Chelsi iqtidorli vingeri Jesse Derry bilan shartnomani uzaytirib, uni ijaraga berib yubordi

·33·Sport
Chelsi iqtidorli vingeri Jesse Derry bilan shartnomani uzaytirib, uni ijaraga berib yubordi

Londonning Chelsi klubi oʻzining eng istiqbolli yosh futbolchilaridan biri Jesse Derry bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Biroq, 18 yoshli vinger kelayotgan mavsumni Stamford Bridge stadionida oʻtkazmaydigan boʻldi. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining oʻsishi uchun uni kuchliroq chempionatda toʻp surishi maqsadga muvofiq deb topdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Jesse Derry Portugaliyaning amaldagi chempioni Sporting jamoasiga bir mavsumlik ijara asosida oʻtishga juda yaqin turibdi. Kelishuvda futbolchini sotib olish huquqi koʻzda tutilmagan, bu esa Chelsi kelajakda Derryni oʻz asosiy tarkibining muhim boʻlagi sifatida koʻrayotganidan dalolat beradi.

Chempionlar ligasi tajribasi va transfer tafsilotlari

Derry uchun Portugaliya varianti ideal qadam sifatida baholanmoqda. Boisi, Sporting kelasi mavsumda Chempionlar ligasining umumiy bosqichida ishtirok etadi. Bu esa yosh vingerga nafaqat ichki chempionatda, balki Yevropaning eng nufuzli turnirida ham tajriba toʻplash imkonini beradi. Avvalroq futbolchiga Germaniyaning Bavariya klubi ham qiziqish bildirgan edi, biroq londonliklar uni qoʻyib yuborishni istashmadi.

Qizigʻi shundaki, ushbu ijara shartnomasi Chelsi va Sporting oʻrtasidagi keng koʻlamli hamkorlikning bir qismi boʻlishi mumkin. Londonliklar ayni damda Lissabon klubidan Geovany Quenda transferini 40 million funt evaziga yakunlash arafasida turibdi. Tarkibda raqobatning kuchliligi, xususan, Pedro Neto, Estevao Willian va Jamie Gittens kabi ijodkor yarim himoyachilarning borligi Derryning ijaraga ketishini tezlashtirdi.

Goal.com nashrining qoʻshimcha qilishicha, Chelsi ayni damda tarkibni optimallashtirish ustida ishlamoqda. Shu sababli, jamoaning yana bir hujumkor vakili Alejandro Garnacho transferga qoʻyilgan. Klub Garnachoni ijaraga berish niyatida emas va uni faqat toʻliq sotib yuborish variantlarini koʻrib chiqmoqda. Bu esa Derry kabi yoshlarga kelajakda yoʻl ochish strategiyasining bir qismidir.

Jesse Derry oʻtgan yili Kristal Pelas akademiyasidan Chelsi safiga kelib qoʻshilgan edi. U qisqa vaqt ichida Angliyaning U17, U18 va U19 terma jamoalarida oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Oʻtgan mavsumda u Premyer-ligada Nottingem Forestga qarshi oʻyinda debyut qildi, biroq oʻsha bahsda boshidan olgan jarohati sababli maydonni erta tark etishga majbur boʻlgan edi.

Hozirda futbolchi jarohatidan toʻliq forigʻ boʻlgan va tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun Lissabonga yoʻl olishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Sporting bosh murabbiyi Ruben Amorim yosh iqtidorlarni kashf qilish borasida katta tajribaga ega ekanligi Derryning transferida hal qiluvchi omillardan biri boʻldi.

ChelsiSportingTransferPremyer-ligaJesse Derry
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?Bugun, 00:22Portugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaPortugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaBugun, 00:16Fabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiFabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiKecha, 23:51Manchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiManchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiKecha, 23:51Lionel Messi va Muhammad Salah bilan uchrashuv: Emma Hayes unutilmas lahzalar haqidaLionel Messi va Muhammad Salah bilan uchrashuv: Emma Hayes unutilmas lahzalar haqidaKecha, 23:34Argentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiArgentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi