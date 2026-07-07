Vercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalari

·29·Texno
Vercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalari

Vercel kompaniyasi bosh direktori Guillermo Rauch sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining rivojlanish bosqichlari va bugungi kunda ushbu sohada yuzaga kelayotgan asosiy muammolar haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻtgan yilgi prototiplash va tajriba oʻtkazish davri ortda qolib, endilikda kompaniyalar sunʼiy intellektni amaliyotga, xususan, ishlab chiqarish jarayonlariga jiddiy tatbiq etish bosqichiga oʻtmoqda. Hozirda Vercel platformasi orqali kuniga 6 millionta joylashtirish (deployment) amalga oshirilmoqda va ularning yarmi aynan kod yozuvchi agentlar tomonidan boshqarilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Rauch sunʼiy intellekt agentlarining ikkita asosiy yoʻnalishini alohida taʼkidladi. Birinchisi — dasturchilarga yordam beruvchi kod yozish agentlari boʻlib, ular dunyo boʻylab tokenlar sarfini sezilarli darajada oshirmoqda. Ikkinchisi esa kompaniya ichki jarayonlarini boshqarishga koʻmaklashuvchi ichki agentlardir. Biroq, bu oʻrinda maʼlumotlar xavfsizligi va ulardan foydalanish huquqini nazorat qilish eng dolzarb masalalardan biri boʻlib qolmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Vercel rahbari ushbu muammolarni hal qilish uchun maxsus Sandbox tizimini taklif qilmoqda.

Xavfsizlik va maʼlumotlar nazorati

Vercel Sandbox — bu sunʼiy intellekt agentini maʼlum bir cheklangan muhitga joylashtirish imkonini beruvchi vositadir. Bu orqali agent oʻz intellektini namoyon qila oladi, lekin u qaysi maʼlumotlarga kirishi va qaysi maʼlumotlarni tashqariga chiqarishi mumkinligi qatʼiy siyosat bilan nazorat qilinadi. Rauchning aytishicha, bu ayniqsa yirik korporatsiyalar uchun juda muhim. Masalan, Airbus kabi kompaniyalar oʻn yillik maxfiy kodlar bazasiga ega va notoʻgʻri sozlangan AI vositasi bu maʼlumotlarni bulutli serverlarga oʻqitish uchun yuborib yuborishi mumkin.

Ichki korporativ agentlar haqida gap ketganda, ular xodimlarning ish samaradorligini keskin oshirishi mumkin. Masalan, savdo vakillari endi murakkab tahliliy hisobotlarni kutib oʻtirmasdan, sunʼiy intellektdan qaysi mijozlar bazasi tezroq oʻsayotganini soʻrab olishlari mumkin. Bu esa maʼlumotlar tahlili uchun ketadigan vaqtni tejaydi va qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi.

Shuningdek, Vercel rahbari Eve deb nomlangan yangi freymvork haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Ushbu tizim yordamida agentlarning koʻrsatmalari va koʻnikmalarini oddiy tabiiy tilda shakllantirish mumkin. Bu esa dasturchi boʻlmagan xodimlarga ham AI imkoniyatlaridan xavfsiz foydalanish yoʻlini ochib beradi. Hozirda kompaniyaning AI-shlyuzi orqali har kuni 1 trilliondan ortiq token oʻtmoqda, bu esa sohaning naqadar ulkan surʼatlar bilan oʻsayotganidan dalolat beradi.

Yakuniy xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, sunʼiy intellekt endi shunchaki qiziqarli oʻyinchoq emas, balki biznesning ajralmas qismiga aylanmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham mahalliy dasturchilar va startaplar Vercel kabi platformalardan faol foydalanib kelishmoqda. AI agentlarining xavfsiz va nazorat qilinadigan muhitda ishlashi kelajakda korporativ maʼlumotlarning sizib chiqishini oldini olishda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi.

VercelSunʼiy IntellektXavfsizlikAI AgentlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiNVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiBugun, 01:53Gigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiGigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiBugun, 01:22IBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdiIBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdiBugun, 00:54Keychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiKeychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 00:26Apple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiApple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiBugun, 00:23Sunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarSunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi