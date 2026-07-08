Paradigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildi

·0·Texno
Paradigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildi

Kriptovalyutalar olamidagi eng yirik investorlardan biri hisoblangan Paradigm kompaniyasi oʻzining navbatdagi venchur jamgʻarmasi uchun 1,2 milliard dollar miqdorida mablagʻ toʻplaganini eʼlon qildi. Bu kompaniya tarixidagi uchinchi yirik venchur fondi boʻlib, u zamonaviy texnologiyalarning eng ilgʻor yoʻnalishlarini qoʻllab-quvvatlashga yoʻnaltiriladi. Mazkur qadam global moliya bozorida yuqori texnologiyali loyihalarga boʻlgan ishonch hali ham yuqori ekanligidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya asoschisi Matt Huangning soʻzlariga koʻra, yangi jamgʻarma faqatgina kriptovalyuta sohasi bilan cheklanib qolmaydi. Garchi Paradigm oʻz ildizlariga koʻra blokcheyn ekotizimiga bogʻlangan boʻlsa-da, endilikda investitsiya portfeli sezilarli darajada kengaytiriladi. Xususan, sunʼiy intellekt (AI) va robototexnika kabi sohalar kompaniyaning yangi strategik ustuvor yoʻnalishlariga aylanishi kutilmoqda.

Kriptovalyutadan sunʼiy intellekt sari

Soʻnggi yillarda kriptovalyuta bozori turli tebranishlar va qiyinchiliklarga duch kelgan bir paytda, sunʼiy intellekt sektori misli koʻrilmagan oʻsishni namoyish etdi. Bloomberg nashriga bergan intervyusida Paradigm boshqaruvchi hamkori Alana Palmedo hozirgi vaqtda texnologiya olamida yuz berayotgan oʻzgarishlarni eʼtiborsiz qoldirishning iloji yoʻqligini taʼkidladi. Shu sababli, kompaniya oʻz eʼtiborini "texnologik chegara" deb ataluvchi kengroq sohalarga qaratmoqda.

Shunga qaramay, Paradigm kripto-industriyani butunlay tark etmoqchi emas. Matt Huang va Alana Palmedo eʼlon qilgan qoʻshma bayonotda qayd etilishicha, kompaniya moliya tizimini qayta qurish va blokcheyn infratuzilmasini rivojlantirishda davom etadi. Xususan, Foundry va Reth kabi blokcheyn vositalari, shuningdek, OpenAI bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan EVMbench xavfsizlik loyihasi ustidagi ishlar toʻxtab qolmaydi.

Yangi investitsiyalar va kelajak rejalari

Paradigm allaqachon oʻzining uchinchi fondi hisobidan bir nechta yirik loyihalarga sarmoya kiritishga ulgurdi. Ular orasida quyidagi istiqbolli yoʻnalishlar mavjud:

  • Dronlar orqali yuk yetkazib berish bilan shugʻullanuvchi Zipline kompaniyasi;
  • Koinot texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi True Anomaly startapi;
  • Sunʼiy intellektga asoslangan agentlik vositalarini ishlab chiquvchi Centaur loyihasi.
2018-yilda Sequoia sobiq hamkori Matt Huang va Coinbase asoschilaridan biri Fred Ehrsam tomonidan tashkil etilgan Paradigm qisqa fursatda venchur bozorining asosiy oʻyinchisiga aylandi. Avvalroq Wall Street Journal nashri kompaniya 1,5 milliard dollar yigʻishni rejalashtirayotgani haqida xabar bergan edi. Yakuniy natija kutilganidan biroz kamroq boʻlsa-da, 1,2 milliard dollarlik koʻrsatkich hozirgi bozor sharoitida juda katta muvaffaqiyat hisoblanadi.

Ushbu sarmoyalar nafaqat AQSH bozorida, balki global miqyosda, jumladan, Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda ham texnologik startaplar ekotizimiga bilvosita taʼsir koʻrsatadi. Yirik venchur fondlarining AI va robototexnikaga eʼtibor qaratishi, yaqin yillarda ushbu sohalarda innovatsion yechimlar koʻpayishidan va texnologik raqobat kuchayishidan dalolat beradi.

ParadigmVenchurSunʼiy IntellektKriptovalyutaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdiPrime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdiBugun, 21:30Sunʼiy intellekt startaplari daromad oʻsishi boʻyicha rekordlarni yangilamoqdaSunʼiy intellekt startaplari daromad oʻsishi boʻyicha rekordlarni yangilamoqdaBugun, 20:53Vermilion Cliffs Ventures sunʼiy intellekt va xavfsizlik startaplari uchun 25 mln dollar ajratdiVermilion Cliffs Ventures sunʼiy intellekt va xavfsizlik startaplari uchun 25 mln dollar ajratdiBugun, 20:28Apple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiApple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiBugun, 19:57Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaJeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaBugun, 19:29Venus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildiVenus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi