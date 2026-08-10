AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildi

·35·Texno
AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildi
Qisqacha

AQShning Janubi-G'arbiy tadqiqot instituti (SwRI) vodorod benzin yoki dizel o'rnida ishlatiladigan ichki yonish dvigatelini ishlab chiqib, sinovdan o'tkazdi. Qurilma vodorodni elektr energiyasiga aylantirmaydi, balki uni silindrlarda yoqib, porshenlarni harakatga keltiradi va asosan o'rta tonnajli tijorat transporti uchun mo'ljallangan.

AQShning Janubi-Gʻarbiy tadqiqot instituti (SwRI) mutaxassislari anʼanaviy benzin yoki dizel yoqilgʻisi oʻrnida vodoroddan foydalanadigan innovatsion ichki yonish dvigatelini ishlab chiqdi va sinovdan oʻtkazdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma asosan oʻrta tonnajli tijorat transporti uchun moʻljallangan boʻlib, u ekologik toza texnologiyalar sari tashlangan muhim qadamlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda keng tarqalgan yoqilgʻi elementlariga ega avtomobillardan farqli oʻlaroq, mazkur dvigatelda vodorod elektr energiyasiga aylanmaydi, balki bevosita silindrlarning oʻzida yonib, porshenlarni harakatga keltiradi. Aslida bu klassik ichki yonish dvigatelining oʻzginasi boʻlib, faqat yoqilgʻi sifatida benzin oʻrniga vodorod qoʻllaniladi. Dvigatel oddiy benzin motorlari kabi iskorali oʻt oldirish tizimi bilan jihozlangan.

Dizel xarakteristikasini saqlab qolgan vodorod motori

Muhandislar yangi agregatga dizel dvigatellariga xos boʻlgan muhim xususiyatni — past aylanishlardayoq yuqori aylanish momentini berishga harakat qilishdi. Aynan shunday koʻrsatkich tijorat texnikasi uchun suv va havodek zarur hisoblanadi. Dastlab SwRI mutaxassislari texnologiyani eksperimental bir silindrli dvigatelda sinab koʻrib, vodorodning yonish xususiyatlari hamda turli inyeksiya strategiyalarini oʻrganishdi, shundan soʻnggina yechimlar toʻlaqonli koʻp silindrli motorga koʻchirildi.

Ishlab chiqarish jarayonida mutaxassislar oldindan yonib ketish, notekis yonish va barcha tizimlarning muvofiqlashgan holda ishlashi kabi qator murakkab muammolarni hal qilishga majbur boʻlishdi. Zarur quvvatni past aylanishlarda olish uchun dvigatel turbochidov bilan taʼminlandi. Turbokompressor silindrlarga kiruvchi havo miqdorini koʻpaytirib, koʻproq vodorodni yoqish va aylanish momentini oshirish imkonini berdi.

Texnik yangiliklar va ekologik jihatlar

Vodorod benzinga nisbatan ancha tez yonishini inobatga olib, muhandislar kirish tizimini jiddiy oʻzgartirdilar. Odatiy benzinli dvigatel geometriyasi bu yerda mos kelmagani bois, SwRI maxsus kirish kanallari va kengaytirilgan klapanlarni ishlab chiqdi. Bular yetarli havo oqimini taʼminlab, yonilgʻi-havo aralashmasini samaraliroq shakllantirishga yordam beradi. Dvigatel ishini esa real vaqt rejimida maxsus dasturiy taʼminot nazorat qiladi.

Vodorod yuqori darajada alanga oluvchanligi sababli uning issiq qismlar yoki qoldiq gazlar taʼsirida sham uchquni berishidan oldin oʻz-oʻzidan yonib ketishining oldini olish eng ogʻir vazifalardan biri boʻldi. Bunday holatlar dvigatelning notekis ishlashiga, quvvat yoʻqotilishiga va hatto uning buzilishiga olib kelishi mumkin. Shu bois sinovlarning salmoqli qismi aynan ana shunday nosozliklarga qarshi kurashishga bagʻishlandi.

Ekologik nuqtai nazardan, vodorod tarkibida uglerod yoʻqligi sababli uning yonishidan bevosita CO₂ deyarli ajralmaydi va asosiy reaksiya mahsulotiga suv aylanadi. Biroq uni mutlaqo ekologik toza deb boʻlmaydi, chunki yuqori haroratda havodagi azot va kislorod azot oksidlarini (NOx) hosil qilishi mumkin. Shu sababli jarayonni aniq boshqarish va chiqindilarni tozalash tizimi talab etiladi.

SwRI xulosasiga koʻra, mazkur texnologiyaning asosiy afzalligi mavjud avtomobil infratuzilmasini saqlab qolish imkoniyatidadir. Ishlab chiqaruvchilar batareyali quvvat qurilmalari yoki yoqilgʻi elementlariga oʻtish uchun anʼanaviy dvigatellar, transmissiyalar, uskunalar va xizmat koʻrsatish jarayonlaridan toʻliq voz kechishga majbur boʻlmaydi.

Vodorod dvigateliSwRIInnovatsiyaAvtomobilsozlikEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaSubaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaBugun, 00:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi