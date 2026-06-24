SpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradi

·0·Texno
SpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceXAI kompaniyasi Memfis shahrida (AQSh) toʻxtab qolgan ulkan infratuzilma loyihasini qayta tiklashini maʼlum qildi. Dunyodagi eng yirik oqova suvlarni qayta ishlash inshooti sunʼiy intellekt loyihalari va maʼlumotlar markazlari (data-sentrlar) ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyihaning umumiy qiymati qariyb 80 million dollarga baholanmoqda. Dastlab 2025-yilning fevral oyida eʼlon qilingan ushbu stansiya oʻz turidagi eng yirik suv tozalash obyekti hisoblanadi. Mazkur loyihaning asosiy maqsadi kompaniyaning yuqori quvvatli hisoblash markazlarini uzluksiz suv bilan taʼminlash va mahalliy suv qatlamlariga tushadigan yuklamani kamaytirishdan iborat.

Hisob-kitoblarga koʻra, mazkur obyekt sutkasiga 49,2 million litrgacha oqova suvni qayta ishlash imkoniyatiga ega boʻladi. Eng ahamiyatlisi, tozalangan suvning bir qismi Memfis shahrining shahar infratuzilmasiga qaytariladi. Bu esa mintaqadagi umumiy suv taʼminoti tizimiga boʻlgan bosimni sezilarli darajada yumshatishga yordam beradi.

Qurilishning toʻxtatilishi va yangi strategiya

Inshoot qurilishi 2025-yilning sentyabr oyida boshlangan edi, biroq oradan koʻp oʻtmay, yaʼni oʻsha yilning aprelida ishlar vaqtincha muzlatib qoʻyildi. Bunga kompaniya ichidagi resurslarning qayta taqsimlanishi va ehtimoliy IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayoniga tayyorgarlik koʻrilishi sabab boʻlgan. Oʻsha davrda asosiy eʼtibor data-sentrlarning hisoblash quvvatlarini kengaytirishga qaratildi.

Biroq 2026-yilning fevraliga kelib, kompaniya rahbariyati oʻz strategiyasini qayta koʻrib chiqdi va asosiy infratuzilma obyektlarini yakunlashga eʼtibor qaratishini bildirdi. Memfis shahri meri va kommunal xizmatlar vakillari bilan oʻtkazilgan muzokaralardan soʻng, qurilishni davom ettirish boʻyicha yakuniy qarorga kelindi.

Rejaga koʻra, asosiy ishlar 2027-yilning birinchi choragida qayta tiklanishi kerak. Ammo kompaniya rahbari Ilon Maskning taʼkidlashicha, jarayonlar kutilganidan tezroq, yaʼni 2026-yilning toʻrtinchi choragidayoq boshlanib ketishi mumkin.

SpaceX va xAI birlashuvi

Ushbu loyiha SpaceX kompaniyasining tarkibiy oʻzgarishlari fonida amalga oshirilmoqda. Gap shundaki, 2026-yilning fevral oyida SpaceX oʻzining sunʼiy intellekt bilan shugʻullanuvchi xAI startapini toʻliq sotib oldi. Natijada xAI mustaqil kompaniya sifatida tugatilib, SpaceXAI brendi ostida SpaceX tarkibidagi maxsus sunʼiy intellekt boʻlinmasiga aylantirildi.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va yirik neyrotarmoqlarni oʻqitish juda katta hajmdagi energiya hamda sovutish tizimlari uchun suv resurslarini talab etadi. SpaceXAI tomonidan qurilayotgan ushbu ulkan tozalash inshooti nafaqat texnologik gigantning ekologik masʼuliyatini namoyish etadi, balki kelajakda AI infratuzilmasini barqaror rivojlantirishda muhim namuna boʻlib xizmat qiladi.

SpaceXAIIlon MaskSunʼiy IntellektData-SentrInfratuzilma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va Boeing muammolar girdobida: Starliner kemasining parvozi yana ortga surildiNASA va Boeing muammolar girdobida: Starliner kemasining parvozi yana ortga surildiBugun, 09:22MKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildiMKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildiBugun, 08:22Hindistonda tezkor yetkazib berish urushi: Flipkart va Amazon raqobati yangi bosqichdaHindistonda tezkor yetkazib berish urushi: Flipkart va Amazon raqobati yangi bosqichdaBugun, 05:51NVIDIA sunʼiy intellekt serverlarini 55 darajali issiq suv bilan sovutishni taklif qildiNVIDIA sunʼiy intellekt serverlarini 55 darajali issiq suv bilan sovutishni taklif qildiBugun, 05:30MoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqdaMoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqdaBugun, 04:56Olimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yoʻlini topdiOlimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yoʻlini topdiBugun, 03:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi