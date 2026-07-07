Sunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandi

·27·Texno
Sunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandi

Yuridik xizmatlar sohasida inqilob qilishni maqsad qilgan Norm startapi oʻzining navbatdagi investitsiya raundida 120 million dollar mablagʻ jalb etdi. Khosla Ventures jamgʻarmasi boshchiligida oʻtkazilgan Series C bosqichidan soʻng, atigi uch yil avval asos solingan kompaniyaning umumiy qiymati 1,2 milliard dollarga yetdi. Bu esa startapning rasman «yunikorn» maqomiga ega boʻlganini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Norm loyihasi anʼanaviy yuridik firmalardan farqli oʻlaroq, oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt agentlariga tayanadi. Norm Law deb nomlangan ushbu platforma korporativ mijozlarga keng koʻlamli huquqiy xizmatlarni taklif etadi. Tizimning oʻziga xosligi shundaki, barcha jarayonlar sunʼiy intellekt tomonidan bajariladi, biroq yakuniy natija professional inson-advokatlar tomonidan nazorat qilinadi.

Kompaniya yuridik sohadagi eng ogʻriqli nuqtalardan biri — soatbay haq toʻlash tizimidan voz kechgan. Buning oʻrniga Norm mijozlardan faqat erishilgan natija uchun haq oladi. Bunday yondashuv yirik korporatsiyalar uchun xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish va huquqiy jarayonlarni tezlashtirish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ayni paytda boshqa sunʼiy intellekt agentlarining ishini nazorat qila oladigan maxsus algoritmlar ustida ham ishlamoqda.

Yuridik texnologiyalar bozoridagi yangi raqobat

Soʻnggi yillarda yuridik sohada sunʼiy intellektni qoʻllashga ixtisoslashgan Harvey va Legora kabi koʻplab startaplar paydo boʻldi. Norm esa ushbu bozorda oʻzining avtonom agentlari va yuqori darajadagi investorlari bilan ajralib turishga harakat qilmoqda. Yangi investitsiya raundida Bain, Craft Ventures, Coatue, Vanguard va New York Life kabi nufuzli moliyaviy institutlar ishtirok etgan.

Shuningdek, loyihaga Blackstone sobiq prezidenti Toni Jeyms va Kirkland & Ellis sobiq raisi Jeff Hammes kabi soha gigantlari ham sarmoya kiritgan. Bu huquqshunoslik olami konservativ qarashlardan voz kechib, yuqori texnologiyalarga koʻproq ishonch bildira boshlaganidan dalolat beradi.

Kompaniya jalb etilgan yangi kapitalni mahsulotni yanada takomillashtirish va shtatga koʻproq malakali advokatlarni jalb qilishga sarflashni rejalashtirgan. Hozirgacha Norm jami 260 million dollardan ortiq investitsiya toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu kabi texnologiyalarning rivojlanishi kelajakda Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda ham korporativ huquq va hujjatlar bilan ishlash madaniyatini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda.

Sunʼiy IntellektNormStartapInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaVenchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaBugun, 20:20X platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiX platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiBugun, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanVivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanBugun, 20:20Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradiSoyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradiBugun, 19:58Avtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadiAvtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadiBugun, 19:292GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadi2GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadiBugun, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi