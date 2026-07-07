Sunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdi

Texnologiyalar olamida sunʼiy intellekt (AI) imkoniyatlaridan gʻarazli maqsadlarda foydalanish holatlari ortib borayotgan bir paytda, kiberxavfsizlik sohasida yangi yechim paydo boʻldi. Savi Security startapi oddiy foydalanuvchilarni AI orqali amalga oshiriladigan murakkab firibgarliklardan, jumladan, ovozni soxtalashtirish va virtual oʻgʻirlash kabi tahdidlardan himoya qilishga qaratilgan mobil ilovani taqdim etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur loyihaga sohada katta tajribaga ega boʻlgan aka-uka Patrik va Rayan Koʻglinlar asos solishgan. Patrik avvalroq Cisco va Splunk kompaniyalarida xavfsizlik mahsulotlari boʻyicha yuqori lavozimlarda ishlagan boʻlsa, Rayan Apple va Spotify kabi gigantlarda isteʼmolchi mahsulotlari bilan shugʻullangan. Savi ilovasi iPhone va Android platformalari uchun rasman chiqarildi va loyiha allaqachon Acrew Capital boshchiligidagi investorlardan 7 million dollar miqdorida sarmoya jalb qilishga ulgurdi.

Shaxsiy fojiadan tugʻilgan gʻoya

Savi Security loyihasining paydo boʻlishiga asoschilarning oilasida yuz bergan mudhish voqea sabab boʻlgan. Patrik Koʻglinning onasiga nomaʼlum shaxsdan qoʻngʻiroq boʻlib, goʻshakda uning qizining raqami aks etgan. Sunʼiy intellekt yordamida qizining ovozi va qichqirigʻi shunchalik realistik tarzda soxtalashtirilgan ediki, ona bunga shubha qilmagan. Firibgarlar qizni garovga olganliklarini aytib, zudlik bilan pul talab qilishgan.

Baxtli tasodif tufayli ona oʻzini yoʻqotmay, qiziga qayta qoʻngʻiroq qilgan va uning sogʻ-omon ekanligini aniqlagan. Ushbu voqea Patrikni chuqur oʻyga toldirdi: ilgari faqat hukumat idoralari yoki yirik korporatsiyalarga qarshi qoʻllanilgan murakkab kiber-hujum usullari endi oddiy odamlarga, hatto keksa yoshli insonlarga qarshi ishlatilmoqda.

Texnologik himoya qanday ishlaydi?

Savi ilovasi foydalanuvchilarni matnli xabarlar, elektron pochta va telefon qoʻngʻiroqlari orqali keladigan shubhali kontentdan himoya qiladi. Tizim real vaqt rejimida kelayotgan maʼlumotlarni tahlil qilib, ularda sunʼiy intellekt elementlari yoki firibgarlik alomatlari bor-yoʻqligini tekshiradi. Bu, ayniqsa, yaqinlarining ovozini nusxalash orqali amalga oshiriladigan "Deepfake" hujumlariga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega.

Oʻzbekiston sharoitida ham soʻnggi paytlarda Telegram va boshqa messenjerlar orqali tanishlarning ovozli xabarlarini soxtalashtirib, pul soʻrash holatlari tez-tez kuzatilmoqda. Savi kabi ilovalar nafaqat AQSHda, balki butun dunyoda, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida ham raqamli xavfsizlikni taʼminlashda dolzarb vositaga aylanishi mumkin.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, kiberjinoyatchilar endilikda ochiq manbalardagi ijtimoiy tarmoqlardan olingan bir necha soniyalik video yoki audio yozuvlar orqali har qanday insonning ovozini mukammal nusxalay oladilar. Savi Security jamoasi esa ushbu texnologik poygada foydalanuvchilar tomonida turib, ularga ishonchli "qalqon" taqdim etishni maqsad qilgan.

SaviSunʼiy IntellektKiberxavfsizlikStartapDeepfake
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Claude sunʼiy intellektining ichida yashirin «fikrlash maydoni» aniqlandiClaude sunʼiy intellektining ichida yashirin «fikrlash maydoni» aniqlandiBugun, 17:23Nothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyatorNothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyatorBugun, 16:58Samokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaSamokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 16:22Baseus kompaniyasi dunyodagi eng yupqa tashqi akkumulyatorlardan birini taqdim etdiBaseus kompaniyasi dunyodagi eng yupqa tashqi akkumulyatorlardan birini taqdim etdiBugun, 15:50Rosatom elektromobillar uchun haydovchisiz mobil quvvatlash stansiyasini taqdim etdiRosatom elektromobillar uchun haydovchisiz mobil quvvatlash stansiyasini taqdim etdiBugun, 15:29Asr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiAsr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiBugun, 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi