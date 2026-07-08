Indoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqda

·35·Dunyo
Indoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqda

Indoneziya poytaxti Jakarta chekkasida joylashgan ulkan «Jativaringin» chiqindi poligonida sakkiz kundan buyon davom etayotgan yirik yong‘in yuzlab aholini uylarini tark etishga majbur qildi. Hozirga qadar yong‘in 15 gektardan ortiq hududni qamrab olgan bo‘lib, atrofni quyuq va zaharli tutun qoplagan. Bu haqda BBC xabar berdi.

Sog‘liqni saqlash idoralari havo ifloslanishi oqibatida nafas olish yo‘llari kasalliklari keskin ko‘payganini ma’lum qildi. Yong‘inni bartaraf etish uchun o‘t o‘chiruvchilar vertolyotlar, suv tashuvchi maxsus texnikalar, buldozerlar va dronlarni jalb qilgan. Mutaxassislar yong‘inni hafta oxiriga qadar to‘liq o‘chirishga umid bildirmoqda. Ekologlar esa bu voqeani mamlakatdagi chiqindi muammosining yana bir og‘ir oqibati va ekologik inqirozning yorqin namunasi sifatida baholamoqda.

Ma’lum qilinishicha, yong‘in 30 iyun kuni kichik uchqundan boshlangan. Keyinchalik kuchli shamol ta’sirida olov tez sur’atda tarqalib, chiqindilar baland uyilgan va o‘t o‘chiruvchilar yetib borishi qiyin bo‘lgan hududlarni ham qamrab olgan.

Bir hafta davomida poligondan ko‘tarilgan qora tutun yaqin atrofdagi aholi yashash punktlarini qoplab oldi. Atrof-muhit vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, havo sifati xavfli darajagacha yomonlashgan, garchi so‘nggi kunlarda vaziyat biroz yaxshilangan bo‘lsa ham.

45 yoshli mahalliy fuqaro Sarmanahning aytishicha, zaharli tutun uyini to‘ldirib yuborgani sababli u farzandi bilan xavfsiz joyga ko‘chishga majbur bo‘lgan.

«Tutun shunchalik quyuq ediki, hech kimni ko‘rishning iloji yo‘q edi. Burunni achishtiradi, yo‘taltiradi va nafas olishni qiyinlashtiradi. Shu sabab uyimizni tark etishga majbur bo‘ldik», — dedi u.

Yuzlab boshqa aholi ham mahalliy hukumat tashkil qilgan vaqtinchalik boshpanalarga joylashtirildi. 37 yoshli Tosiyani ismli ayolning ta’kidlashicha, tutundagi zaharli gazlar tufayli ularga hozircha uylariga qaytishga ruxsat berilmagan.

Shifokorlar yong‘in oqibatida sog‘lig‘i yomonlashgan kamida 234 nafar fuqaroni ko‘rikdan o‘tkazgan. Ulardan 72 nafarida o‘tkir nafas yo‘llari infeksiyasi aniqlangan.

Hozir ham poligonning g‘arbiy va janubiy qismlarida chiqindi uyumlari ichida yong‘in o‘choqlari saqlanib qolmoqda. Tabiiy ofatlarni boshqarish milliy agentligi vakili Johan Darmavanning aytishicha, olov chiqindilarning chuqur qatlamlarida yonayotgani uchun uni bartaraf etish ancha murakkab kechmoqda.

Rasmiylar hozircha yong‘inning aniq sababini e’lon qilmagan. Biroq Indoneziyaning atrof-muhit sohasidagi nodavlat tashkiloti WALHI organik chiqindilarning chirishi natijasida hosil bo‘lgan metan gazi portlashga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Mutaxassislar bu holat mamlakatdagi tartibga solinmagan ochiq chiqindi poligonlari muammosining oqibati ekanini ta’kidlamoqda.

Mahalliy aholi bu hududda yong‘indan avval ham doimiy badbo‘y hid, pashshalar ko‘payishi va chiqindi ko‘chkisi xavfidan shikoyat qilib kelgan. Ekologlar fikricha, issiq ob-havo va iqlim o‘zgarishi tufayli to‘planayotgan metan gazi bunday poligonlarni har qanday paytda alangalanishi mumkin bo‘lgan «porox bochkasi»ga aylantirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiDesham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiBugun, 00:35JSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiJSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiBugun, 00:32Eron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilishEron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilishKecha, 23:21Erdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqdaErdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqdaKecha, 23:08Germaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiGermaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiKecha, 20:29Kosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqatKosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqatKecha, 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi