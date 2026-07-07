Nothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyator

·44·Texno
Nothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyator

Britaniyaning Nothing brendi oʻzining mahsulotlar qatorini kengaytirib, yangi indeksga ega boʻlgan Nothing Phone (4b) smartfonini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma kompaniya tarixidagi ilk "b" seriyali model boʻlib, u oʻrta narx segmentida oʻziga xos dizayn va uzoq muddatli dasturiy taʼminot qoʻllab-quvvatlovi bilan raqobatga kirishadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning tashqi koʻrinishi brendning anʼanaviy uslubini saqlab qolgan boʻlib, Phone (2a) va Phone (2a) Pro modellarining dizayn elementlarini oʻzida mujassam etgan. Qurilmaning orqa panelida Nothing brendining tashrif qogʻozi hisoblangan Glyph interfeysi joylashgan. Yangi modelda ushbu yorugʻlik paneli video suratga olish paytida qizil chiroq bilan signal berish funksiyasiga ham ega boʻldi.

Nothing Phone (4b) texnik jihatdan 6,77 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan. Ekran Full HD+ aniqlikda boʻlib, 120 Gs kadr yangilanish chastotasi va 2000 nitgacha boʻlgan maksimal yorqinlikni taʼminlaydi. Bu esa quyoshli ob-havoda ham tasvirni aniq koʻrish imkonini beradi. Qurilma markazidan Snapdragon 6 Gen 4 protsessori va 8 GB tezkor xotira oʻrin olgan.

Sunʼiy intellekt va maxsus tugma

Smartfon korpusida Essential Key deb nomlangan yangi qoʻshimcha tugma paydo boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tugma yordamida foydalanuvchilar sunʼiy intellekt funksiyalariga tezkor kirish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu hozirgi vaqtda smartfon bozoridagi trendlarga mos ravishda foydalanuvchi tajribasini soddalashtirishga xizmat qiladi.

Kamera imkoniyatlari haqida toʻxtalsak, asosiy blokda 50 megapikselli bosh sensor va 8 megapikselli keng burchakli obʼyektiv joylashgan. Old panelda esa 16 megapikselli selfi-kamera mavjud. Qurilmaning avtonomligi uchun 5200 mA·soat sigʻimli akkumulyator masʼul, biroq Hindiston bozori uchun moʻljallangan talqin 6000 mA·soatli batareya bilan chiqariladi. Bu Nothing brendi tarixidagi eng katta akkumulyator koʻrsatkichidir.

Dasturiy taʼminot masalasida kompaniya katta vaʼdalar bermoqda. Phone (4b) Android 16 operatsion tizimiga asoslangan Nothing OS 4.1 qobigʻida ishlaydi. Ishlab chiqaruvchi uchta yirik Android yangilanishini va olti yil davomida xavfsizlik tizimi yangilanishlarini yetkazib berishni kafolatlamoqda.

Qoʻshimcha imkoniyatlar va narx

  • 33 W quvvatda simli zaryadlash;
  • 7,5 W quvvatda teskari (reverse) zaryadlash;
  • IP64 standarti boʻyicha chang va suvdan himoya;
  • Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 va NFC modullari;
  • Stereo dinamiklar.
Yevropa bozorida Nothing Phone (4b) modelining 128 GB xotiraga ega boshlangʻich varianti 330 yevro atrofida baholanmoqda. Oʻzbekiston bozorida ushbu brend mahsulotlari mashhurlikka erishib borayotganini hisobga olsak, yangi model tez orada mahalliy riteylerlar peshtaxtalarida ham paydo boʻlishini kutish mumkin.

NothingSmartfonTexnologiyaAndroidGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdiSunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdiBugun, 17:24Claude sunʼiy intellektining ichida yashirin «fikrlash maydoni» aniqlandiClaude sunʼiy intellektining ichida yashirin «fikrlash maydoni» aniqlandiBugun, 17:23Samokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaSamokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 16:22Baseus kompaniyasi dunyodagi eng yupqa tashqi akkumulyatorlardan birini taqdim etdiBaseus kompaniyasi dunyodagi eng yupqa tashqi akkumulyatorlardan birini taqdim etdiBugun, 15:50Rosatom elektromobillar uchun haydovchisiz mobil quvvatlash stansiyasini taqdim etdiRosatom elektromobillar uchun haydovchisiz mobil quvvatlash stansiyasini taqdim etdiBugun, 15:29Asr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiAsr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiBugun, 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi