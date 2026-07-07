Apple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdi

·0·Texno
Apple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdi

Apple kompaniyasi oʻzining iOS 27 operatsion tizimining yangi beta-talqinida Siri ovozli yordamchisining nutq tezligi va emotsionalligini sozlash funksiyasini ishga tushirdi. Ushbu yangilanish Apple yordamchisini yanada insoniyroq va tabiiyroq qilish yoʻlidagi muhim qadam boʻlib, foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt bilan muloqotni oʻz didiga moslashtirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

iOS 27 beta 3 talqinida paydo boʻlgan ushbu yangilik avvalroq WWDC 26 konferensiyasida eʼlon qilingan edi. Endilikda sinovchilar Siri menyusida "Pace" (Tezlik) va "Expressivity" (Ifodalilik) deb nomlangan maxsus slayderlardan foydalanishlari mumkin. Bu sozlamalar yordamida yordamchining gapirish surʼatini sekinlashtirish yoki tezlashtirish, shuningdek, uning ovozidagi his-tuygʻular darajasini oʻzgartirish mumkin boʻladi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Apple ushbu qadam orqali ChatGPT kabi raqobatchilar bilan bellashishni maqsad qilgan. Maʼlumki, OpenAI oʻzining ChatGPT ovozli yordamchisida foydalanuvchilarga nafaqat tezlikni, balki ovozning iliqligi, gʻayrati va hatto muloqot uslubini (professional, doʻstona yoki hazilkash) tanlash imkonini beruvchi kengaytirilgan funksiyalarni allaqachon taqdim etgan edi.

Siri endi yanada aqlli va moslashuvchan

Siri ovozini sozlash jarayonida tizim foydalanuvchiga tanlangan oʻzgarishlarni darhol eshitib koʻrish imkonini beradi. Masalan, yordamchi "Sizda bitta yangi xabar bor" kabi standart iboralarni turli temp va intonatsiyalarda aytib beradi. Bu esa iPhone egalariga oʻzlari uchun eng qulay boʻlgan muloqot formatini tanlashda yordam beradi.

Yangi iOS 27 tizimida Siri faqat ovoz bilan cheklanib qolmaydi. U tizimning barcha qatlamlariga chuqur integratsiya qilingan boʻlib, foydalanuvchilar Dynamic Island orqali yozishmalar olib borishi, yon tugmani bosish yoki maxsus Siri ilovasi orqali yordamchi bilan muloqot qilishi mumkin. Sunʼiy intellekt asosidagi yangi Siri foydalanuvchining shaxsiy maʼlumotlarini indeksatsiya qilish orqali yanada aniqroq javoblar qaytarishga oʻrgatilmoqda.

Shuni taʼkidlash joizki, beta-sinov jarayonida baʼzi foydalanuvchilar yangilanishdan soʻng Siri funksiyalariga kirishda muammolarga duch kelishgan. Bu odatda sunʼiy intellekt modellarining qurilmadagi maʼlumotlarni qayta optimallashtirishi bilan bogʻliq boʻlib, tizim toʻliq ishga tushguncha maʼlum vaqt talab etishi mumkin. Shuningdek, iOS 27 beta 3 talqinida Reminders (Eslatmalar) ilovasining belgisi ham yangilangan.

Apple kompaniyasining ushbu strategiyasi sunʼiy intellektni kundalik hayotga yanada yaqinlashtirishga qaratilgan. Siri endi shunchaki buyruqlarni bajaruvchi robot emas, balki foydalanuvchining kayfiyati va xohishiga moslasha oladigan raqamli hamrohga aylanib bormoqda. Mazkur funksiyalar iOS 27 ning yakuniy talqini bilan birga barcha foydalanuvchilar uchun ochiq boʻlishi kutilmoqda.

AppleiPhoneSiriiOS 27Sunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiKeychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 00:26Sunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarSunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarKecha, 23:59Olimlar suvaraklarni masofadan boshqariladigan kiber-robotlarga aylantirishdiOlimlar suvaraklarni masofadan boshqariladigan kiber-robotlarga aylantirishdiKecha, 23:57Sunʼiy intellekt inqilobi: VKAE tizimi GPU unumdorligini 23 baravargacha oshirdiSunʼiy intellekt inqilobi: VKAE tizimi GPU unumdorligini 23 baravargacha oshirdiKecha, 23:29Amazon raqobatchisi Bookshop.org va Kobo hamkorligi: Elektron kitoblar bozori oʻzgarmoqdaAmazon raqobatchisi Bookshop.org va Kobo hamkorligi: Elektron kitoblar bozori oʻzgarmoqdaKecha, 23:21Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi