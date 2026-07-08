Paradigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildi
Kriptovalyutalar olamidagi eng yirik investorlardan biri hisoblangan Paradigm kompaniyasi oʻzining navbatdagi venchur jamgʻarmasi uchun 1,2 milliard dollar miqdorida mablagʻ toʻplaganini eʼlon qildi. Bu kompaniya tarixidagi uchinchi yirik venchur fondi boʻlib, u zamonaviy texnologiyalarning eng ilgʻor yoʻnalishlarini qoʻllab-quvvatlashga yoʻnaltiriladi. Mazkur qadam global moliya bozorida yuqori texnologiyali loyihalarga boʻlgan ishonch hali ham yuqori ekanligidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya asoschisi Matt Huangning soʻzlariga koʻra, yangi jamgʻarma faqatgina kriptovalyuta sohasi bilan cheklanib qolmaydi. Garchi Paradigm oʻz ildizlariga koʻra blokcheyn ekotizimiga bogʻlangan boʻlsa-da, endilikda investitsiya portfeli sezilarli darajada kengaytiriladi. Xususan, sunʼiy intellekt (AI) va robototexnika kabi sohalar kompaniyaning yangi strategik ustuvor yoʻnalishlariga aylanishi kutilmoqda.
Kriptovalyutadan sunʼiy intellekt sariSoʻnggi yillarda kriptovalyuta bozori turli tebranishlar va qiyinchiliklarga duch kelgan bir paytda, sunʼiy intellekt sektori misli koʻrilmagan oʻsishni namoyish etdi. Bloomberg nashriga bergan intervyusida Paradigm boshqaruvchi hamkori Alana Palmedo hozirgi vaqtda texnologiya olamida yuz berayotgan oʻzgarishlarni eʼtiborsiz qoldirishning iloji yoʻqligini taʼkidladi. Shu sababli, kompaniya oʻz eʼtiborini "texnologik chegara" deb ataluvchi kengroq sohalarga qaratmoqda.
Shunga qaramay, Paradigm kripto-industriyani butunlay tark etmoqchi emas. Matt Huang va Alana Palmedo eʼlon qilgan qoʻshma bayonotda qayd etilishicha, kompaniya moliya tizimini qayta qurish va blokcheyn infratuzilmasini rivojlantirishda davom etadi. Xususan, Foundry va Reth kabi blokcheyn vositalari, shuningdek, OpenAI bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan EVMbench xavfsizlik loyihasi ustidagi ishlar toʻxtab qolmaydi.
Yangi investitsiyalar va kelajak rejalariParadigm allaqachon oʻzining uchinchi fondi hisobidan bir nechta yirik loyihalarga sarmoya kiritishga ulgurdi. Ular orasida quyidagi istiqbolli yoʻnalishlar mavjud:
- Dronlar orqali yuk yetkazib berish bilan shugʻullanuvchi Zipline kompaniyasi;
- Koinot texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi True Anomaly startapi;
- Sunʼiy intellektga asoslangan agentlik vositalarini ishlab chiquvchi Centaur loyihasi.
Ushbu sarmoyalar nafaqat AQSH bozorida, balki global miqyosda, jumladan, Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda ham texnologik startaplar ekotizimiga bilvosita taʼsir koʻrsatadi. Yirik venchur fondlarining AI va robototexnikaga eʼtibor qaratishi, yaqin yillarda ushbu sohalarda innovatsion yechimlar koʻpayishidan va texnologik raqobat kuchayishidan dalolat beradi.
…