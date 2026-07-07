1 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?

·54·Avto
1 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?

Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati 1 iyuldan haydovchilar hujjatlari to‘liq raqamlashtirilgani haqidagi xabarlarga izoh berdi.

Ma’lum qilinishicha, ayrim hujjatlarni inspektor axborot tizimi orqali tekshirishi mumkin. Biroq haydovchining shaxsini tasdiqlovchi pasport yoki ID-kartani o‘zi bilan olib yurish talabi saqlanib qolgan.

Pasport yoki ID-karta asli bo‘lishi kerak

YPX inspektori talab qilganda haydovchi shaxsini tasdiqlovchi hujjatni ko‘rsatishi shart.

Bunda quyidagilardan biri asl holatida bo‘lishi lozim:

Demak, transport vositasini boshqarishda pasport yoki ID-kartasiz yurishga ruxsat berilmaydi.

Qaysi hujjatlar elektron tarzda tekshiriladi?

1 iyuldan ayrim hujjatlarni qog‘oz yoki plastik shaklda olib yurish shart emas.

Inspektor davlat axborot tizimlari orqali quyidagilarni tekshiradi:

  • haydovchilik guvohnomasi;

  • transport vositasining texnik pasporti;

  • sug‘urta polisi;

  • ishonchnoma;

  • oynalarni qoraytirish uchun ruxsatnoma.

Shu sababli ushbu hujjatlarning ma’lumotlari elektron bazada mavjud bo‘lsa, ularni alohida taqdim etish talab qilinmaydi.

To‘liq raqamlashtirish haqidagi xabar rad etildi

Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati barcha hujjatlarni telefon orqali ko‘rsatish mumkinligi haqidagi ma’lumotni rad etdi.

Yangi tartib hujjatlarni tekshirish jarayonini yengillashtirgan bo‘lsa-da, shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo‘yicha talab o‘zgarmagan.

Haydovchilar nimani unutmasligi kerak?

Yo‘lga chiqishdan oldin pasport yoki ID-kartani olib yurish zarur. Qolgan asosiy avtomobil hujjatlari esa davlat tizimlari orqali elektron ravishda tekshiriladi.

Qisqasi, guvohnoma elektron bazada bo‘lishi mumkin, ammo haydovchining o‘zi hujjatsiz bo‘lishi mumkin emas.

Yo'l xavfsizligi xizmatiBiometrik pasportShaharlik pasport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiPeugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiBugun, 20:20UzAuto Motors eng qimmat Chevrolet modelini sotuvga chiqardiUzAuto Motors eng qimmat Chevrolet modelini sotuvga chiqardiBugun, 19:17Bentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadiBentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadiBugun, 18:55Buyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBuyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBugun, 17:24Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiPeugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiBugun, 17:24Peugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadiPeugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadiBugun, 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi