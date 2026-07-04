Xitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdi
Xitoy qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasida navbatdagi rekordni oʻrnatdi. Mamlakat dengiz tubiga mahkamlangan, dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ochiq dengizga olib chiqdi. Ushbu ulkan qurilma nafaqat oʻzining oʻlchamlari, balki qoʻllanilish sohasi bilan ham mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha Tension-Leg Platform (TLP) turidagi platformaga asoslangan boʻlib, u vertikal tarang tortilgan troslar yordamida dengiz tubiga mahkamlanadi. Bunday konstruksiya turbinaning vertikal tebranishlarini deyarli nolga tushiradi va hatto kuchli toʻlqinlar kuzatiladigan chuqur suvli hududlarda ham barqaror ishlashini taʼminlaydi.
Loyiha Xitoyning davlat neft-gaz kompaniyasi boʻlmish CNOOC tomonidan ishlab chiqilgan. Shunisi qiziqki, ushbu turbina ishlab chiqaradigan elektr energiyasi qirgʻoqdagi umumiy energiya tizimiga emas, balki dengizdagi neft va gaz qazib olish platformalarini quvvat bilan taʼminlashga yoʻnaltiriladi.
Texnik koʻrsatkichlar va samaradorlikQuvvati 16 MWga teng boʻlgan ushbu turbina hozirda Janubiy Xitoy dengizidagi Lufeng neft koni tomon yoʻl olgan. U yerda qurilma suv osti kabellari orqali qazib olish platformalariga ulanadi. Inshootning umumiy balandligi 307 metrni, ogʻirligi esa qariyb 8 ming tonnani tashkil etadi.
CNOOC hisob-kitoblariga koʻra, ushbu qurilma yiliga oʻrtacha 54 million kW·soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Bu koʻrsatkich dengiz platformalarida anʼanaviy yoqilgʻi sarfini keskin kamaytirish imkonini beradi. Xususan, kompaniya har yili 15 ming kub metr yoqilgʻini tejashni va atmosferaga chiqariladigan karbonat angidrid miqdorini 35 ming tonnaga qisqartirishni rejalashtirmoqda.
Ushbu loyiha Xitoyning neft va gaz sanoatida "uglerod izini" kamaytirish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Dunyo boʻylab yashil energiyaga oʻtish jarayoni tezlashayotgan bir paytda, hatto qazib oluvchi sohalarning ham qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishi ekologik barqarorlik yoʻlidagi katta qadamdir.
Oʻzbekiston sharoitida dengiz turbinalari qoʻllanilmasa-da, Xitoyning ushbu texnologik yutugʻi muqobil energiya qurilmalarini ekstremal sharoitlarda ishlatish boʻyicha muhim tajriba hisoblanadi. Bu kabi innovatsiyalar kelajakda energiya sarfini optimallashtirish va atrof-muhitga zararni kamaytirishda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi.
…