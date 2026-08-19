Lois Openda Lyon safidagi debyutidayoq Chempionlar ligasida gol urdi

·3·Sport
Lois Openda Lyon safidagi debyutidayoq Chempionlar ligasida gol urdi
Qisqacha

Lois Openda Lyon safidagi debyut uchrashuvida Chempionlar ligasi saralash bosqichida Fenerbahce darvozasini ishg'ol qilib, jamoasining safardagi muhim durangiga hissa qo'shdi. O'tgan yilning yozida Yuventusni tark etgan belgiyalik hujumchi Lyon bilan 2027-yilning 30-iyuniga qadar ijara shartnomasi tuzgan, kelishuvda futbolchini sotib olish huquqi ko'zda tutilmagan va transfer uchun 3,5 million yevro to'langan.

Yevropaning nufuzli klublari safida toʻp surib kelayotgan hujumchi Lois Openda Fransiyaning Lyon jamoasidagi debyut uchrashuvidayoq oʻzini koʻrsatishga erishdi. Goal.com xabar berishicha, belgiyalik futbolchi Chempionlar ligasi saralash bosqichining dastlabki oʻyinida Fenerbahce darvozasini ishgʻol qilib, yangi jamoasining safardagi muhim durang natijani qayd etishiga munosib hissa qoʻshdi. Mazkur bahs tomonlar uchun qitʼaning eng nufuzli musobaqasi guruh bosqichiga chiqish yoʻlidagi muhim qadamlardan biri boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan yilning yozida Italiyaning Yuventus klubini tark etgan hujumchi Fransiya chempionatiga koʻchib oʻtgandi. Turinliklar matbuot xizmatining maʼlum qilishicha, tomonlar oʻrtasidagi ijara shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan boʻlib, kelishuvda futbolchini sotib olish huquqi koʻzda tutilmagan. Ushbu vaqtinchalik transfer uchun Lyon klubi 3,5 million yevro miqdorida toʻlov amalga oshirgani maʼlum qilindi.

Turinliklar safidagi oʻtgan davr

Lois Opendaning Yuventusga oʻtish jarayoni ham oʻziga xos shartlarga boy boʻlgan edi. 2025-yilning 1-sentabr kuni Turin klubi RB Leipzig jamoasidan futbolchini dastlab ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olgandi. Oʻsha vaqtdagi kelishuvga koʻra, 2025/2026-yilgi mavsum yakunlariga koʻra muayyan sport shartlari bajarilgan taqdirda, Yuventus futbolchining transfer huquqini toʻliq sotib olish majburiyatini olgan edi.

Nemis klubi bilan tuzilgan dastlabki ijara bitimi 2026-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan boʻlib, uning qiymati 3,3 million yevroni tashkil qilgan. Shuningdek, turli sport maqsadlariga erishilganda toʻlanadigan 0,8 million yevrogacha boʻlgan qoʻshimcha bonuslar ham belgilangan edi. Maʼlumotlarga koʻra, Yuventus mavsum davomida barcha shartlarni muvaffaqiyatli bajarib, mavsum oxiriga borib hujumchini toʻliq oʻz mulkiga aylantirgan edi.

Moliyaviy tafsilotlar va yangi chaqiruv

2025/2026-yilgi mavsum davomida amalga oshirilgan toʻliq transfer kelishuviga koʻra, Yuventus RB Leipzigga futbolchi uchun 40,6 million yevro toʻlashi belgilangan boʻlib, bu summa toʻrt moliyaviy yil davomida boʻlib toʻlanishi koʻzda tutilgandi. Shuningdek, bitim doirasida 1,7 million yevro miqdorida qoʻshimcha xarajatlar ham hisobga olingan. Biroq koʻp oʻtmay, futbolchining faoliyatida yana bir keskin burilish yasaldi va u Fransiyaga yoʻl oldi.

Hozirda Lyon safida toʻp surayotgan hujumchi jamoaning hujum chizigʻidagi muhim futbolchiga aylanishga ulgurdi. Chempionlar ligasi saralash bosqichidagi ilk gol uning yangi jamoasiga tezda moslashib borayotganini koʻrsatadi. Fransuz klubi muxlislari va murabbiylar shtabi tajribali hujumchining mavsum davomidagi oʻyinlaridan katta umidlar bogʻlamoqda.

Lois OpendaLyonYuventusChempionlar ligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 17:37Joze Mourinyu Real Madridga qaytishi va shov-shuvli bayonotlari haqida gapirdiJoze Mourinyu Real Madridga qaytishi va shov-shuvli bayonotlari haqida gapirdiBugun, 17:14Guglielmo Vicario Yuventusga oʻtganidan xursandligini bildirdiGuglielmo Vicario Yuventusga oʻtganidan xursandligini bildirdiBugun, 16:32Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Bugun, 16:16Massimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiMassimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiBugun, 16:15Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiDiyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiBugun, 16:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi