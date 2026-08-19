Lois Openda Lyon safidagi debyutidayoq Chempionlar ligasida gol urdi
Lois Openda Lyon safidagi debyut uchrashuvida Chempionlar ligasi saralash bosqichida Fenerbahce darvozasini ishg'ol qilib, jamoasining safardagi muhim durangiga hissa qo'shdi. O'tgan yilning yozida Yuventusni tark etgan belgiyalik hujumchi Lyon bilan 2027-yilning 30-iyuniga qadar ijara shartnomasi tuzgan, kelishuvda futbolchini sotib olish huquqi ko'zda tutilmagan va transfer uchun 3,5 million yevro to'langan.
Yevropaning nufuzli klublari safida toʻp surib kelayotgan hujumchi Lois Openda Fransiyaning Lyon jamoasidagi debyut uchrashuvidayoq oʻzini koʻrsatishga erishdi. Goal.com xabar berishicha, belgiyalik futbolchi Chempionlar ligasi saralash bosqichining dastlabki oʻyinida Fenerbahce darvozasini ishgʻol qilib, yangi jamoasining safardagi muhim durang natijani qayd etishiga munosib hissa qoʻshdi. Mazkur bahs tomonlar uchun qitʼaning eng nufuzli musobaqasi guruh bosqichiga chiqish yoʻlidagi muhim qadamlardan biri boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan yilning yozida Italiyaning Yuventus klubini tark etgan hujumchi Fransiya chempionatiga koʻchib oʻtgandi. Turinliklar matbuot xizmatining maʼlum qilishicha, tomonlar oʻrtasidagi ijara shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan boʻlib, kelishuvda futbolchini sotib olish huquqi koʻzda tutilmagan. Ushbu vaqtinchalik transfer uchun Lyon klubi 3,5 million yevro miqdorida toʻlov amalga oshirgani maʼlum qilindi.
Turinliklar safidagi oʻtgan davrLois Opendaning Yuventusga oʻtish jarayoni ham oʻziga xos shartlarga boy boʻlgan edi. 2025-yilning 1-sentabr kuni Turin klubi RB Leipzig jamoasidan futbolchini dastlab ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olgandi. Oʻsha vaqtdagi kelishuvga koʻra, 2025/2026-yilgi mavsum yakunlariga koʻra muayyan sport shartlari bajarilgan taqdirda, Yuventus futbolchining transfer huquqini toʻliq sotib olish majburiyatini olgan edi.
Nemis klubi bilan tuzilgan dastlabki ijara bitimi 2026-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan boʻlib, uning qiymati 3,3 million yevroni tashkil qilgan. Shuningdek, turli sport maqsadlariga erishilganda toʻlanadigan 0,8 million yevrogacha boʻlgan qoʻshimcha bonuslar ham belgilangan edi. Maʼlumotlarga koʻra, Yuventus mavsum davomida barcha shartlarni muvaffaqiyatli bajarib, mavsum oxiriga borib hujumchini toʻliq oʻz mulkiga aylantirgan edi.
Moliyaviy tafsilotlar va yangi chaqiruv2025/2026-yilgi mavsum davomida amalga oshirilgan toʻliq transfer kelishuviga koʻra, Yuventus RB Leipzigga futbolchi uchun 40,6 million yevro toʻlashi belgilangan boʻlib, bu summa toʻrt moliyaviy yil davomida boʻlib toʻlanishi koʻzda tutilgandi. Shuningdek, bitim doirasida 1,7 million yevro miqdorida qoʻshimcha xarajatlar ham hisobga olingan. Biroq koʻp oʻtmay, futbolchining faoliyatida yana bir keskin burilish yasaldi va u Fransiyaga yoʻl oldi.
Hozirda Lyon safida toʻp surayotgan hujumchi jamoaning hujum chizigʻidagi muhim futbolchiga aylanishga ulgurdi. Chempionlar ligasi saralash bosqichidagi ilk gol uning yangi jamoasiga tezda moslashib borayotganini koʻrsatadi. Fransuz klubi muxlislari va murabbiylar shtabi tajribali hujumchining mavsum davomidagi oʻyinlaridan katta umidlar bogʻlamoqda.
…