Vercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalari
Vercel kompaniyasi bosh direktori Guillermo Rauch sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining rivojlanish bosqichlari va bugungi kunda ushbu sohada yuzaga kelayotgan asosiy muammolar haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻtgan yilgi prototiplash va tajriba oʻtkazish davri ortda qolib, endilikda kompaniyalar sunʼiy intellektni amaliyotga, xususan, ishlab chiqarish jarayonlariga jiddiy tatbiq etish bosqichiga oʻtmoqda. Hozirda Vercel platformasi orqali kuniga 6 millionta joylashtirish (deployment) amalga oshirilmoqda va ularning yarmi aynan kod yozuvchi agentlar tomonidan boshqarilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Rauch sunʼiy intellekt agentlarining ikkita asosiy yoʻnalishini alohida taʼkidladi. Birinchisi — dasturchilarga yordam beruvchi kod yozish agentlari boʻlib, ular dunyo boʻylab tokenlar sarfini sezilarli darajada oshirmoqda. Ikkinchisi esa kompaniya ichki jarayonlarini boshqarishga koʻmaklashuvchi ichki agentlardir. Biroq, bu oʻrinda maʼlumotlar xavfsizligi va ulardan foydalanish huquqini nazorat qilish eng dolzarb masalalardan biri boʻlib qolmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Vercel rahbari ushbu muammolarni hal qilish uchun maxsus Sandbox tizimini taklif qilmoqda.
Xavfsizlik va maʼlumotlar nazoratiVercel Sandbox — bu sunʼiy intellekt agentini maʼlum bir cheklangan muhitga joylashtirish imkonini beruvchi vositadir. Bu orqali agent oʻz intellektini namoyon qila oladi, lekin u qaysi maʼlumotlarga kirishi va qaysi maʼlumotlarni tashqariga chiqarishi mumkinligi qatʼiy siyosat bilan nazorat qilinadi. Rauchning aytishicha, bu ayniqsa yirik korporatsiyalar uchun juda muhim. Masalan, Airbus kabi kompaniyalar oʻn yillik maxfiy kodlar bazasiga ega va notoʻgʻri sozlangan AI vositasi bu maʼlumotlarni bulutli serverlarga oʻqitish uchun yuborib yuborishi mumkin.
Ichki korporativ agentlar haqida gap ketganda, ular xodimlarning ish samaradorligini keskin oshirishi mumkin. Masalan, savdo vakillari endi murakkab tahliliy hisobotlarni kutib oʻtirmasdan, sunʼiy intellektdan qaysi mijozlar bazasi tezroq oʻsayotganini soʻrab olishlari mumkin. Bu esa maʼlumotlar tahlili uchun ketadigan vaqtni tejaydi va qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi.
Shuningdek, Vercel rahbari Eve deb nomlangan yangi freymvork haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Ushbu tizim yordamida agentlarning koʻrsatmalari va koʻnikmalarini oddiy tabiiy tilda shakllantirish mumkin. Bu esa dasturchi boʻlmagan xodimlarga ham AI imkoniyatlaridan xavfsiz foydalanish yoʻlini ochib beradi. Hozirda kompaniyaning AI-shlyuzi orqali har kuni 1 trilliondan ortiq token oʻtmoqda, bu esa sohaning naqadar ulkan surʼatlar bilan oʻsayotganidan dalolat beradi.
Yakuniy xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, sunʼiy intellekt endi shunchaki qiziqarli oʻyinchoq emas, balki biznesning ajralmas qismiga aylanmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham mahalliy dasturchilar va startaplar Vercel kabi platformalardan faol foydalanib kelishmoqda. AI agentlarining xavfsiz va nazorat qilinadigan muhitda ishlashi kelajakda korporativ maʼlumotlarning sizib chiqishini oldini olishda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi.
…