Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladi
Fransiyaning mashhur Peugeot brendi Xitoyning Dongfeng kompaniyasi bilan hamkorlikda ikki yangi flagman elektromobilni bozorga chiqarishga tayyorlanmoqda. Ushbu loyiha doirasida yaratilayotgan modellar brendning eng yirik va texnologik jihatdan ilgʻor avtomobillari boʻlishi kutilmoqda. Garchi avtomobillar Xitoy platformasiga asoslangan boʻlsa-da, kompaniya rahbariyati ular har jihatdan haqiqiy Peugeot ruhini saqlab qolishiga vaʼda bermoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Pekin avtosalonida taqdim etilgan konsept-karlar asosida yaratiladigan ushbu modellar D-segmentiga mansub boʻlib, ulardan biri Peugeot 508 uslubidagi universallikni, ikkinchisi esa brendning Yevropadagi barcha modellaridan yirikroq boʻlgan krossoverni oʻzida mujassam etadi. Autocar nashriga bergan intervyusida Peugeot bosh direktori Alain Favey yangi loyiha oddiygina "rebadging" (boshqa brend nomini yopishtirish) emas, balki chuqur muhandislik hamkorligi ekanini taʼkidladi.
Xitoy texnologiyasi va fransuz dizayni uygʻunligiYangi elektromobillar Dongfeng kompaniyasining arxitekturasi va kuch agregatlariga tayansa-da, ularning tashqi koʻrinishi va interyer dizayni uchun 100 foiz Peugeot mutaxassislari masʼul boʻladi. Bu esa avtomobilning haydash xarakteristikasi va salon qulayligi brend muxlislari oʻrgangan yuqori standartlarga javob berishini anglatadi. Alain Faveyning soʻzlariga koʻra, bu modellar dizayn va foydalanuvchi tajribasi nuqtai nazaridan "haqiqiy Peugeot" boʻlib qoladi.
Strategik jihatdan ushbu qadam Peugeot uchun Xitoy bozorida oʻz mavqeyini mustahkamlash imkonini beradi. Maʼlumki, Xitoy avtomobil bozori hozirda dunyodagi eng yirik va raqobatbardosh elektromobillar maydoni hisoblanadi. Mahalliy hamkor bilan ishlash ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va bozordagi talabga tezroq moslashishga xizmat qiladi.
Yevropa bozori uchun kutilmagan qarorLoyiha doirasidagi eng qiziqarli jihat shundaki, ushbu yangi flagmanlar Yevropa bozorida sotilmaydi. Kompaniya rahbari Alain Favey bu modellarni Yevropaga olib kelish rejalashtirilmaganini rasman tasdiqladi. Buning asosiy sababi sifatida yangi avtomobillarning oʻlchamlari Yevropa standartlari uchun oʻta yirikligi va ular aynan Xitoy isteʼmolchilarining didiga moslab yaratilgani koʻrsatilgan.
Peugeot Yevropadagi strategiyasini Stellantis korporatsiyasining oʻz platformalariga asoslangan holda davom ettiradi. 2030-yilga qadar brend oʻzining mintaqaviy liniyasini yangilashni maqsad qilgan. Ushbu reja doirasida quyidagi modellar ishlab chiqarilishi kutilmoqda:
- Yangi avlod e-208 supermini modeli;
- Yangi Peugeot 308 xatchbekining elektr versiyasi;
- Fransiyada ishlab chiqariladigan uchta yangi C-segment modeli.
…