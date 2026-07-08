Lionel Messi va Muhammad Salah bilan uchrashuv: Emma Hayes unutilmas lahzalar haqida

·56·Sport
Lionel Messi va Muhammad Salah bilan uchrashuv: Emma Hayes unutilmas lahzalar haqida

AQSH ayollar terma jamoasi bosh murabbiyi Emma Hayes Jahon chempionati doirasidagi Argentina hamda Misr oʻrtasidagi uchrashuvda futbol olamining ikki afsonasi — Lionel Messi va Muhammad Salah bilan yuzma-yuz keldi. Olimpiada oltin medallari sohibi boʻlgan murabbiy uchun ushbu uchrashuv hayotidagi eng hayajonli lahzalardan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Hayes Argentina va Misr oʻrtasidagi nimchorak final bahsi oldidan oʻtkazilgan ramziy qurʼa tashlash marosimida ishtirok etish uchun taklif qilingan. Maydon markazida ikki buyuk sardor — Lionel Messi va Muhammad Salah oʻrtasida turgan murabbiy oʻz hayajonini yashira olmadi. Ushbu lahzalar aks etgan kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻldi.

Emma Hayes oʻzining Instagram sahifasida ushbu voqeaga toʻxtalar ekan, oʻzini xuddi yosh boladek his qilganini taʼkidladi. “Futbol tarixidagi eng buyuk ikki oʻyinchi bilan qoʻl berib koʻrishish imkoniyati men uchun unutilmas kun boʻldi. Men shunchaki futbolni juda yaxshi koʻraman”, deb yozdi murabbiy oʻz postida. Uning ushbu hayajonli soʻzlariga «Arsenal» afsonasi Ian Wright ham munosabat bildirib, Hayesni ayollar futbolining “qoʻshsiz qirolichasi” (GOAT) deb atadi.

Drama va irodali gʻalaba

Uchrashuvning oʻzi ham kutilganidan ancha shiddatli va dramatik ruhda oʻtdi. Misr terma jamoasi amaldagi jahon chempionlariga qarshi munosib qarshilik koʻrsatib, uzoq vaqt hisobda oldinda borishdi. Biroq oʻyin yakuniga yaqin Argentina oʻz xarakterini namoyish etdi. 79-daqiqada «Tottenxem» himoyachisi Cristian Romero hisobni qisqartirgan boʻlsa, koʻp oʻtmay Lionel Messi muvozanatni tikladi.

Lionel Messi ushbu goli bilan Jahon chempionatlaridagi oʻz rekordini yangiladi va faoliyatidagi 21-golini rasmiylashtirdi. Uchrashuvning asosiy vaqtiga qoʻshib berilgan 92-daqiqada esa Enzo Fernandez boshi bilan darvozani ishgʻol qilib, «Albiseleste»ga 3:2 hisobidagi irodali gʻalabani hamda chorak final yoʻllanmasini taqdim etdi.

Emma Hayes hozirda erkaklar oʻrtasidagi turnirda faxriy mehmon sifatida ishtirok etayotgan boʻlsa-da, uning asosiy eʼtibori oʻz jamoasiga qaratilgan. 2024-yilning may oyida AQSH ayollar terma jamoasini qabul qilib olgan mutaxassis qisqa vaqt ichida jamoani Parij Olimpiadasida oltin medallarga yetaklab keldi. Endilikda uning oldida navbatdagi jahon birinchiligida bosh sovrinni qoʻlga kiritish vazifasi turibdi.

Lionel MessiMuhammad SalahEmma HayesArgentinaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?Bugun, 00:22Portugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaPortugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaBugun, 00:16Fabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiFabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiKecha, 23:51Manchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiManchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiKecha, 23:51Chelsi iqtidorli vingeri Jesse Derry bilan shartnomani uzaytirib, uni ijaraga berib yubordiChelsi iqtidorli vingeri Jesse Derry bilan shartnomani uzaytirib, uni ijaraga berib yubordiKecha, 23:32Argentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiArgentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi