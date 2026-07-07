Apple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdi
Apple kompaniyasi oʻzining iOS 27 operatsion tizimining yangi beta-talqinida Siri ovozli yordamchisining nutq tezligi va emotsionalligini sozlash funksiyasini ishga tushirdi. Ushbu yangilanish Apple yordamchisini yanada insoniyroq va tabiiyroq qilish yoʻlidagi muhim qadam boʻlib, foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt bilan muloqotni oʻz didiga moslashtirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
iOS 27 beta 3 talqinida paydo boʻlgan ushbu yangilik avvalroq WWDC 26 konferensiyasida eʼlon qilingan edi. Endilikda sinovchilar Siri menyusida "Pace" (Tezlik) va "Expressivity" (Ifodalilik) deb nomlangan maxsus slayderlardan foydalanishlari mumkin. Bu sozlamalar yordamida yordamchining gapirish surʼatini sekinlashtirish yoki tezlashtirish, shuningdek, uning ovozidagi his-tuygʻular darajasini oʻzgartirish mumkin boʻladi.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Apple ushbu qadam orqali ChatGPT kabi raqobatchilar bilan bellashishni maqsad qilgan. Maʼlumki, OpenAI oʻzining ChatGPT ovozli yordamchisida foydalanuvchilarga nafaqat tezlikni, balki ovozning iliqligi, gʻayrati va hatto muloqot uslubini (professional, doʻstona yoki hazilkash) tanlash imkonini beruvchi kengaytirilgan funksiyalarni allaqachon taqdim etgan edi.
Siri endi yanada aqlli va moslashuvchanSiri ovozini sozlash jarayonida tizim foydalanuvchiga tanlangan oʻzgarishlarni darhol eshitib koʻrish imkonini beradi. Masalan, yordamchi "Sizda bitta yangi xabar bor" kabi standart iboralarni turli temp va intonatsiyalarda aytib beradi. Bu esa iPhone egalariga oʻzlari uchun eng qulay boʻlgan muloqot formatini tanlashda yordam beradi.
Yangi iOS 27 tizimida Siri faqat ovoz bilan cheklanib qolmaydi. U tizimning barcha qatlamlariga chuqur integratsiya qilingan boʻlib, foydalanuvchilar Dynamic Island orqali yozishmalar olib borishi, yon tugmani bosish yoki maxsus Siri ilovasi orqali yordamchi bilan muloqot qilishi mumkin. Sunʼiy intellekt asosidagi yangi Siri foydalanuvchining shaxsiy maʼlumotlarini indeksatsiya qilish orqali yanada aniqroq javoblar qaytarishga oʻrgatilmoqda.
Shuni taʼkidlash joizki, beta-sinov jarayonida baʼzi foydalanuvchilar yangilanishdan soʻng Siri funksiyalariga kirishda muammolarga duch kelishgan. Bu odatda sunʼiy intellekt modellarining qurilmadagi maʼlumotlarni qayta optimallashtirishi bilan bogʻliq boʻlib, tizim toʻliq ishga tushguncha maʼlum vaqt talab etishi mumkin. Shuningdek, iOS 27 beta 3 talqinida Reminders (Eslatmalar) ilovasining belgisi ham yangilangan.
Apple kompaniyasining ushbu strategiyasi sunʼiy intellektni kundalik hayotga yanada yaqinlashtirishga qaratilgan. Siri endi shunchaki buyruqlarni bajaruvchi robot emas, balki foydalanuvchining kayfiyati va xohishiga moslasha oladigan raqamli hamrohga aylanib bormoqda. Mazkur funksiyalar iOS 27 ning yakuniy talqini bilan birga barcha foydalanuvchilar uchun ochiq boʻlishi kutilmoqda.
…