Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdi

·129·Sport
Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdi
Qisqacha

Monako Lamine Kamara uchun Kristal Pelas taklif qilgan 50 million yevroni rad etdi va futbolchi uchun kamida 60 million yevro talab qilmoqda. Liverpul hamda Manchester Yunayted ham 2029-yilgacha shartnomaga ega yarim himoyachiga qiziqish bildirmoqda. Monako bosh murabbiyi Filipe Luis Kamarani jamoada saqlab qolishni istashini va uni o'yin tizimida asosiy rol bajaradigan futbolchi deb bilishini ta'kidladi.

Fransiyaning Monako klubi yarim himoyachisi Lamine Kamara uchun Angliyaning Kristal Pelas jamoasidan tushgan 50 million yevrolik rasmiy taklifni rad etdi. Nice Matin va Foot Mercato nashrlari maʼlumotiga koʻra, monakoliklar isteʼdodli futbolchi uchun kamida 60 million yevro talab qilmoqda va bu kurashda Liverpul hamda Manchester Yunayted klublari ham faol ishtirok etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda transfer bozorida Lamine Kamara atrofidagi vaziyat tobora qizgʻin tus olmoqda. Monako safida 2029-yilgacha moʻljallangan amal qiluvchi shartnomaga ega boʻlgan futbolchi klubni tark etishga majbur emas. Qolaversa, Fransiyaning jamoasi yozgi transfer oynasida boshqa oʻyinchilarni sotish orqali allaqachon 105 million yevro daromad keltirgan boʻlib, bu ularga xaridorlarning talabini kutish imkonini beradi.

Bosh murabbiyning qatʼiy pozitsiyasi

Monako bosh murabbiyi Filipe Luis jamoa yetakchisini saqlab qolish istagida qatʼiy ekanini yashirmadi. Yakshanba kuni Liverpulga qarshi kechgan va monakoliklarning 3:2 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangan oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng mutaxassis oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. U jamoani kuchaytirishni istashini va xudbinlik bilan boʻlsa ham birorta muhim oʻyinchi ketishini xohlamasligini taʼkidladi.

Filipe Luisning soʻzlariga koʻra, Kamara dunyoning eng yaxshi yarim himoyachilaridan biri hisoblanadi. "Biz har kuni tarkib va transferlar haqida gaplashamiz. Men uni jamoada saqlab qolishni istayman. U toʻp bilan muomala qilishda juda mohir va maydonda ulkan masofani bosib oʻtadi. U favqulodda futbolchi va mening oʻyin tizimimda asosiy rolni bajaradi", deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

Angliya klublarining qiziqishi

Kristal Pelas Lamine Kamara uchun 50 million yevro miqdorida dadil taklif kiritib, transfer bozorida ilk aniq qadamni tashladi. Biroq Monako bu taklifni yetarli emas deb topdi. Shu bilan birga, Liverpul va Manchester Yunayted klublari ham futbolchining harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Xususan, Liverpul muxlislari yakshanba kungi oʻrtoqlik uchrashuvida Lamine Kamaraning oʻyinini yaqindan koʻrish imkoniyatiga ega boʻlishdi. U maydon markazida Dominik Soboslai va Rayan Gravenberxga qarshi bahsda oʻzining yuqori saviyasini namoyish etdi. Agar mersisaydliklar safida yoʻqotishlar yuzaga kelsa, Kamara ularning yarim himoyasini kuchaytirish uchun asosiy nomzodga aylanishi mumkin. Ayni damda futbolchining Monakoda baxtli ekani va jamoada qolishiga umid qilinayotgani aytilmoqda.

Lamine KamaraMonakoKristal PelasLiverpulManchester Yunayted
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33Rodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladiRodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)