Keychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdi

·0·Texno
Keychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdi

Mexanik klaviaturalari bilan dunyoga tanilgan Keychron brendi kutilmaganda oʻz yoʻnalishini kengaytirib, yuqori texnologiyali Thunderbolt 5 Dock (14-in-1) qurilmasini namoyish etdi. Bu yangilik kompaniya uchun mutlaqo yangi mahsulot turi boʻlib, u eng zamonaviy maʼlumot uzatish standartlarini qoʻllab-quvvatlashi bilan professional foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Thunderbolt 5 standarti bozorda hali juda yangi hisoblanadi va bunday texnologiyaga ega aksessuarlar soni barmoq bilan sanarli darajada kam. Keychron ushbu boʻshliqni toʻldirish maqsadida ixcham, ammo funksional jihatdan boy boʻlgan metall korpusli dok-stansiyani taklif qilmoqda. Qurilmaning narxi 350 dollar etib belgilangan boʻlib, bu uning premium segmentga mansubligidan dalolat beradi.

Kengaytirilgan ulanish imkoniyatlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi dok-stansiya jami 14 ta portni oʻz ichiga oladi. Bu esa noutbuk yoki statsionar kompyuter imkoniyatlarini maksimal darajaga koʻtarishga xizmat qiladi. Qurilma tarkibidan quyidagi portlar oʻrin olgan:

  • Uchta Thunderbolt 5 porti;
  • Ikkita HDMI video chiqishi;
  • Toʻrtta USB 3.2 va bitta USB-C 10Gb portlari;
  • SD va microSD xotira kartalari uchun slotlar;
  • RJ45 2.5Gb tarmoq ulagichi;
  • 3.5 mm audio chiqishi.
Ushbu portlar majmuasi bir vaqtning oʻzida bir nechta monitorlarni ulash, yuqori tezlikdagi tashqi xotira qurilmalari bilan ishlash va barqaror internet aloqasini taʼminlash imkonini beradi. Ayniqsa, video montaj ustalari va grafik dizaynerlar uchun Thunderbolt 5 ning oʻtkazuvchanlik qobiliyati katta ustunlik beradi.

Quvvat va dizayn xususiyatlari

Keychron Thunderbolt 5 Dock nafaqat maʼlumot uzatadi, balki ulangan noutbukni 140 W gacha quvvat bilan taʼminlay oladi. Bu zamonaviy MacBook Pro va boshqa kuchli noutbuklarni toʻliq tezlikda zaryadlash uchun yetarlidir. Qurilmaning oʻzi bilan birga jamlanmada 180 W quvvatga ega GaN (galliy nitridi) texnologiyasi asosidagi quvvatlash bloki va bitta Thunderbolt 5 kabeli taqdim etiladi.

Qurilmaning korpusi toʻliq metalldan ishlangan boʻlib, u nafaqat chidamlilikni taʼminlaydi, balki ish jarayonida issiqlikni samarali tarqatishga ham yordam beradi. Dok-stansiyaning oʻlchamlari 165 x 98 x 53 mm ni tashkil etadi, vazni esa 856 grammga teng. Bu uning stol ustida barqaror turishini va koʻp joy egallamasligini kafolatlaydi.

Oʻzbekiston bozorida ham Thunderbolt 5 qoʻllab-quvvatlovchi noutbuklar (masalan, yangi avlod MacBook modellari) ommalashib borayotganini hisobga olsak, Keychron kompaniyasining ushbu mahsuloti professional ish stantsiyasini shakllantirmoqchi boʻlgan foydalanuvchilar uchun eng maqbul yechimlardan biriga aylanishi mumkin.

KeychronThunderbolt 5TexnologiyaGadjetNoutbuk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiApple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiBugun, 00:23Sunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarSunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarKecha, 23:59Olimlar suvaraklarni masofadan boshqariladigan kiber-robotlarga aylantirishdiOlimlar suvaraklarni masofadan boshqariladigan kiber-robotlarga aylantirishdiKecha, 23:57Sunʼiy intellekt inqilobi: VKAE tizimi GPU unumdorligini 23 baravargacha oshirdiSunʼiy intellekt inqilobi: VKAE tizimi GPU unumdorligini 23 baravargacha oshirdiKecha, 23:29Amazon raqobatchisi Bookshop.org va Kobo hamkorligi: Elektron kitoblar bozori oʻzgarmoqdaAmazon raqobatchisi Bookshop.org va Kobo hamkorligi: Elektron kitoblar bozori oʻzgarmoqdaKecha, 23:21Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi