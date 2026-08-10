Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqda

·49·Texno
Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqda
Qisqacha

Xitoylik mutaxassislar Xalqaro oy tadqiqot stansiyasiga to'rt oyoqli robotlarni yuborish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Robot-itlar astronavtlarga ilmiy tadqiqotlar, texnik tekshiruvlar va infratuzilmani barpo etishda yordam berishi, baza atrofini nazorat qilishi hamda namuna yig'ishi kutilmoqda.

Xitoylik mutaxassislar boʻlajak Xalqaro oy tadqiqot stansiyasiga (ILRS) toʻrt oyoqli robotlarni, yaʼni robot-itlarni yuborish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Chinese Space Science and Technology nashrida eʼlon qilingan konsepsiyaga koʻra, bu kabi aqlli mashinalar astronavtlarga ilmiy tadqiqotlar, texnik tekshiruvlar va infratuzilmani barpo etishda yaqindan koʻmaklashishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi loyihaga asosan, toʻrt oyoqli robotlar baza atrofidagi hududni muntazam ravishda nazorat qilib boradi. Gʻildirakli apparatlardan farqli oʻlaroq, ular notekis yer yuzasida ancha erkin harakatlanib, toshlar hamda kichik toʻsiqlarni muvaffaqiyatli yengib oʻtish imkoniyatiga ega. Shuningdek, robot-itlar oy tuprogʻi hamda jinslaridan namunalar yigʻish, atrof-muhitni oʻrganish va ilmiy tajribalar chogʻida ekipajga koʻmakchi boʻlish vazifalarini bajaradi.

Fazoda koʻmakchi va doʻst

Koʻrib chiqilayotgan ssenariylardan biriga koʻra, uchta robot va uchta astronavt birgalikda faoliyat olib borib, vazifalarni oʻzaro taqsimlay oladi. Kelgusida toʻrt oyoqli qurilmalarga yanada murakkab vazifalar — doimiy aholi punktini qurish va unga xizmat koʻrsatish yuklatilishi rejalashtirilgan. Ular potensial ravishda suv muzi hamda foydali qazilmalarni qazib olishi, materiallarni tashishi va mahalliy oy xomashyosidan konstruksiyalar yaratishda qatnashishi mumkin.

Avtomatlashtirish jarayoni bazadagi kundalik hayotga ham oʻz taʼsirini oʻtkazadi. Robotlar nazariy jihatdan havo parametrlari hamda haroratni nazorat qilishi, tozalash ishlarini bajarishi, oʻsimliklarni parvarish qilishi va hattoki ovqat tayyorlashda yordam berishi kutilmoqda. Loyihaning oʻziga xos ijtimoiy jihati ham mavjud boʻlib, ularni ovozli interfeyslar bilan jihozlash taklif etilmoqda.

Texnik qiyinchiliklar va kelajak rejalari

Mutaxassislarning fikricha, Oyda avtonom tarzda ishlash Yerga qaraganda ancha murakkabroq. Aksariyat zamonaviy mashinaviy koʻrish va navigatsiya tizimlari yerüstü maʼlumotlar asosida oʻqitiladi, biroq Oy yuzasi oʻzining yorugʻligi, relyefi va harorati bilan keskin farq qiladi. Shu bois robotlarga maxsus algoritm va qoʻshimcha oʻqitish jarayonlari talab etiladi.

Robot-itlar ILRS dasturining kengroq koʻlamli rejalari doirasida koʻrib chiqilmoqda. Baza infratuzilmasini 2035-yil atroflarida shakllantirish, keyinchalik esa uni kengaytirish koʻzda tutilgan. 2045-yilga borib Oy yuzasi va uning orbitasida yanada rivojlangan obyektlar tizimi paydo boʻlishi kutilmoqda, bunda asosiy eʼtibor suv muzi zaxiralari mavjud boʻlgan janubiy qutbga qaratiladi.

XitoyOyRobototexnikaKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaSubaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaBugun, 00:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi