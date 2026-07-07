10 daqiqada 66 ta hot-dog: amerikalik rekordchi yana barchani hayratda qoldirdi

·27·Dunyo
10 daqiqada 66 ta hot-dog: amerikalik rekordchi yana barchani hayratda qoldirdi

Ba’zi insonlar sport, ilm-fan yoki san’atdagi yutuqlari bilan tarixda qolishni istasa, boshqalar noodatiy rekordlari orqali dunyoga taniladi. AQSHlik Joui Chestnat ana shunday insonlardan biri bo‘lib, u yana bir bor hot-dog yeyish bo‘yicha o‘zining tengsiz ekanini isbotladi.

Amerikalik rekordchi an’anaviy hot-dog yeyish musobaqasida 18-marta chempionlikni qo‘lga kiritdi. Buning uchun u atigi 10 daqiqa ichida 66 ta hot-dogni iste’mol qilishga muvaffaq bo‘ldi va yana raqiblarini ortda qoldirdi.

Joui Chestnat ushbu musobaqa tarixidagi eng muvaffaqiyatli ishtirokchi hisoblanadi. U yillar davomida bir necha bor rekord natijalarni qayd etib, hot-dog yeyish bo‘yicha mutlaq yetakchiga aylangan.

Ma’lumot uchun, Chestnatning eng yuqori natijasi 2021 yilda qayd etilgan. O‘shanda u 10 daqiqa ichida 76 ta hot-dog yeb, o‘z rekordini yangilagan va ushbu natija bilan Ginnesning rekordlar kitobidan ham joy olgan.

Uning navbatdagi g‘alabasi ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama qilinib, ko‘plab foydalanuvchilarning hayratiga sabab bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya muzeyidan 4 million yevrolik taqinchoqlar o‘g‘irlab ketildiFransiya muzeyidan 4 million yevrolik taqinchoqlar o‘g‘irlab ketildiKecha, 23:30«Ayol kishiga qo‘l ko‘tarolmayman»: O‘shdagi mojaro katta shov-shuvga sabab bo‘ldi«Ayol kishiga qo‘l ko‘tarolmayman»: O‘shdagi mojaro katta shov-shuvga sabab bo‘ldiKecha, 23:24Ukraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdiUkraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdiKecha, 22:33Qirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslarQirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslarKecha, 22:30Nepalda 14 yil fildan qochgan oilani u baribir topib o‘ldirdiNepalda 14 yil fildan qochgan oilani u baribir topib o‘ldirdiKecha, 22:30Xomanaiyning janoza marosimida Donald Trampga nisbatan keskin chaqiriqlar yangradiXomanaiyning janoza marosimida Donald Trampga nisbatan keskin chaqiriqlar yangradiKecha, 22:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi