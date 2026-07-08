Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqda

·25·Texno
Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqda

Milliarder Jeff Bezos tomonidan asos solingan Blue Origin kosmik kompaniyasi oʻz tarixidagi ilk yirik tashqi moliyalashtirish bosqichini boshladi. The New York Times nashrining xabar berishicha, kompaniya 130 milliard dollarlik bozor qiymati bahosi bilan 10 milliard dollar miqdorida investitsiya jalb qilishni rejalashtirmoqda. Ushbu mablagʻlar kompaniyaning koinotni tadqiq qilish va tijoriy parvozlar sohasidagi pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Investitsiya raundida Coatue Asset Management yetakchilik qilmoqda va u taxminan 4 milliard dollar kiritishi kutilmoqda. Shuningdek, Jeff Bezosning oʻzi ham loyihaga 2 milliard dollar mablagʻ ajratmoqda, qolgan qismi esa boshqa yirik investorlar hisobidan qoplanadi. Bu Blue Origin uchun muhim burilish nuqtasi hisoblanadi, chunki shu vaqtga qadar kompaniya asosan Bezosning shaxsiy mablagʻlari hisobiga faoliyat yuritib kelayotgan edi.

Texnik muammolar va yangi maqsadlar

Mablagʻ yigʻish jarayoni kompaniya uchun murakkab davrga toʻgʻri keldi. May oyi oxirida Blue Origin kompaniyasining flagman loyihasi boʻlgan New Glenn raketasi sinov paytida portlab ketgan edi. Hozirda mutaxassislar ushbu nosozlik sabablarini oʻrganmoqda, biroq rahbariyat yil yakuniga qadar raketani parvozga tayyorlash niyatidan voz kechmagan. Shuningdek, Cape Canaveral bazasidagi yagona uchirish maydonchasini qayta tiklash ishlari ham katta xarajatlarni talab qiladi.

Kompaniyaning asosiy ustuvor vazifasi NASA tomonidan amalga oshirilayotgan Artemis oy missiyasini qoʻllab-quvvatlashdir. New Glenn raketasi aynan ushbu missiya doirasida muhim rol oʻynashi kutilmoqda. Shu bilan birga, Blue Origin koinotda maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini (data-center) tashkil etish kabi ambitsiyali rejalarni ham ilgari surmoqda. Bu yer yuzidagi hisoblash quvvatlarining bir qismini orbitaga koʻchirish imkonini beradi.

Raqobat va sunʼiy yoʻldosh interneti

Blue Origin oʻzining sunʼiy yoʻldosh internet tarmogʻini rivojlantirishni ham maqsad qilgan. Ushbu loyiha minglab sunʼiy yoʻldoshlar yordamida davlat organlari va yirik korxonalar uchun yuqori tezlikdagi aloqani taʼminlaydi. Bu borada kompaniya Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishmoqda. Maʼlumot uchun, SpaceX yaqinda oʻtkazilgan IPO jarayonida 1,75 trillion dollar qiymat bilan baholangan edi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ushbu yangilik koinot iqtisodiyotining naqadar tez oʻsayotganini koʻrsatadi. Dunyo miqyosida koinot texnologiyalariga tikilayotgan milliardlab dollarlik sarmoyalar kelajakda global internet qamrovi va ilmiy tadqiqotlar sifatini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz. Blue Origin jalb qilayotgan yangi kapital aynan mana shu poygada ortda qolmaslik uchun strategik ahamiyatga ega.

Blue OriginJeff BezosKoinotNew GlennInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiApple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiBugun, 19:57Venus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildiVenus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 19:24Venus Williams qoʻllab-quvvatlayotgan WeWard ilovasi foydalanuvchilarni piyoda yurishga majbur qiladiVenus Williams qoʻllab-quvvatlayotgan WeWard ilovasi foydalanuvchilarni piyoda yurishga majbur qiladiBugun, 18:21OpenAI sobiq rahbari Kevin Weil koinot poygasiga qoʻshildi: Stoke Space yangi bosqichdaOpenAI sobiq rahbari Kevin Weil koinot poygasiga qoʻshildi: Stoke Space yangi bosqichdaBugun, 17:22Fransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqdaFransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqdaBugun, 13:22SambaNova sunʼiy intellekt chiplari bozori uchun 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiSambaNova sunʼiy intellekt chiplari bozori uchun 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi