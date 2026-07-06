Sunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlar

·24·Texno
Sunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlar

Jahon texnologiya bozori 2026-yilda jiddiy transformatsiya davrini boshdan kechirmoqda. Yirik IT-gigantlar rekord darajadagi daromadlarga qaramay, oʻz ishchi kuchini ommaviy ravishda qisqartirishda davom etmoqda. Ushbu jarayonning asosiy sababi sifatida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal joriy etilishi koʻrsatilyapti. Layoffs.fyi maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning oʻzida sohada 120 mingdan ortiq xodim ish oʻrnini yoʻqotgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Microsoft korporatsiyasi dushanba kuni oʻzining global ishchi kuchining 2,1 foizini, yaʼni taxminan 4 800 ta shtat birligini qisqartirishini eʼlon qildi. Kompaniya rahbariyati bu oʻrinlar bevosita AI bilan almashtirilmasligini taʼkidlasa-da, sunʼiy intellekt ish uslubini oʻzgartirayotgani va koʻplab kundalik vazifalarni avtomatlashtirayotganini tan oldi. Bu tendensiya butun sanoat boʻylab "epidemiya" kabi tarqalmoqda.

Yirik kompaniyalardagi vaziyat va AI omili

Oracle korporatsiyasi iyun oyi oxirida eʼlon qilgan hisobotiga koʻra, soʻnggi 12 oy ichida 21 000 nafar xodimni ishdan boʻshatgan. Kompaniya oʻzining yillik moliyaviy hisobotida sunʼiy intellekt texnologiyalarini operatsion jarayonlarga tatbiq etish kelajakda ham ishchi kuchi qisqarishiga olib kelishi mumkinligini ochiqchasiga bildirgan. Bu Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham muhim signal boʻlib, kelajakda mehnat bozorida qaysi koʻnikmalarga talab yuqori boʻlishini koʻrsatadi.

Google (Alphabet) ham bu jarayondan mustasno emas. Kompaniya oʻzining Cloud boʻlinmasida, hatto daromadlar 63 foizga oshgan bir paytda ham kadrlar optimizatsiyasini amalga oshirmoqda. Google boshqa kompaniyalardan farqli oʻlaroq, yagona katta raqamni eʼlon qilmasdan, bosqichma-bosqich qisqartirishlar yoʻlini tanladi. Taxminlarga koʻra, 2026-yilda 3 000 nafargacha muhandis ishdan boʻshatilgan.

  • Meta: 8 000 nafar xodimni qisqartirdi, biroq 7 000 kishini yangi AI yoʻnalishlariga oʻtkazdi.
  • Cisco: Daromadlar kutilganidan yuqori boʻlishiga qaramay, resurslarni AI va kiberxavfsizlikka yoʻnaltirish uchun 4 000 ish oʻrnini yopdi.
  • GitLab: AI infratuzilmasiga investitsiya kiritish maqsadida xodimlarining 14 foizi bilan xayrlashdi.
  • Intuit: Murakkablikni kamaytirish va AI mahsulotlariga eʼtibor qaratish uchun 3 000 kishini boʻshatdi.

Iqtisodiy oʻsish va ishsizlik paradoksi

Challenger, Gray & Christmas konsalting firmasi tahliliga koʻra, may oyi soʻnggi yillardagi eng koʻp qisqartirishlar kuzatilgan oy boʻldi va AI eng koʻp keltirilgan sabab sifatida qayd etildi. Cloudflare kompaniyasi oʻz tarixidagi eng yuqori choraklik daromadni (639,8 million dollar) qayd etgan boʻlsa-da, xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishga qaror qildi.

Ekspertlarning fikricha, texnologik kompaniyalar pandemiya davridagi haddan tashqari kengayishdan soʻng endi oʻz tuzilmalarini ixchamlashtirmoqda. Bu jarayon nafaqat xarajatlarni tejash, balki kompaniya resurslarini kelajakning asosiy drayveri boʻlgan sunʼiy intellekt poygasiga safarbar etish bilan bogʻliq. Bu esa global mehnat bozorida mutaxassislardan yangi texnologiyalar bilan ishlash koʻnikmalarini yanada koʻproq talab qiladi.

MicrosoftGoogleMetaSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiKeychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 00:26Apple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiApple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiBugun, 00:23Olimlar suvaraklarni masofadan boshqariladigan kiber-robotlarga aylantirishdiOlimlar suvaraklarni masofadan boshqariladigan kiber-robotlarga aylantirishdiKecha, 23:57Sunʼiy intellekt inqilobi: VKAE tizimi GPU unumdorligini 23 baravargacha oshirdiSunʼiy intellekt inqilobi: VKAE tizimi GPU unumdorligini 23 baravargacha oshirdiKecha, 23:29Amazon raqobatchisi Bookshop.org va Kobo hamkorligi: Elektron kitoblar bozori oʻzgarmoqdaAmazon raqobatchisi Bookshop.org va Kobo hamkorligi: Elektron kitoblar bozori oʻzgarmoqdaKecha, 23:21Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi