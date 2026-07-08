Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqda
Milliarder Jeff Bezos tomonidan asos solingan Blue Origin kosmik kompaniyasi oʻz tarixidagi ilk yirik tashqi moliyalashtirish bosqichini boshladi. The New York Times nashrining xabar berishicha, kompaniya 130 milliard dollarlik bozor qiymati bahosi bilan 10 milliard dollar miqdorida investitsiya jalb qilishni rejalashtirmoqda. Ushbu mablagʻlar kompaniyaning koinotni tadqiq qilish va tijoriy parvozlar sohasidagi pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Investitsiya raundida Coatue Asset Management yetakchilik qilmoqda va u taxminan 4 milliard dollar kiritishi kutilmoqda. Shuningdek, Jeff Bezosning oʻzi ham loyihaga 2 milliard dollar mablagʻ ajratmoqda, qolgan qismi esa boshqa yirik investorlar hisobidan qoplanadi. Bu Blue Origin uchun muhim burilish nuqtasi hisoblanadi, chunki shu vaqtga qadar kompaniya asosan Bezosning shaxsiy mablagʻlari hisobiga faoliyat yuritib kelayotgan edi.
Texnik muammolar va yangi maqsadlarMablagʻ yigʻish jarayoni kompaniya uchun murakkab davrga toʻgʻri keldi. May oyi oxirida Blue Origin kompaniyasining flagman loyihasi boʻlgan New Glenn raketasi sinov paytida portlab ketgan edi. Hozirda mutaxassislar ushbu nosozlik sabablarini oʻrganmoqda, biroq rahbariyat yil yakuniga qadar raketani parvozga tayyorlash niyatidan voz kechmagan. Shuningdek, Cape Canaveral bazasidagi yagona uchirish maydonchasini qayta tiklash ishlari ham katta xarajatlarni talab qiladi.
Kompaniyaning asosiy ustuvor vazifasi NASA tomonidan amalga oshirilayotgan Artemis oy missiyasini qoʻllab-quvvatlashdir. New Glenn raketasi aynan ushbu missiya doirasida muhim rol oʻynashi kutilmoqda. Shu bilan birga, Blue Origin koinotda maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini (data-center) tashkil etish kabi ambitsiyali rejalarni ham ilgari surmoqda. Bu yer yuzidagi hisoblash quvvatlarining bir qismini orbitaga koʻchirish imkonini beradi.
Raqobat va sunʼiy yoʻldosh internetiBlue Origin oʻzining sunʼiy yoʻldosh internet tarmogʻini rivojlantirishni ham maqsad qilgan. Ushbu loyiha minglab sunʼiy yoʻldoshlar yordamida davlat organlari va yirik korxonalar uchun yuqori tezlikdagi aloqani taʼminlaydi. Bu borada kompaniya Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishmoqda. Maʼlumot uchun, SpaceX yaqinda oʻtkazilgan IPO jarayonida 1,75 trillion dollar qiymat bilan baholangan edi.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ushbu yangilik koinot iqtisodiyotining naqadar tez oʻsayotganini koʻrsatadi. Dunyo miqyosida koinot texnologiyalariga tikilayotgan milliardlab dollarlik sarmoyalar kelajakda global internet qamrovi va ilmiy tadqiqotlar sifatini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz. Blue Origin jalb qilayotgan yangi kapital aynan mana shu poygada ortda qolmaslik uchun strategik ahamiyatga ega.
…