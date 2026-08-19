Joze Mourinyu Real Madridga qaytishi va shov-shuvli bayonotlari haqida gapirdi
Joze Mourinyu Real Madrid bosh murabbiyi lavozimiga qaytganidan so'ng ilk bor OAV vakillariga intervyu berdi va quruq va'dalar hamda kafolatlangan maqsadlar bilan kelmaganini aytdi. U "Menda bor bo'lgan hamma narsa bilan keldim", deya klubga bo'lgan muhabbati, mas'uliyat hissi va orzulari haqida gapirdi. "El Chiringuito" ko'rsatuvida Josep Pedrerolga bergan suhbatida Mourinyu yillar davomida ancha ulg'aygani, ammo o'zining asl tabiatini saqlab qolganini ta'kidladi.
Taniqli murabbiy Joze Mourinyu Real Madrid bosh murabbiyi lavozimiga qaytganidan soʻng ilk bor OAV vakillari suhbatida ishtirok etdi. "El Chiringuito" koʻrsatuvida Josep Pedrerolga bergan intervyusida portugaliyalik mutaxassis Ispaniya grandi safidagi yangi bosqich, oldinda turgan qiyinchiliklar hamda dunyoning eng talabchan klublaridan biridagi ishiga boʻlgan yondashuvini ochiqladi. U hech qanday quruq vaʼdalar va kafolatlangan maqsadlar roʻyxati bilan kelmaganini taʼkidlab, oʻz pozitsiyasini "Menda bor boʻlgan hamma narsa bilan keldim", degan birgina ibora bilan ifodaladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ixbt.com va Goal.com kabi xalqaro manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Mourinyu intervyu avvalida oʻzining ichki holati va klubga boʻlgan munosabatini quyidagicha izohlagan: "Men Real Madridga boʻlgan muhabbatim, klub yuklaydigan masʼuliyat hamda hali hech narsa yutmagan bolaning ishtiyoqi bilan keldim. Yigirma yil avvalgidek vaʼdalar berish mening uslubim emas. Agar mendan orzularim bormi, deb soʻrasangiz – ha, menda orzular bor". Mutaxassisning bu soʻzlari jamoa muxlislarida katta qiziqish uygʻotdi.
Murabbiyning oʻzgarishi va shaxsiy evolyutsiyasiMurabbiy yillar davomida ham shaxsiy, ham professional darajada ancha ulgʻayganini, biroq oʻzining asl tabiatini yoʻqotmaganini tan oldi. U oʻzining xarakteri haqida toʻxtalib oʻtdi: "Men juda koʻp oʻzgardim. Oʻsha DNK oʻz joyida qolganiga ishonaman, albatta, men oʻzimni yashira olmayman yoki boshqa birov boʻlishga harakat qilmayman, lekin yanada yetuk, kamroq hissiyotga beriladigan va oʻzimni boshqara oladigan darajaga keldim". Uning soʻzlariga koʻra, uzoq yillik tajriba va xatolardan chiqarilgan saboqlar uning professional rivojlanishiga zamin hozirlagan.
Mourinyu oʻtmishdagi xatolar ustida koʻp oʻylanib qolmasligini, chunki ortga qarab qaygʻurish insonni oldinga olib borishini taʼkidladi. "Tajribadan saboq olish – bu boshqa masala. Ishonchim komilki, murabbiy sifatida qancha koʻp tajriba toʻplasangiz va avval boshdan kechirgan vaziyatlaringizga oʻxshash holatlarga duch kelsangiz, shunchalik yaxshiroq mutaxassissiz", deya qoʻshimcha qildi u oʻz intervyusida.
…