Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqda
Xitoylik mutaxassislar Xalqaro oy tadqiqot stansiyasiga to'rt oyoqli robotlarni yuborish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Robot-itlar astronavtlarga ilmiy tadqiqotlar, texnik tekshiruvlar va infratuzilmani barpo etishda yordam berishi, baza atrofini nazorat qilishi hamda namuna yig'ishi kutilmoqda.
Xitoylik mutaxassislar boʻlajak Xalqaro oy tadqiqot stansiyasiga (ILRS) toʻrt oyoqli robotlarni, yaʼni robot-itlarni yuborish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Chinese Space Science and Technology nashrida eʼlon qilingan konsepsiyaga koʻra, bu kabi aqlli mashinalar astronavtlarga ilmiy tadqiqotlar, texnik tekshiruvlar va infratuzilmani barpo etishda yaqindan koʻmaklashishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi loyihaga asosan, toʻrt oyoqli robotlar baza atrofidagi hududni muntazam ravishda nazorat qilib boradi. Gʻildirakli apparatlardan farqli oʻlaroq, ular notekis yer yuzasida ancha erkin harakatlanib, toshlar hamda kichik toʻsiqlarni muvaffaqiyatli yengib oʻtish imkoniyatiga ega. Shuningdek, robot-itlar oy tuprogʻi hamda jinslaridan namunalar yigʻish, atrof-muhitni oʻrganish va ilmiy tajribalar chogʻida ekipajga koʻmakchi boʻlish vazifalarini bajaradi.
Fazoda koʻmakchi va doʻstKoʻrib chiqilayotgan ssenariylardan biriga koʻra, uchta robot va uchta astronavt birgalikda faoliyat olib borib, vazifalarni oʻzaro taqsimlay oladi. Kelgusida toʻrt oyoqli qurilmalarga yanada murakkab vazifalar — doimiy aholi punktini qurish va unga xizmat koʻrsatish yuklatilishi rejalashtirilgan. Ular potensial ravishda suv muzi hamda foydali qazilmalarni qazib olishi, materiallarni tashishi va mahalliy oy xomashyosidan konstruksiyalar yaratishda qatnashishi mumkin.
Avtomatlashtirish jarayoni bazadagi kundalik hayotga ham oʻz taʼsirini oʻtkazadi. Robotlar nazariy jihatdan havo parametrlari hamda haroratni nazorat qilishi, tozalash ishlarini bajarishi, oʻsimliklarni parvarish qilishi va hattoki ovqat tayyorlashda yordam berishi kutilmoqda. Loyihaning oʻziga xos ijtimoiy jihati ham mavjud boʻlib, ularni ovozli interfeyslar bilan jihozlash taklif etilmoqda.
Texnik qiyinchiliklar va kelajak rejalariMutaxassislarning fikricha, Oyda avtonom tarzda ishlash Yerga qaraganda ancha murakkabroq. Aksariyat zamonaviy mashinaviy koʻrish va navigatsiya tizimlari yerüstü maʼlumotlar asosida oʻqitiladi, biroq Oy yuzasi oʻzining yorugʻligi, relyefi va harorati bilan keskin farq qiladi. Shu bois robotlarga maxsus algoritm va qoʻshimcha oʻqitish jarayonlari talab etiladi.
Robot-itlar ILRS dasturining kengroq koʻlamli rejalari doirasida koʻrib chiqilmoqda. Baza infratuzilmasini 2035-yil atroflarida shakllantirish, keyinchalik esa uni kengaytirish koʻzda tutilgan. 2045-yilga borib Oy yuzasi va uning orbitasida yanada rivojlangan obyektlar tizimi paydo boʻlishi kutilmoqda, bunda asosiy eʼtibor suv muzi zaxiralari mavjud boʻlgan janubiy qutbga qaratiladi.
…