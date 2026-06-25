Tesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandi

·0·Texno
Tesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandi

Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla kompaniyasi oʻzining eng kutilgan loyihalaridan biri — Optimus gumanoid robotlarini seriyali ishlab chiqarishga tayyorgarlikning hal qiluvchi bosqichiga oʻtdi. Dunyoning eng ilgʻor roboti deb taʼriflanayotgan ushbu qurilma uchun butlovchi qismlar yetkazib berish zanjiri allaqachon shakllantirildi va Tayvanning yirik texnologik korxonalari bilan hamkorlik yoʻlga qoʻyildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, robototexnika sohasida yetakchi boʻlgan Miele Automation va Asia Optical kompaniyalari Tesla uchun muhim komponentlarni yetkazib berishni boshlagan. Xususan, Miele kompaniyasi robotning harakatlanish tizimi uchun zarur boʻlgan reduktorlar va sharnir modullarini taqdim etmoqda. Bu qismlar Optimus robotining inson kabi ravon va aniq harakatlanishini taʼminlashda asosiy rol oʻynaydi.

Shu bilan birga, ishlab chiqarish koʻlamini kengaytirish maqsadida Mirle kompaniyasi Xitoyning Shenzhen Kedali Industry korxonasi bilan hamkorlikda Tailandning Rayong sanoat markazida qoʻshma korxona tashkil etdi. Ushbu zavod robotlashtirilgan drayverlar va boshqa yuqori aniqlikdagi butlovchi qismlarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan boʻlib, yaqin vaqt ichida toʻliq quvvat bilan ishga tushishi kutilmoqda.

Optimus 3: Robotning "koʻzlari" va texnik imkoniyatlari

Loyiha doirasida Asia Optical kompaniyasi Optimus 3 modelining optik tizimi, yaʼni uning "koʻzlari" uchun masʼul etib tayinlandi. Kompaniya oʻzining sferik va asferik linzalar texnologiyasidan foydalangan holda robotga atrof-muhitni vizual tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa robotning murakkab sharoitlarda mustaqil harakatlanishi va vazifalarni bajarishi uchun oʻta muhimdir.

Ilon Mask mart oyida bergan bayonotida Optimus 3 dunyodagi eng mukammal robot boʻlishini taʼkidlagan edi. Uning soʻzlariga koʻra, hozircha bozorda Optimus 3 kabi yuqori darajadagi namoyishni koʻrsata oladigan boshqa biror bir robot mavjud emas. Tesla rahbari ushbu loyihani kompaniya tarixidagi eng keng koʻlamli mahsulot sifatida baholamoqda.

Ishlab chiqarish rejasiga koʻra, joriy yilning yoz oylarida robotlarning kichik partiyasi yigʻila boshlaydi. Keng koʻlamli, yaʼni ommaviy ishlab chiqarish esa 2027-yilga rejalashtirilgan. Ayni paytda Texasdagi Giga Texas majmuasi hududida Optimus zavodini qurish ishlari jadal davom etmoqda va kompaniya ushbu yoʻnalish uchun yangi mutaxassislarni ishga qabul qilishni boshlagan.

Ushbu yangilik texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki Optimus nafaqat sanoatda, balki kundalik hayotda ham inson mehnatini yengillashtirishi kutilayotgan ilk ommaviy gumanoid robotga aylanishi mumkin. Tesla ushbu mahsulot orqali robototexnika bozorini toʻliq egallashni va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan.

TeslaOptimusRobototexnikaIlon MaskTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildiYer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildiBugun, 12:20Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqdaSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqdaBugun, 11:54Iberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdiIberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdiBugun, 11:21SpaceX Floridada Starship uchun yangi Mechazilla qurilmasini tayyorlamoqdaSpaceX Floridada Starship uchun yangi Mechazilla qurilmasini tayyorlamoqdaBugun, 10:57iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchiiPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchiBugun, 10:29Smartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaSmartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi