Tesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandi
Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla kompaniyasi oʻzining eng kutilgan loyihalaridan biri — Optimus gumanoid robotlarini seriyali ishlab chiqarishga tayyorgarlikning hal qiluvchi bosqichiga oʻtdi. Dunyoning eng ilgʻor roboti deb taʼriflanayotgan ushbu qurilma uchun butlovchi qismlar yetkazib berish zanjiri allaqachon shakllantirildi va Tayvanning yirik texnologik korxonalari bilan hamkorlik yoʻlga qoʻyildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, robototexnika sohasida yetakchi boʻlgan Miele Automation va Asia Optical kompaniyalari Tesla uchun muhim komponentlarni yetkazib berishni boshlagan. Xususan, Miele kompaniyasi robotning harakatlanish tizimi uchun zarur boʻlgan reduktorlar va sharnir modullarini taqdim etmoqda. Bu qismlar Optimus robotining inson kabi ravon va aniq harakatlanishini taʼminlashda asosiy rol oʻynaydi.
Shu bilan birga, ishlab chiqarish koʻlamini kengaytirish maqsadida Mirle kompaniyasi Xitoyning Shenzhen Kedali Industry korxonasi bilan hamkorlikda Tailandning Rayong sanoat markazida qoʻshma korxona tashkil etdi. Ushbu zavod robotlashtirilgan drayverlar va boshqa yuqori aniqlikdagi butlovchi qismlarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan boʻlib, yaqin vaqt ichida toʻliq quvvat bilan ishga tushishi kutilmoqda.
Optimus 3: Robotning "koʻzlari" va texnik imkoniyatlariLoyiha doirasida Asia Optical kompaniyasi Optimus 3 modelining optik tizimi, yaʼni uning "koʻzlari" uchun masʼul etib tayinlandi. Kompaniya oʻzining sferik va asferik linzalar texnologiyasidan foydalangan holda robotga atrof-muhitni vizual tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa robotning murakkab sharoitlarda mustaqil harakatlanishi va vazifalarni bajarishi uchun oʻta muhimdir.
Ilon Mask mart oyida bergan bayonotida Optimus 3 dunyodagi eng mukammal robot boʻlishini taʼkidlagan edi. Uning soʻzlariga koʻra, hozircha bozorda Optimus 3 kabi yuqori darajadagi namoyishni koʻrsata oladigan boshqa biror bir robot mavjud emas. Tesla rahbari ushbu loyihani kompaniya tarixidagi eng keng koʻlamli mahsulot sifatida baholamoqda.
Ishlab chiqarish rejasiga koʻra, joriy yilning yoz oylarida robotlarning kichik partiyasi yigʻila boshlaydi. Keng koʻlamli, yaʼni ommaviy ishlab chiqarish esa 2027-yilga rejalashtirilgan. Ayni paytda Texasdagi Giga Texas majmuasi hududida Optimus zavodini qurish ishlari jadal davom etmoqda va kompaniya ushbu yoʻnalish uchun yangi mutaxassislarni ishga qabul qilishni boshlagan.
Ushbu yangilik texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki Optimus nafaqat sanoatda, balki kundalik hayotda ham inson mehnatini yengillashtirishi kutilayotgan ilk ommaviy gumanoid robotga aylanishi mumkin. Tesla ushbu mahsulot orqali robototexnika bozorini toʻliq egallashni va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan.
…