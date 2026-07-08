Eron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilish
Eron va AQSH o‘rtasidagi keskinlik yana yuqori nuqtaga chiqmoqda. Eron harbiy-dengiz kuchlari vakili AQSH qo‘shinlari mamlakat qirg‘oqlariga yaqinlashsa, og‘ir oqibatlarga duch kelishini aytdi.
Bu bayonot AQSHning yangi zarbalari, Tehronning Vashingtonni ayblashi va o‘t ochishni to‘xtatish bo‘yicha kelishuv amalda kuchini yo‘qotgani haqidagi xabarlar fonida yangradi.
Eron admiralidan qattiq bayonot
Eron harbiy-dengiz kuchlari shtab boshlig‘i o‘rinbosari, kontr-admiral Habibulloh Sayyoriy AQSHga nisbatan keskin ogohlantirish bilan chiqdi.
IRNA agentligi xabariga ko‘ra, u dushman Eron qirg‘oqlariga qo‘shin tushirishga urinsa, ortga qayta olmasligini aytgan.
«Agar dushman Eron qirg‘oqlariga qo‘shin tushirmoqchi bo‘lsa, u chiqib keta olmaydigan do‘zaxga tushadi», — dedi Sayyoriy.
Tehron Vashingtonni ayblamoqda
Eron Tashqi ishlar vazirligi AQSHning takroriy zarbalari va Tehronning neft sotish litsenziyasini bekor qilishini keskin qoraladi.
Vazirlikka ko‘ra, bu harakatlar harbiy harakatlarni to‘xtatish bo‘yicha memorandumni amalda samarasiz holatga keltirmoqda. Tehron AQSH Moliya vazirligi qarorini «qo‘pol qoidabuzarlik» deb atab, vaziyat keskinlashuvi uchun javobgarlikni Vashingtonga yukladi.
AQSH 80 dan ortiq nishonga zarba bergani aytildi
Ma’lumotlarga ko‘ra, Amerika harbiylari Eronga qarshi yangi zarbalar seriyasini amalga oshirgan.
AQSH Qurolli kuchlari Markaziy qo‘mondonligi — CENTCOM bu hujumlar Eronning Hurmuz bo‘g‘ozidagi tijorat kemalariga qarshi harakatlariga javob bo‘lganini bildirgan.
Xabarlarda 80 dan ortiq nishonga zarba berilgani aytilmoqda.
Tramp kelishuv endi ishlamasligini aytdi
AQSH prezidenti Donald Tramp 8 iyul kuni Eron bilan o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvi endi amal qilmasligini ma’lum qildi.
U muzokaralarni ma’nosiz deb atab, Eron rahbariyatiga nisbatan juda keskin iboralar ishlatdi. Bu esa ikki davlat o‘rtasidagi diplomatik yo‘llar yanada torayganini ko‘rsatmoqda.
Rossiya vositachilikka tayyorligini bildirdi
Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSH yetakchisi bilan telefon muloqoti chog‘ida Moskva mojaroni yumshatishga yordam berishga tayyorligini aytgan.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Rossiya Eronda barqarorlik o‘rnatish va vaziyatni nazoratdan chiqib ketishining oldini olish bo‘yicha o‘z hissasini qo‘shishi mumkin.
Hurmuz bo‘g‘ozi atrofidagi har bir yangi bayonot va harbiy harakat mintaqani yanada xavfli bosqichga yaqinlashtirmoqda. Eron va AQSH o‘rtasidagi navbatdagi qadam esa butun Yaqin Sharqdagi vaziyatga ta’sir qilishi mumkin.
…