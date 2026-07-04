Xitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdi

·42·Texno
Xitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdi

Xitoy qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasida navbatdagi rekordni oʻrnatdi. Mamlakat dengiz tubiga mahkamlangan, dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ochiq dengizga olib chiqdi. Ushbu ulkan qurilma nafaqat oʻzining oʻlchamlari, balki qoʻllanilish sohasi bilan ham mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha Tension-Leg Platform (TLP) turidagi platformaga asoslangan boʻlib, u vertikal tarang tortilgan troslar yordamida dengiz tubiga mahkamlanadi. Bunday konstruksiya turbinaning vertikal tebranishlarini deyarli nolga tushiradi va hatto kuchli toʻlqinlar kuzatiladigan chuqur suvli hududlarda ham barqaror ishlashini taʼminlaydi.

Loyiha Xitoyning davlat neft-gaz kompaniyasi boʻlmish CNOOC tomonidan ishlab chiqilgan. Shunisi qiziqki, ushbu turbina ishlab chiqaradigan elektr energiyasi qirgʻoqdagi umumiy energiya tizimiga emas, balki dengizdagi neft va gaz qazib olish platformalarini quvvat bilan taʼminlashga yoʻnaltiriladi.

Texnik koʻrsatkichlar va samaradorlik

Quvvati 16 MWga teng boʻlgan ushbu turbina hozirda Janubiy Xitoy dengizidagi Lufeng neft koni tomon yoʻl olgan. U yerda qurilma suv osti kabellari orqali qazib olish platformalariga ulanadi. Inshootning umumiy balandligi 307 metrni, ogʻirligi esa qariyb 8 ming tonnani tashkil etadi.

CNOOC hisob-kitoblariga koʻra, ushbu qurilma yiliga oʻrtacha 54 million kW·soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Bu koʻrsatkich dengiz platformalarida anʼanaviy yoqilgʻi sarfini keskin kamaytirish imkonini beradi. Xususan, kompaniya har yili 15 ming kub metr yoqilgʻini tejashni va atmosferaga chiqariladigan karbonat angidrid miqdorini 35 ming tonnaga qisqartirishni rejalashtirmoqda.

Ushbu loyiha Xitoyning neft va gaz sanoatida "uglerod izini" kamaytirish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Dunyo boʻylab yashil energiyaga oʻtish jarayoni tezlashayotgan bir paytda, hatto qazib oluvchi sohalarning ham qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishi ekologik barqarorlik yoʻlidagi katta qadamdir.

Oʻzbekiston sharoitida dengiz turbinalari qoʻllanilmasa-da, Xitoyning ushbu texnologik yutugʻi muqobil energiya qurilmalarini ekstremal sharoitlarda ishlatish boʻyicha muhim tajriba hisoblanadi. Bu kabi innovatsiyalar kelajakda energiya sarfini optimallashtirish va atrof-muhitga zararni kamaytirishda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi.

XitoyEnergetikaEkologiyaTexnologiyaShamol Turbinasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladiIntel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladiBugun, 07:22Aviatsiya inqilobi: JetZero kompaniyasi Boeing oʻrnini bosuvchi Z4 samolyotini yigʻishni boshladiAviatsiya inqilobi: JetZero kompaniyasi Boeing oʻrnini bosuvchi Z4 samolyotini yigʻishni boshladiBugun, 06:51Energetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildiEnergetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildiBugun, 05:59Biologiyada inqilob: Olimlar oʻz-oʻzidan koʻpayadigan ilk sintetik hujayrani yaratishdiBiologiyada inqilob: Olimlar oʻz-oʻzidan koʻpayadigan ilk sintetik hujayrani yaratishdiBugun, 05:21Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdiSunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdiBugun, 04:26Motorola dunyo boʻylab bepul mobil internet taqdim etuvchi Global Connect xizmatini ishga tushirdiMotorola dunyo boʻylab bepul mobil internet taqdim etuvchi Global Connect xizmatini ishga tushirdiBugun, 03:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi