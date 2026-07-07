Nothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyator
Britaniyaning Nothing brendi oʻzining mahsulotlar qatorini kengaytirib, yangi indeksga ega boʻlgan Nothing Phone (4b) smartfonini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma kompaniya tarixidagi ilk "b" seriyali model boʻlib, u oʻrta narx segmentida oʻziga xos dizayn va uzoq muddatli dasturiy taʼminot qoʻllab-quvvatlovi bilan raqobatga kirishadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning tashqi koʻrinishi brendning anʼanaviy uslubini saqlab qolgan boʻlib, Phone (2a) va Phone (2a) Pro modellarining dizayn elementlarini oʻzida mujassam etgan. Qurilmaning orqa panelida Nothing brendining tashrif qogʻozi hisoblangan Glyph interfeysi joylashgan. Yangi modelda ushbu yorugʻlik paneli video suratga olish paytida qizil chiroq bilan signal berish funksiyasiga ham ega boʻldi.
Nothing Phone (4b) texnik jihatdan 6,77 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan. Ekran Full HD+ aniqlikda boʻlib, 120 Gs kadr yangilanish chastotasi va 2000 nitgacha boʻlgan maksimal yorqinlikni taʼminlaydi. Bu esa quyoshli ob-havoda ham tasvirni aniq koʻrish imkonini beradi. Qurilma markazidan Snapdragon 6 Gen 4 protsessori va 8 GB tezkor xotira oʻrin olgan.
Sunʼiy intellekt va maxsus tugmaSmartfon korpusida Essential Key deb nomlangan yangi qoʻshimcha tugma paydo boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tugma yordamida foydalanuvchilar sunʼiy intellekt funksiyalariga tezkor kirish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu hozirgi vaqtda smartfon bozoridagi trendlarga mos ravishda foydalanuvchi tajribasini soddalashtirishga xizmat qiladi.
Kamera imkoniyatlari haqida toʻxtalsak, asosiy blokda 50 megapikselli bosh sensor va 8 megapikselli keng burchakli obʼyektiv joylashgan. Old panelda esa 16 megapikselli selfi-kamera mavjud. Qurilmaning avtonomligi uchun 5200 mA·soat sigʻimli akkumulyator masʼul, biroq Hindiston bozori uchun moʻljallangan talqin 6000 mA·soatli batareya bilan chiqariladi. Bu Nothing brendi tarixidagi eng katta akkumulyator koʻrsatkichidir.
Dasturiy taʼminot masalasida kompaniya katta vaʼdalar bermoqda. Phone (4b) Android 16 operatsion tizimiga asoslangan Nothing OS 4.1 qobigʻida ishlaydi. Ishlab chiqaruvchi uchta yirik Android yangilanishini va olti yil davomida xavfsizlik tizimi yangilanishlarini yetkazib berishni kafolatlamoqda.
Qoʻshimcha imkoniyatlar va narx
- 33 W quvvatda simli zaryadlash;
- 7,5 W quvvatda teskari (reverse) zaryadlash;
- IP64 standarti boʻyicha chang va suvdan himoya;
- Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 va NFC modullari;
- Stereo dinamiklar.
…