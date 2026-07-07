Claude sunʼiy intellektining ichida yashirin «fikrlash maydoni» aniqlandi

·0·Texno
Claude sunʼiy intellektining ichida yashirin «fikrlash maydoni» aniqlandi

Sunʼiy intellekt tadqiqotchilari Claude til modeli ichida inson miyasidagi jarayonlarga oʻxshash maxsus «ishchi maydon»ni aniqlashga muvaffaq boʻlishdi. Bu kashfiyot neyrotarmoqlar shunchaki navbatdagi soʻzni taxmin qiluvchi algoritmlar emas, balki murakkab vazifalarni bajarishda ichki mantiqiy bosqichlarni shakllantiruvchi tizimlar ekanini koʻrsatmoqda. Mazkur yashirin holatlar foydalanuvchiga koʻrinmaydi, biroq tizimning yakuniy qaror qabul qilishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Interpretatsiya qilinadigan sunʼiy intellekt sohasidagi olimlar jamoasi Claude modelining ichki jarayonlarini oʻrganish uchun Jacobian lens (J-lens) deb nomlangan yangi tahlil usulidan foydalanishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu metod neyronlarning faollashuvini matematik tahlil qilish orqali model ichidagi yashirin signallarni aniq tushunchalar bilan bogʻlash imkonini berdi. Natijada «J-space» deb atalgan yashirin maydon topildi.

Inson miyasiga oʻxshashlik va ichki jarayonlar

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, J-space funksional jihatdan inson miyasidagi «global ishchi maydon» xususiyatlariga oʻxshab ketadi. Bu tizim maʼlumotlarni ongli nazorat uchun ochiq holatga keltiradi. Claude modelida ham har bir holat muayyan tushuncha yoki soʻz bilan bogʻliq, biroq uning faollashishi model aynan shu soʻzni yozadi degani emas. Bu koʻproq maʼlumotni keyingi ichki jarayonlar uchun tayyorlab qoʻyadigan oraliq bosqichdir.

Muhimi shundaki, J-space odatdagi «chain-of-thought» (fikrlash zanjiri) uslubidan farq qiladi. Agar fikrlash zanjirida model oʻziga-oʻzi matnli qoralama yozsa, J-spaceʼda barchasi faqat neyronlar darajasidagi signallar orqali kechadi. Masalan, modelga toʻr toʻquvchi jonzotning oyoqlari soni haqida savol berilsa, u ichki maydonda «oʻrgimchak» tushunchasini faollashtiradi, lekin javobda bu soʻzni ishlatmasdan toʻgʻridan-toʻgʻri «sakkizta» deb javob berishi mumkin.

Eksperimental aralashuv va natijalar

Olimlar ushbu yashirin maydon shunchaki passiv indikator emas, balki qaror qabul qilishda faol ishtirok etishini isbotlash uchun qiziqarli tajriba oʻtkazishdi. Ular modelga maʼlum bir toifadagi sport turini «xayolan» tanlashni va keyin uni aytishni topshirishdi. Claude javob berishidan oldin J-lens yordamida uning ichki maydonida «futbol» (soccer) tushunchasi faollashgani qayd etildi.

Soʻngra tadqiqotchilar hisob-kitoblarga bevosita aralashib, hech qanday matnli buyruq bermasdan, ichki neyron signallaridagi «futbol» modelini «regbi»ga almashtirishdi. Natijada Claude oʻz tanlovini oʻzgartirib, regbi sport turini tanlaganini maʼlum qildi. Bu esa yashirin maydon modelning mantiqiy xulosalarini boshqarishini tasdiqlaydi.

Shuni alohida taʼkidlash kerakki, bu kashfiyot Claude modelida ong yoki subyektiv his-tuygʻular borligini anglatmaydi. Biroq, tadqiqot zamonaviy til modellari murakkab kognitiv operatsiyalarni bajarish uchun oʻz-oʻzidan ichki axborotni qayta ishlash tuzilmalarini shakllantira olishini koʻrsatib berdi. Bu kelajakda sunʼiy intellektning qanday «fikrlashini» yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

ClaudeSunʼiy IntellektTexnologiyaNeyrotarmoqTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdiSunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdiBugun, 17:24Nothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyatorNothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyatorBugun, 16:58Samokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaSamokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 16:22Baseus kompaniyasi dunyodagi eng yupqa tashqi akkumulyatorlardan birini taqdim etdiBaseus kompaniyasi dunyodagi eng yupqa tashqi akkumulyatorlardan birini taqdim etdiBugun, 15:50Rosatom elektromobillar uchun haydovchisiz mobil quvvatlash stansiyasini taqdim etdiRosatom elektromobillar uchun haydovchisiz mobil quvvatlash stansiyasini taqdim etdiBugun, 15:29Asr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiAsr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiBugun, 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi