Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdi
Monako Lamine Kamara uchun Kristal Pelas taklif qilgan 50 million yevroni rad etdi va futbolchi uchun kamida 60 million yevro talab qilmoqda. Liverpul hamda Manchester Yunayted ham 2029-yilgacha shartnomaga ega yarim himoyachiga qiziqish bildirmoqda. Monako bosh murabbiyi Filipe Luis Kamarani jamoada saqlab qolishni istashini va uni o'yin tizimida asosiy rol bajaradigan futbolchi deb bilishini ta'kidladi.
Fransiyaning Monako klubi yarim himoyachisi Lamine Kamara uchun Angliyaning Kristal Pelas jamoasidan tushgan 50 million yevrolik rasmiy taklifni rad etdi. Nice Matin va Foot Mercato nashrlari maʼlumotiga koʻra, monakoliklar isteʼdodli futbolchi uchun kamida 60 million yevro talab qilmoqda va bu kurashda Liverpul hamda Manchester Yunayted klublari ham faol ishtirok etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kunda transfer bozorida Lamine Kamara atrofidagi vaziyat tobora qizgʻin tus olmoqda. Monako safida 2029-yilgacha moʻljallangan amal qiluvchi shartnomaga ega boʻlgan futbolchi klubni tark etishga majbur emas. Qolaversa, Fransiyaning jamoasi yozgi transfer oynasida boshqa oʻyinchilarni sotish orqali allaqachon 105 million yevro daromad keltirgan boʻlib, bu ularga xaridorlarning talabini kutish imkonini beradi.
Bosh murabbiyning qatʼiy pozitsiyasiMonako bosh murabbiyi Filipe Luis jamoa yetakchisini saqlab qolish istagida qatʼiy ekanini yashirmadi. Yakshanba kuni Liverpulga qarshi kechgan va monakoliklarning 3:2 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangan oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng mutaxassis oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. U jamoani kuchaytirishni istashini va xudbinlik bilan boʻlsa ham birorta muhim oʻyinchi ketishini xohlamasligini taʼkidladi.
Filipe Luisning soʻzlariga koʻra, Kamara dunyoning eng yaxshi yarim himoyachilaridan biri hisoblanadi. "Biz har kuni tarkib va transferlar haqida gaplashamiz. Men uni jamoada saqlab qolishni istayman. U toʻp bilan muomala qilishda juda mohir va maydonda ulkan masofani bosib oʻtadi. U favqulodda futbolchi va mening oʻyin tizimimda asosiy rolni bajaradi", deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
Angliya klublarining qiziqishiKristal Pelas Lamine Kamara uchun 50 million yevro miqdorida dadil taklif kiritib, transfer bozorida ilk aniq qadamni tashladi. Biroq Monako bu taklifni yetarli emas deb topdi. Shu bilan birga, Liverpul va Manchester Yunayted klublari ham futbolchining harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Xususan, Liverpul muxlislari yakshanba kungi oʻrtoqlik uchrashuvida Lamine Kamaraning oʻyinini yaqindan koʻrish imkoniyatiga ega boʻlishdi. U maydon markazida Dominik Soboslai va Rayan Gravenberxga qarshi bahsda oʻzining yuqori saviyasini namoyish etdi. Agar mersisaydliklar safida yoʻqotishlar yuzaga kelsa, Kamara ularning yarim himoyasini kuchaytirish uchun asosiy nomzodga aylanishi mumkin. Ayni damda futbolchining Monakoda baxtli ekani va jamoada qolishiga umid qilinayotgani aytilmoqda.
…