Prime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdi

·0·Texno
Prime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari sohasida yangi davr boshlanmoqda. Prime Intellect startapi Series A investitsiya bosqichida 130 million dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Ushbu moliyaviy yutuq natijasida kompaniyaning umumiy qiymati 1 milliard dollarga yetdi va u texnologik olamda "unitar" (unicorn) maqomini qoʻlga kiritdi. Mazkur investitsiya raundi Radical Ventures boshchiligida oʻtkazilib, unda NVIDIA Ventures, Intel Capital va Dell Technologies Capital kabi gigantlar ishtirok etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

2024-yilda asos solingan Prime Intellect kompaniyasining asosiy maqsadi — korxonalarga yirik sunʼiy intellekt laboratoriyalariga bogʻlanib qolmagan holda, oʻzlarining mustaqil AI-agentlarini yaratish imkonini berishdir. Bugungi kunda koʻplab tashkilotlar yopiq tizimlardan foydalanishga majbur boʻlayotgan bir paytda, ushbu startap kompaniyalarga oʻz shaxsiy "AI laboratoriyasi"ga aylanish yoʻlini taklif etmoqda.

Mustaqil AI tizimlarini yaratishdagi yangi yondashuv

Prime Intellect taqdim etayotgan yechimlar asosan "reinforcement learning" (mustahkamlovchi oʻrganish) uslubiga tayanadi. Bu usul modellarni muvaffaqiyatli bajarilgan vazifalar uchun ragʻbatlantirish va xatolar uchun jazolash orqali oʻqitadi. Avvalari bunday murakkab tizimlarni qurish faqatgina eng boy texnologik korporatsiyalarning qoʻlidan kelgan boʻlsa, endilikda Prime Intellect platformasi yordamida kichikroq biznes tuzilmalari ham oʻz ehtiyojlariga moslashtirilgan modellarni shakllantira oladi.

Kompaniyaning asosiy ustunligi uning "full-stack" (toʻliq siklli) platforma ekanligidadir. U hisoblash quvvatlaridan tortib, modellarni baholash vositalarigacha boʻlgan barcha zaruriy infratuzilmani oʻz ichiga oladi. Bu esa kompaniyalarga turli xil dasturiy taʼminotlarni alohida-alohida yigʻishdagi murakkabliklardan qochish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, platforma bozor tamoyili asosida ishlaydi, yaʼni mijozlar faqat oʻzlariga kerakli boʻlgan modullarni tanlab olishlari mumkin.

Iqtisodiy samaradorlik va real natijalar

Hozirda Prime Intellect xizmatlaridan Ramp, Zapier va Flapping Airplanes kabi mashhur kompaniyalar foydalanmoqda. Startapning yillik daromad koʻrsatkichi 100 million dollarga yetgani uning bozorda qanchalik tez ommalashayotganidan dalolat beradi. Masalan, Ramp fintex-kompaniyasi ushbu platforma yordamida elektron jadvallar ichidan maʼlumotlarni qidiruvchi agent yaratdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, yangi tizim eng ilgʻor ochiq modellardan koʻra aniqroq va tezroq ishlash bilan birga, ancha arzon tushgan.

Investitsiya raundida nafaqat yirik fondlar, balki sohaning taniqli vakillari ham ishtirok etdi. Ular orasida Perplexity asoschisi Aravind Srinivas va Box rahbari Aaron Levie kabi tadbirkorlar bor. Mutaxassislarning fikricha, Prime Intellect taklif etayotgan "barchasi bittada" (one-stop shop) konsepsiyasi korporativ sektorda sunʼiy intellektni joriy etish xarajatlarini keskin kamaytirishi kutilmoqda.

Ushbu oʻzgarishlar Oʻzbekistonning jadal rivojlanayotgan IT-sektori uchun ham ahamiyatli boʻlishi mumkin. Mahalliy kompaniyalar global bulutli xizmatlarga qaramlikni kamaytirish va oʻz maʼlumotlari asosida maxfiy AI yechimlarini yaratishda shunday platformalardan foydalanishlari ehtimoli yuqori. Prime Intellect kabi loyihalar sunʼiy intellektni demokratlashtirish yoʻlidagi muhim qadamdir.

Sunʼiy IntellektStartapInvestitsiyaNVIDIATexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Paradigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildiParadigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildiBugun, 21:21Sunʼiy intellekt startaplari daromad oʻsishi boʻyicha rekordlarni yangilamoqdaSunʼiy intellekt startaplari daromad oʻsishi boʻyicha rekordlarni yangilamoqdaBugun, 20:53Vermilion Cliffs Ventures sunʼiy intellekt va xavfsizlik startaplari uchun 25 mln dollar ajratdiVermilion Cliffs Ventures sunʼiy intellekt va xavfsizlik startaplari uchun 25 mln dollar ajratdiBugun, 20:28Apple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiApple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiBugun, 19:57Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaJeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaBugun, 19:29Venus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildiVenus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi