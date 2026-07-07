Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladi

·0·Avto
Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladi

Fransiyaning mashhur Peugeot brendi Xitoyning Dongfeng kompaniyasi bilan hamkorlikda ikki yangi flagman elektromobilni bozorga chiqarishga tayyorlanmoqda. Ushbu loyiha doirasida yaratilayotgan modellar brendning eng yirik va texnologik jihatdan ilgʻor avtomobillari boʻlishi kutilmoqda. Garchi avtomobillar Xitoy platformasiga asoslangan boʻlsa-da, kompaniya rahbariyati ular har jihatdan haqiqiy Peugeot ruhini saqlab qolishiga vaʼda bermoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Pekin avtosalonida taqdim etilgan konsept-karlar asosida yaratiladigan ushbu modellar D-segmentiga mansub boʻlib, ulardan biri Peugeot 508 uslubidagi universallikni, ikkinchisi esa brendning Yevropadagi barcha modellaridan yirikroq boʻlgan krossoverni oʻzida mujassam etadi. Autocar nashriga bergan intervyusida Peugeot bosh direktori Alain Favey yangi loyiha oddiygina "rebadging" (boshqa brend nomini yopishtirish) emas, balki chuqur muhandislik hamkorligi ekanini taʼkidladi.

Xitoy texnologiyasi va fransuz dizayni uygʻunligi

Yangi elektromobillar Dongfeng kompaniyasining arxitekturasi va kuch agregatlariga tayansa-da, ularning tashqi koʻrinishi va interyer dizayni uchun 100 foiz Peugeot mutaxassislari masʼul boʻladi. Bu esa avtomobilning haydash xarakteristikasi va salon qulayligi brend muxlislari oʻrgangan yuqori standartlarga javob berishini anglatadi. Alain Faveyning soʻzlariga koʻra, bu modellar dizayn va foydalanuvchi tajribasi nuqtai nazaridan "haqiqiy Peugeot" boʻlib qoladi.

Strategik jihatdan ushbu qadam Peugeot uchun Xitoy bozorida oʻz mavqeyini mustahkamlash imkonini beradi. Maʼlumki, Xitoy avtomobil bozori hozirda dunyodagi eng yirik va raqobatbardosh elektromobillar maydoni hisoblanadi. Mahalliy hamkor bilan ishlash ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va bozordagi talabga tezroq moslashishga xizmat qiladi.

Yevropa bozori uchun kutilmagan qaror

Loyiha doirasidagi eng qiziqarli jihat shundaki, ushbu yangi flagmanlar Yevropa bozorida sotilmaydi. Kompaniya rahbari Alain Favey bu modellarni Yevropaga olib kelish rejalashtirilmaganini rasman tasdiqladi. Buning asosiy sababi sifatida yangi avtomobillarning oʻlchamlari Yevropa standartlari uchun oʻta yirikligi va ular aynan Xitoy isteʼmolchilarining didiga moslab yaratilgani koʻrsatilgan.

Peugeot Yevropadagi strategiyasini Stellantis korporatsiyasining oʻz platformalariga asoslangan holda davom ettiradi. 2030-yilga qadar brend oʻzining mintaqaviy liniyasini yangilashni maqsad qilgan. Ushbu reja doirasida quyidagi modellar ishlab chiqarilishi kutilmoqda:

  • Yangi avlod e-208 supermini modeli;
  • Yangi Peugeot 308 xatchbekining elektr versiyasi;
  • Fransiyada ishlab chiqariladigan uchta yangi C-segment modeli.
Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ushbu yangilik ahamiyatli boʻlishi mumkin, chunki Peugeot koʻpincha Xitoyda ishlab chiqarilgan modellarini eksport bozorlariga, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasiga ham yoʻnaltiradi. Agar ushbu flagmanlar eksport uchun tasdiqlansa, mahalliy haydovchilar Peugeot brendining eng hashamatli va yirik elektromobillarini sinab koʻrish imkoniga ega boʻlishlari mumkin.

PeugeotDongfengElektromobilAvtoXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBuyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBugun, 17:24Peugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadiPeugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadiBugun, 16:24Moskva transportida inqilob: Endi MCD-4 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlash mumkinMoskva transportida inqilob: Endi MCD-4 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlash mumkinBugun, 14:50Polestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladiPolestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladiBugun, 13:28Hennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdiHennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdiBugun, 12:24Avtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradiAvtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradiBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi