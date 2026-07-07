1 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?
Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati 1 iyuldan haydovchilar hujjatlari to‘liq raqamlashtirilgani haqidagi xabarlarga izoh berdi.
Ma’lum qilinishicha, ayrim hujjatlarni inspektor axborot tizimi orqali tekshirishi mumkin. Biroq haydovchining shaxsini tasdiqlovchi pasport yoki ID-kartani o‘zi bilan olib yurish talabi saqlanib qolgan.
Pasport yoki ID-karta asli bo‘lishi kerak
YPX inspektori talab qilganda haydovchi shaxsini tasdiqlovchi hujjatni ko‘rsatishi shart.
Bunda quyidagilardan biri asl holatida bo‘lishi lozim:
ID-karta.
Demak, transport vositasini boshqarishda pasport yoki ID-kartasiz yurishga ruxsat berilmaydi.
Qaysi hujjatlar elektron tarzda tekshiriladi?
1 iyuldan ayrim hujjatlarni qog‘oz yoki plastik shaklda olib yurish shart emas.
Inspektor davlat axborot tizimlari orqali quyidagilarni tekshiradi:
haydovchilik guvohnomasi;
transport vositasining texnik pasporti;
sug‘urta polisi;
ishonchnoma;
oynalarni qoraytirish uchun ruxsatnoma.
Shu sababli ushbu hujjatlarning ma’lumotlari elektron bazada mavjud bo‘lsa, ularni alohida taqdim etish talab qilinmaydi.
To‘liq raqamlashtirish haqidagi xabar rad etildi
Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati barcha hujjatlarni telefon orqali ko‘rsatish mumkinligi haqidagi ma’lumotni rad etdi.
Yangi tartib hujjatlarni tekshirish jarayonini yengillashtirgan bo‘lsa-da, shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo‘yicha talab o‘zgarmagan.
Haydovchilar nimani unutmasligi kerak?
Yo‘lga chiqishdan oldin pasport yoki ID-kartani olib yurish zarur. Qolgan asosiy avtomobil hujjatlari esa davlat tizimlari orqali elektron ravishda tekshiriladi.
Qisqasi, guvohnoma elektron bazada bo‘lishi mumkin, ammo haydovchining o‘zi hujjatsiz bo‘lishi mumkin emas.
…