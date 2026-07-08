Chelsi iqtidorli vingeri Jesse Derry bilan shartnomani uzaytirib, uni ijaraga berib yubordi
Londonning Chelsi klubi oʻzining eng istiqbolli yosh futbolchilaridan biri Jesse Derry bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Biroq, 18 yoshli vinger kelayotgan mavsumni Stamford Bridge stadionida oʻtkazmaydigan boʻldi. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining oʻsishi uchun uni kuchliroq chempionatda toʻp surishi maqsadga muvofiq deb topdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Jesse Derry Portugaliyaning amaldagi chempioni Sporting jamoasiga bir mavsumlik ijara asosida oʻtishga juda yaqin turibdi. Kelishuvda futbolchini sotib olish huquqi koʻzda tutilmagan, bu esa Chelsi kelajakda Derryni oʻz asosiy tarkibining muhim boʻlagi sifatida koʻrayotganidan dalolat beradi.
Chempionlar ligasi tajribasi va transfer tafsilotlariDerry uchun Portugaliya varianti ideal qadam sifatida baholanmoqda. Boisi, Sporting kelasi mavsumda Chempionlar ligasining umumiy bosqichida ishtirok etadi. Bu esa yosh vingerga nafaqat ichki chempionatda, balki Yevropaning eng nufuzli turnirida ham tajriba toʻplash imkonini beradi. Avvalroq futbolchiga Germaniyaning Bavariya klubi ham qiziqish bildirgan edi, biroq londonliklar uni qoʻyib yuborishni istashmadi.
Qizigʻi shundaki, ushbu ijara shartnomasi Chelsi va Sporting oʻrtasidagi keng koʻlamli hamkorlikning bir qismi boʻlishi mumkin. Londonliklar ayni damda Lissabon klubidan Geovany Quenda transferini 40 million funt evaziga yakunlash arafasida turibdi. Tarkibda raqobatning kuchliligi, xususan, Pedro Neto, Estevao Willian va Jamie Gittens kabi ijodkor yarim himoyachilarning borligi Derryning ijaraga ketishini tezlashtirdi.
Goal.com nashrining qoʻshimcha qilishicha, Chelsi ayni damda tarkibni optimallashtirish ustida ishlamoqda. Shu sababli, jamoaning yana bir hujumkor vakili Alejandro Garnacho transferga qoʻyilgan. Klub Garnachoni ijaraga berish niyatida emas va uni faqat toʻliq sotib yuborish variantlarini koʻrib chiqmoqda. Bu esa Derry kabi yoshlarga kelajakda yoʻl ochish strategiyasining bir qismidir.
Jesse Derry oʻtgan yili Kristal Pelas akademiyasidan Chelsi safiga kelib qoʻshilgan edi. U qisqa vaqt ichida Angliyaning U17, U18 va U19 terma jamoalarida oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Oʻtgan mavsumda u Premyer-ligada Nottingem Forestga qarshi oʻyinda debyut qildi, biroq oʻsha bahsda boshidan olgan jarohati sababli maydonni erta tark etishga majbur boʻlgan edi.
Hozirda futbolchi jarohatidan toʻliq forigʻ boʻlgan va tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun Lissabonga yoʻl olishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Sporting bosh murabbiyi Ruben Amorim yosh iqtidorlarni kashf qilish borasida katta tajribaga ega ekanligi Derryning transferida hal qiluvchi omillardan biri boʻldi.
…