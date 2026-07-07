Sunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandi
Yuridik xizmatlar sohasida inqilob qilishni maqsad qilgan Norm startapi oʻzining navbatdagi investitsiya raundida 120 million dollar mablagʻ jalb etdi. Khosla Ventures jamgʻarmasi boshchiligida oʻtkazilgan Series C bosqichidan soʻng, atigi uch yil avval asos solingan kompaniyaning umumiy qiymati 1,2 milliard dollarga yetdi. Bu esa startapning rasman «yunikorn» maqomiga ega boʻlganini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Norm loyihasi anʼanaviy yuridik firmalardan farqli oʻlaroq, oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt agentlariga tayanadi. Norm Law deb nomlangan ushbu platforma korporativ mijozlarga keng koʻlamli huquqiy xizmatlarni taklif etadi. Tizimning oʻziga xosligi shundaki, barcha jarayonlar sunʼiy intellekt tomonidan bajariladi, biroq yakuniy natija professional inson-advokatlar tomonidan nazorat qilinadi.
Kompaniya yuridik sohadagi eng ogʻriqli nuqtalardan biri — soatbay haq toʻlash tizimidan voz kechgan. Buning oʻrniga Norm mijozlardan faqat erishilgan natija uchun haq oladi. Bunday yondashuv yirik korporatsiyalar uchun xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish va huquqiy jarayonlarni tezlashtirish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ayni paytda boshqa sunʼiy intellekt agentlarining ishini nazorat qila oladigan maxsus algoritmlar ustida ham ishlamoqda.
Yuridik texnologiyalar bozoridagi yangi raqobatSoʻnggi yillarda yuridik sohada sunʼiy intellektni qoʻllashga ixtisoslashgan Harvey va Legora kabi koʻplab startaplar paydo boʻldi. Norm esa ushbu bozorda oʻzining avtonom agentlari va yuqori darajadagi investorlari bilan ajralib turishga harakat qilmoqda. Yangi investitsiya raundida Bain, Craft Ventures, Coatue, Vanguard va New York Life kabi nufuzli moliyaviy institutlar ishtirok etgan.
Shuningdek, loyihaga Blackstone sobiq prezidenti Toni Jeyms va Kirkland & Ellis sobiq raisi Jeff Hammes kabi soha gigantlari ham sarmoya kiritgan. Bu huquqshunoslik olami konservativ qarashlardan voz kechib, yuqori texnologiyalarga koʻproq ishonch bildira boshlaganidan dalolat beradi.
Kompaniya jalb etilgan yangi kapitalni mahsulotni yanada takomillashtirish va shtatga koʻproq malakali advokatlarni jalb qilishga sarflashni rejalashtirgan. Hozirgacha Norm jami 260 million dollardan ortiq investitsiya toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu kabi texnologiyalarning rivojlanishi kelajakda Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda ham korporativ huquq va hujjatlar bilan ishlash madaniyatini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda.
…