Eron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilish

·77·Dunyo
Eron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilish

Eron va AQSH o‘rtasidagi keskinlik yana yuqori nuqtaga chiqmoqda. Eron harbiy-dengiz kuchlari vakili AQSH qo‘shinlari mamlakat qirg‘oqlariga yaqinlashsa, og‘ir oqibatlarga duch kelishini aytdi.

Bu bayonot AQSHning yangi zarbalari, Tehronning Vashingtonni ayblashi va o‘t ochishni to‘xtatish bo‘yicha kelishuv amalda kuchini yo‘qotgani haqidagi xabarlar fonida yangradi.

Eron admiralidan qattiq bayonot

Eron harbiy-dengiz kuchlari shtab boshlig‘i o‘rinbosari, kontr-admiral Habibulloh Sayyoriy AQSHga nisbatan keskin ogohlantirish bilan chiqdi.

IRNA agentligi xabariga ko‘ra, u dushman Eron qirg‘oqlariga qo‘shin tushirishga urinsa, ortga qayta olmasligini aytgan.

«Agar dushman Eron qirg‘oqlariga qo‘shin tushirmoqchi bo‘lsa, u chiqib keta olmaydigan do‘zaxga tushadi», — dedi Sayyoriy.

Tehron Vashingtonni ayblamoqda

Eron Tashqi ishlar vazirligi AQSHning takroriy zarbalari va Tehronning neft sotish litsenziyasini bekor qilishini keskin qoraladi.

Vazirlikka ko‘ra, bu harakatlar harbiy harakatlarni to‘xtatish bo‘yicha memorandumni amalda samarasiz holatga keltirmoqda. Tehron AQSH Moliya vazirligi qarorini «qo‘pol qoidabuzarlik» deb atab, vaziyat keskinlashuvi uchun javobgarlikni Vashingtonga yukladi.

AQSH 80 dan ortiq nishonga zarba bergani aytildi

Ma’lumotlarga ko‘ra, Amerika harbiylari Eronga qarshi yangi zarbalar seriyasini amalga oshirgan.

AQSH Qurolli kuchlari Markaziy qo‘mondonligi — CENTCOM bu hujumlar Eronning Hurmuz bo‘g‘ozidagi tijorat kemalariga qarshi harakatlariga javob bo‘lganini bildirgan.

Xabarlarda 80 dan ortiq nishonga zarba berilgani aytilmoqda.

Tramp kelishuv endi ishlamasligini aytdi

AQSH prezidenti Donald Tramp 8 iyul kuni Eron bilan o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvi endi amal qilmasligini ma’lum qildi.

U muzokaralarni ma’nosiz deb atab, Eron rahbariyatiga nisbatan juda keskin iboralar ishlatdi. Bu esa ikki davlat o‘rtasidagi diplomatik yo‘llar yanada torayganini ko‘rsatmoqda.

Rossiya vositachilikka tayyorligini bildirdi

Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSH yetakchisi bilan telefon muloqoti chog‘ida Moskva mojaroni yumshatishga yordam berishga tayyorligini aytgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Rossiya Eronda barqarorlik o‘rnatish va vaziyatni nazoratdan chiqib ketishining oldini olish bo‘yicha o‘z hissasini qo‘shishi mumkin.

Hurmuz bo‘g‘ozi atrofidagi har bir yangi bayonot va harbiy harakat mintaqani yanada xavfli bosqichga yaqinlashtirmoqda. Eron va AQSH o‘rtasidagi navbatdagi qadam esa butun Yaqin Sharqdagi vaziyatga ta’sir qilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiDesham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiBugun, 00:35JSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiJSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiBugun, 00:32Indoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaIndoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaKecha, 23:25Erdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqdaErdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqdaKecha, 23:08Germaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiGermaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiKecha, 20:29Kosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqatKosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqatKecha, 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi