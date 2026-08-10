Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdi
Situational Awareness fondi chip ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirish va arzonlashtirishni maqsad qilgan Source Foundry startapiga 400 million dollar sarmoya kiritdi. Stenford universiteti tadqiqotchilari asos solgan ushbu startapga fond kiritgan jami mablag' 500 million dollarga yetdi.
The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, sunʼiy intellekt sohasiga ixtisoslashgan Situational Awareness hedj-fondi qiyin moliyaviy davrni boshdan kechirayotganiga qaramay, istiqbolli loyihalarga yirik sarmoya kiritishda davom etmoqda. Fond bu hafta chip ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirish va arzonlashtirishni maqsad qilgan Source Foundry startapiga 400 million dollar miqdorida sarmoya kiritdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Stenford universiteti tadqiqotchilari tomonidan asos solingan mazkur startapga qilingan ushbu yirik moliyaviy yordam natijasida fondning ushbu loyihaga kiritgan umumiy investitsiyalari miqdori 500 million dollarga yetdi. Mutaxassislarning fikricha, yarimoʻtkazgichlar va chip ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashtirish bugungi kunda texnologiya bozorining eng muhim va talab yuqori boʻlgan yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi.
Fond boshchiligidagi oʻzgarishlar va moliyaviy yoʻqotishlarSituational Awareness fondi OpenAI kompaniyasining sobiq tadqiqotchisi, yigirma yoshlar oʻrtasidagi Leopold Aschenbrenner tomonidan 2024-yilda tashkil etilgan boʻlib, u ish boshlagan paytda birja savdolari boʻyicha tajribaga ega emas edi. Dastlabki koʻrsatkichlar yuqori daromad keltirgan boʻlsa-da, sunʼiy intellekt infratuzilmasi aksiyalarining pasayishi fonida soʻnggi oylarda fond jiddiy zarbalarga uchradi.
Joriy yilning iyul oyi oxirida yuzaga kelgan sharoitlar tufayli Situational Awareness oʻzining ommaviy aksiyalar portfelining asosiy qismini Ken Griffin tomonidan boshqariladigan Citadel kompaniyasiga sotishga majbur boʻldi. Shunga qaramay, fond Anthropic kompaniyasidagi oʻz ulushlarini saqlab qolishga muvaffaq boʻldi.
Kiritilgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, mazkur moliyaviy oʻzgarishlar natijasida fond boshqaruvidagi aktivlar hajmi 20 milliard dollardan 10 milliard dollargacha qisqargan. Shunga qaramasdan, asoschi Leopold Aschenbrenner duch kelgan qiyinchiliklarga qaramay, oʻzining shaxsiy hayotida ham muhim qadam tashlab, toʻy marosimini oʻtkazishga ulgurdi.
…