Keychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdi
Mexanik klaviaturalari bilan dunyoga tanilgan Keychron brendi kutilmaganda oʻz yoʻnalishini kengaytirib, yuqori texnologiyali Thunderbolt 5 Dock (14-in-1) qurilmasini namoyish etdi. Bu yangilik kompaniya uchun mutlaqo yangi mahsulot turi boʻlib, u eng zamonaviy maʼlumot uzatish standartlarini qoʻllab-quvvatlashi bilan professional foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Thunderbolt 5 standarti bozorda hali juda yangi hisoblanadi va bunday texnologiyaga ega aksessuarlar soni barmoq bilan sanarli darajada kam. Keychron ushbu boʻshliqni toʻldirish maqsadida ixcham, ammo funksional jihatdan boy boʻlgan metall korpusli dok-stansiyani taklif qilmoqda. Qurilmaning narxi 350 dollar etib belgilangan boʻlib, bu uning premium segmentga mansubligidan dalolat beradi.
Kengaytirilgan ulanish imkoniyatlariixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi dok-stansiya jami 14 ta portni oʻz ichiga oladi. Bu esa noutbuk yoki statsionar kompyuter imkoniyatlarini maksimal darajaga koʻtarishga xizmat qiladi. Qurilma tarkibidan quyidagi portlar oʻrin olgan:
- Uchta Thunderbolt 5 porti;
- Ikkita HDMI video chiqishi;
- Toʻrtta USB 3.2 va bitta USB-C 10Gb portlari;
- SD va microSD xotira kartalari uchun slotlar;
- RJ45 2.5Gb tarmoq ulagichi;
- 3.5 mm audio chiqishi.
Quvvat va dizayn xususiyatlariKeychron Thunderbolt 5 Dock nafaqat maʼlumot uzatadi, balki ulangan noutbukni 140 W gacha quvvat bilan taʼminlay oladi. Bu zamonaviy MacBook Pro va boshqa kuchli noutbuklarni toʻliq tezlikda zaryadlash uchun yetarlidir. Qurilmaning oʻzi bilan birga jamlanmada 180 W quvvatga ega GaN (galliy nitridi) texnologiyasi asosidagi quvvatlash bloki va bitta Thunderbolt 5 kabeli taqdim etiladi.
Qurilmaning korpusi toʻliq metalldan ishlangan boʻlib, u nafaqat chidamlilikni taʼminlaydi, balki ish jarayonida issiqlikni samarali tarqatishga ham yordam beradi. Dok-stansiyaning oʻlchamlari 165 x 98 x 53 mm ni tashkil etadi, vazni esa 856 grammga teng. Bu uning stol ustida barqaror turishini va koʻp joy egallamasligini kafolatlaydi.
Oʻzbekiston bozorida ham Thunderbolt 5 qoʻllab-quvvatlovchi noutbuklar (masalan, yangi avlod MacBook modellari) ommalashib borayotganini hisobga olsak, Keychron kompaniyasining ushbu mahsuloti professional ish stantsiyasini shakllantirmoqchi boʻlgan foydalanuvchilar uchun eng maqbul yechimlardan biriga aylanishi mumkin.
…