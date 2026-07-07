Sunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdi
Texnologiyalar olamida sunʼiy intellekt (AI) imkoniyatlaridan gʻarazli maqsadlarda foydalanish holatlari ortib borayotgan bir paytda, kiberxavfsizlik sohasida yangi yechim paydo boʻldi. Savi Security startapi oddiy foydalanuvchilarni AI orqali amalga oshiriladigan murakkab firibgarliklardan, jumladan, ovozni soxtalashtirish va virtual oʻgʻirlash kabi tahdidlardan himoya qilishga qaratilgan mobil ilovani taqdim etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur loyihaga sohada katta tajribaga ega boʻlgan aka-uka Patrik va Rayan Koʻglinlar asos solishgan. Patrik avvalroq Cisco va Splunk kompaniyalarida xavfsizlik mahsulotlari boʻyicha yuqori lavozimlarda ishlagan boʻlsa, Rayan Apple va Spotify kabi gigantlarda isteʼmolchi mahsulotlari bilan shugʻullangan. Savi ilovasi iPhone va Android platformalari uchun rasman chiqarildi va loyiha allaqachon Acrew Capital boshchiligidagi investorlardan 7 million dollar miqdorida sarmoya jalb qilishga ulgurdi.
Shaxsiy fojiadan tugʻilgan gʻoyaSavi Security loyihasining paydo boʻlishiga asoschilarning oilasida yuz bergan mudhish voqea sabab boʻlgan. Patrik Koʻglinning onasiga nomaʼlum shaxsdan qoʻngʻiroq boʻlib, goʻshakda uning qizining raqami aks etgan. Sunʼiy intellekt yordamida qizining ovozi va qichqirigʻi shunchalik realistik tarzda soxtalashtirilgan ediki, ona bunga shubha qilmagan. Firibgarlar qizni garovga olganliklarini aytib, zudlik bilan pul talab qilishgan.
Baxtli tasodif tufayli ona oʻzini yoʻqotmay, qiziga qayta qoʻngʻiroq qilgan va uning sogʻ-omon ekanligini aniqlagan. Ushbu voqea Patrikni chuqur oʻyga toldirdi: ilgari faqat hukumat idoralari yoki yirik korporatsiyalarga qarshi qoʻllanilgan murakkab kiber-hujum usullari endi oddiy odamlarga, hatto keksa yoshli insonlarga qarshi ishlatilmoqda.
Texnologik himoya qanday ishlaydi?Savi ilovasi foydalanuvchilarni matnli xabarlar, elektron pochta va telefon qoʻngʻiroqlari orqali keladigan shubhali kontentdan himoya qiladi. Tizim real vaqt rejimida kelayotgan maʼlumotlarni tahlil qilib, ularda sunʼiy intellekt elementlari yoki firibgarlik alomatlari bor-yoʻqligini tekshiradi. Bu, ayniqsa, yaqinlarining ovozini nusxalash orqali amalga oshiriladigan "Deepfake" hujumlariga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega.
Oʻzbekiston sharoitida ham soʻnggi paytlarda Telegram va boshqa messenjerlar orqali tanishlarning ovozli xabarlarini soxtalashtirib, pul soʻrash holatlari tez-tez kuzatilmoqda. Savi kabi ilovalar nafaqat AQSHda, balki butun dunyoda, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida ham raqamli xavfsizlikni taʼminlashda dolzarb vositaga aylanishi mumkin.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, kiberjinoyatchilar endilikda ochiq manbalardagi ijtimoiy tarmoqlardan olingan bir necha soniyalik video yoki audio yozuvlar orqali har qanday insonning ovozini mukammal nusxalay oladilar. Savi Security jamoasi esa ushbu texnologik poygada foydalanuvchilar tomonida turib, ularga ishonchli "qalqon" taqdim etishni maqsad qilgan.
…