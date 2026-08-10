Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdi

·34·Texno
Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdi
Qisqacha

Situational Awareness fondi chip ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirish va arzonlashtirishni maqsad qilgan Source Foundry startapiga 400 million dollar sarmoya kiritdi. Stenford universiteti tadqiqotchilari asos solgan ushbu startapga fond kiritgan jami mablag' 500 million dollarga yetdi.

The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, sunʼiy intellekt sohasiga ixtisoslashgan Situational Awareness hedj-fondi qiyin moliyaviy davrni boshdan kechirayotganiga qaramay, istiqbolli loyihalarga yirik sarmoya kiritishda davom etmoqda. Fond bu hafta chip ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirish va arzonlashtirishni maqsad qilgan Source Foundry startapiga 400 million dollar miqdorida sarmoya kiritdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Stenford universiteti tadqiqotchilari tomonidan asos solingan mazkur startapga qilingan ushbu yirik moliyaviy yordam natijasida fondning ushbu loyihaga kiritgan umumiy investitsiyalari miqdori 500 million dollarga yetdi. Mutaxassislarning fikricha, yarimoʻtkazgichlar va chip ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashtirish bugungi kunda texnologiya bozorining eng muhim va talab yuqori boʻlgan yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi.

Fond boshchiligidagi oʻzgarishlar va moliyaviy yoʻqotishlar

Situational Awareness fondi OpenAI kompaniyasining sobiq tadqiqotchisi, yigirma yoshlar oʻrtasidagi Leopold Aschenbrenner tomonidan 2024-yilda tashkil etilgan boʻlib, u ish boshlagan paytda birja savdolari boʻyicha tajribaga ega emas edi. Dastlabki koʻrsatkichlar yuqori daromad keltirgan boʻlsa-da, sunʼiy intellekt infratuzilmasi aksiyalarining pasayishi fonida soʻnggi oylarda fond jiddiy zarbalarga uchradi.

Joriy yilning iyul oyi oxirida yuzaga kelgan sharoitlar tufayli Situational Awareness oʻzining ommaviy aksiyalar portfelining asosiy qismini Ken Griffin tomonidan boshqariladigan Citadel kompaniyasiga sotishga majbur boʻldi. Shunga qaramay, fond Anthropic kompaniyasidagi oʻz ulushlarini saqlab qolishga muvaffaq boʻldi.

Kiritilgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, mazkur moliyaviy oʻzgarishlar natijasida fond boshqaruvidagi aktivlar hajmi 20 milliard dollardan 10 milliard dollargacha qisqargan. Shunga qaramasdan, asoschi Leopold Aschenbrenner duch kelgan qiyinchiliklarga qaramay, oʻzining shaxsiy hayotida ham muhim qadam tashlab, toʻy marosimini oʻtkazishga ulgurdi.

Situational AwarenessSource FoundryChip ishlab chiqarishSunʼiy intellektInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaSubaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaBugun, 00:25Minimal Phone 2 taqdim etildi: OLED ekran va QWERTY klaviaturaMinimal Phone 2 taqdim etildi: OLED ekran va QWERTY klaviaturaKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi