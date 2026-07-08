Prime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari sohasida yangi davr boshlanmoqda. Prime Intellect startapi Series A investitsiya bosqichida 130 million dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Ushbu moliyaviy yutuq natijasida kompaniyaning umumiy qiymati 1 milliard dollarga yetdi va u texnologik olamda "unitar" (unicorn) maqomini qoʻlga kiritdi. Mazkur investitsiya raundi Radical Ventures boshchiligida oʻtkazilib, unda NVIDIA Ventures, Intel Capital va Dell Technologies Capital kabi gigantlar ishtirok etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
2024-yilda asos solingan Prime Intellect kompaniyasining asosiy maqsadi — korxonalarga yirik sunʼiy intellekt laboratoriyalariga bogʻlanib qolmagan holda, oʻzlarining mustaqil AI-agentlarini yaratish imkonini berishdir. Bugungi kunda koʻplab tashkilotlar yopiq tizimlardan foydalanishga majbur boʻlayotgan bir paytda, ushbu startap kompaniyalarga oʻz shaxsiy "AI laboratoriyasi"ga aylanish yoʻlini taklif etmoqda.
Mustaqil AI tizimlarini yaratishdagi yangi yondashuvPrime Intellect taqdim etayotgan yechimlar asosan "reinforcement learning" (mustahkamlovchi oʻrganish) uslubiga tayanadi. Bu usul modellarni muvaffaqiyatli bajarilgan vazifalar uchun ragʻbatlantirish va xatolar uchun jazolash orqali oʻqitadi. Avvalari bunday murakkab tizimlarni qurish faqatgina eng boy texnologik korporatsiyalarning qoʻlidan kelgan boʻlsa, endilikda Prime Intellect platformasi yordamida kichikroq biznes tuzilmalari ham oʻz ehtiyojlariga moslashtirilgan modellarni shakllantira oladi.
Kompaniyaning asosiy ustunligi uning "full-stack" (toʻliq siklli) platforma ekanligidadir. U hisoblash quvvatlaridan tortib, modellarni baholash vositalarigacha boʻlgan barcha zaruriy infratuzilmani oʻz ichiga oladi. Bu esa kompaniyalarga turli xil dasturiy taʼminotlarni alohida-alohida yigʻishdagi murakkabliklardan qochish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, platforma bozor tamoyili asosida ishlaydi, yaʼni mijozlar faqat oʻzlariga kerakli boʻlgan modullarni tanlab olishlari mumkin.
Iqtisodiy samaradorlik va real natijalarHozirda Prime Intellect xizmatlaridan Ramp, Zapier va Flapping Airplanes kabi mashhur kompaniyalar foydalanmoqda. Startapning yillik daromad koʻrsatkichi 100 million dollarga yetgani uning bozorda qanchalik tez ommalashayotganidan dalolat beradi. Masalan, Ramp fintex-kompaniyasi ushbu platforma yordamida elektron jadvallar ichidan maʼlumotlarni qidiruvchi agent yaratdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, yangi tizim eng ilgʻor ochiq modellardan koʻra aniqroq va tezroq ishlash bilan birga, ancha arzon tushgan.
Investitsiya raundida nafaqat yirik fondlar, balki sohaning taniqli vakillari ham ishtirok etdi. Ular orasida Perplexity asoschisi Aravind Srinivas va Box rahbari Aaron Levie kabi tadbirkorlar bor. Mutaxassislarning fikricha, Prime Intellect taklif etayotgan "barchasi bittada" (one-stop shop) konsepsiyasi korporativ sektorda sunʼiy intellektni joriy etish xarajatlarini keskin kamaytirishi kutilmoqda.
Ushbu oʻzgarishlar Oʻzbekistonning jadal rivojlanayotgan IT-sektori uchun ham ahamiyatli boʻlishi mumkin. Mahalliy kompaniyalar global bulutli xizmatlarga qaramlikni kamaytirish va oʻz maʼlumotlari asosida maxfiy AI yechimlarini yaratishda shunday platformalardan foydalanishlari ehtimoli yuqori. Prime Intellect kabi loyihalar sunʼiy intellektni demokratlashtirish yoʻlidagi muhim qadamdir.
…