Joze Mourinyu Real Madridga qaytishi va shov-shuvli bayonotlari haqida gapirdi

·25·Sport
Joze Mourinyu Real Madridga qaytishi va shov-shuvli bayonotlari haqida gapirdi
Qisqacha

Joze Mourinyu Real Madrid bosh murabbiyi lavozimiga qaytganidan so'ng ilk bor OAV vakillariga intervyu berdi va quruq va'dalar hamda kafolatlangan maqsadlar bilan kelmaganini aytdi. U "Menda bor bo'lgan hamma narsa bilan keldim", deya klubga bo'lgan muhabbati, mas'uliyat hissi va orzulari haqida gapirdi. "El Chiringuito" ko'rsatuvida Josep Pedrerolga bergan suhbatida Mourinyu yillar davomida ancha ulg'aygani, ammo o'zining asl tabiatini saqlab qolganini ta'kidladi.

Taniqli murabbiy Joze Mourinyu Real Madrid bosh murabbiyi lavozimiga qaytganidan soʻng ilk bor OAV vakillari suhbatida ishtirok etdi. "El Chiringuito" koʻrsatuvida Josep Pedrerolga bergan intervyusida portugaliyalik mutaxassis Ispaniya grandi safidagi yangi bosqich, oldinda turgan qiyinchiliklar hamda dunyoning eng talabchan klublaridan biridagi ishiga boʻlgan yondashuvini ochiqladi. U hech qanday quruq vaʼdalar va kafolatlangan maqsadlar roʻyxati bilan kelmaganini taʼkidlab, oʻz pozitsiyasini "Menda bor boʻlgan hamma narsa bilan keldim", degan birgina ibora bilan ifodaladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ixbt.com va Goal.com kabi xalqaro manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Mourinyu intervyu avvalida oʻzining ichki holati va klubga boʻlgan munosabatini quyidagicha izohlagan: "Men Real Madridga boʻlgan muhabbatim, klub yuklaydigan masʼuliyat hamda hali hech narsa yutmagan bolaning ishtiyoqi bilan keldim. Yigirma yil avvalgidek vaʼdalar berish mening uslubim emas. Agar mendan orzularim bormi, deb soʻrasangiz – ha, menda orzular bor". Mutaxassisning bu soʻzlari jamoa muxlislarida katta qiziqish uygʻotdi.

Murabbiyning oʻzgarishi va shaxsiy evolyutsiyasi

Murabbiy yillar davomida ham shaxsiy, ham professional darajada ancha ulgʻayganini, biroq oʻzining asl tabiatini yoʻqotmaganini tan oldi. U oʻzining xarakteri haqida toʻxtalib oʻtdi: "Men juda koʻp oʻzgardim. Oʻsha DNK oʻz joyida qolganiga ishonaman, albatta, men oʻzimni yashira olmayman yoki boshqa birov boʻlishga harakat qilmayman, lekin yanada yetuk, kamroq hissiyotga beriladigan va oʻzimni boshqara oladigan darajaga keldim". Uning soʻzlariga koʻra, uzoq yillik tajriba va xatolardan chiqarilgan saboqlar uning professional rivojlanishiga zamin hozirlagan.

Mourinyu oʻtmishdagi xatolar ustida koʻp oʻylanib qolmasligini, chunki ortga qarab qaygʻurish insonni oldinga olib borishini taʼkidladi. "Tajribadan saboq olish – bu boshqa masala. Ishonchim komilki, murabbiy sifatida qancha koʻp tajriba toʻplasangiz va avval boshdan kechirgan vaziyatlaringizga oʻxshash holatlarga duch kelsangiz, shunchalik yaxshiroq mutaxassissiz", deya qoʻshimcha qildi u oʻz intervyusida.

Joze MourinyuReal MadridFutbolEl ChiringuitoLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus bosh murabbiyi Luchano Spallettidan faqat gʻalaba talab qilinmoqdaYuventus bosh murabbiyi Luchano Spallettidan faqat gʻalaba talab qilinmoqdaBugun, 17:54Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 17:37Lois Openda Lyon safidagi debyutidayoq Chempionlar ligasida gol urdiLois Openda Lyon safidagi debyutidayoq Chempionlar ligasida gol urdiBugun, 17:36Guglielmo Vicario Yuventusga oʻtganidan xursandligini bildirdiGuglielmo Vicario Yuventusga oʻtganidan xursandligini bildirdiBugun, 16:32Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Bugun, 16:16Massimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiMassimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiBugun, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi