni sezilarli darajada yumshatishga yordam beradi.
Qurilishning toʻxtatilishi va yangi strategiyaInshoot qurilishi 2025-yilning sentyabr oyida boshlangan edi, biroq oradan koʻp oʻtmay, yaʼni oʻsha yilning aprelida ishlar vaqtincha muzlatib qoʻyildi. Bunga kompaniya ichidagi resurslarning qayta taqsimlanishi va ehtimoliy IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayoniga tayyorgarlik koʻrilishi sabab boʻlgan. Oʻsha davrda asosiy eʼtibor data-sentrlarning hisoblash quvvatlarini kengaytirishga qaratildi.
Biroq 2026-yilning fevraliga kelib, kompaniya rahbariyati oʻz strategiyasini qayta koʻrib chiqdi va asosiy infratuzilma obyektlarini yakunlashga eʼtibor qaratishini bildirdi. Memfis shahri meri va kommunal xizmatlar vakillari bilan oʻtkazilgan muzokaralardan soʻng, qurilishni davom ettirish boʻyicha yakuniy qarorga kelindi.
Rejaga koʻra, asosiy ishlar 2027-yilning birinchi choragida qayta tiklanishi kerak. Ammo kompaniya rahbari Ilon Maskning taʼkidlashicha, jarayonlar kutilganidan tezroq, yaʼni 2026-yilning toʻrtinchi choragidayoq boshlanib ketishi mumkin.
SpaceX va xAI birlashuviUshbu loyiha SpaceX kompaniyasining tarkibiy oʻzgarishlari fonida amalga oshirilmoqda. Gap shundaki, 2026-yilning fevral oyida SpaceX oʻzining sunʼiy intellekt bilan shugʻullanuvchi xAI startapini toʻliq sotib oldi. Natijada xAI mustaqil kompaniya sifatida tugatilib, SpaceXAI brendi ostida SpaceX tarkibidagi maxsus sunʼiy intellekt boʻlinmasiga aylantirildi.
Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va yirik neyrotarmoqlarni oʻqitish juda katta hajmdagi energiya hamda sovutish tizimlari uchun suv resurslarini talab etadi. SpaceXAI tomonidan qurilayotgan ushbu ulkan tozalash inshooti nafaqat texnologik gigantning ekologik masʼuliyatini namoyish etadi, balki kelajakda AI infratuzilmasini barqaror rivojlantirishda muhim namuna boʻlib xizmat qiladi.
…