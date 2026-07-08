Lionel Messi va Muhammad Salah bilan uchrashuv: Emma Hayes unutilmas lahzalar haqida
AQSH ayollar terma jamoasi bosh murabbiyi Emma Hayes Jahon chempionati doirasidagi Argentina hamda Misr oʻrtasidagi uchrashuvda futbol olamining ikki afsonasi — Lionel Messi va Muhammad Salah bilan yuzma-yuz keldi. Olimpiada oltin medallari sohibi boʻlgan murabbiy uchun ushbu uchrashuv hayotidagi eng hayajonli lahzalardan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Hayes Argentina va Misr oʻrtasidagi nimchorak final bahsi oldidan oʻtkazilgan ramziy qurʼa tashlash marosimida ishtirok etish uchun taklif qilingan. Maydon markazida ikki buyuk sardor — Lionel Messi va Muhammad Salah oʻrtasida turgan murabbiy oʻz hayajonini yashira olmadi. Ushbu lahzalar aks etgan kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻldi.
Emma Hayes oʻzining Instagram sahifasida ushbu voqeaga toʻxtalar ekan, oʻzini xuddi yosh boladek his qilganini taʼkidladi. “Futbol tarixidagi eng buyuk ikki oʻyinchi bilan qoʻl berib koʻrishish imkoniyati men uchun unutilmas kun boʻldi. Men shunchaki futbolni juda yaxshi koʻraman”, deb yozdi murabbiy oʻz postida. Uning ushbu hayajonli soʻzlariga «Arsenal» afsonasi Ian Wright ham munosabat bildirib, Hayesni ayollar futbolining “qoʻshsiz qirolichasi” (GOAT) deb atadi.
Drama va irodali gʻalabaUchrashuvning oʻzi ham kutilganidan ancha shiddatli va dramatik ruhda oʻtdi. Misr terma jamoasi amaldagi jahon chempionlariga qarshi munosib qarshilik koʻrsatib, uzoq vaqt hisobda oldinda borishdi. Biroq oʻyin yakuniga yaqin Argentina oʻz xarakterini namoyish etdi. 79-daqiqada «Tottenxem» himoyachisi Cristian Romero hisobni qisqartirgan boʻlsa, koʻp oʻtmay Lionel Messi muvozanatni tikladi.
Lionel Messi ushbu goli bilan Jahon chempionatlaridagi oʻz rekordini yangiladi va faoliyatidagi 21-golini rasmiylashtirdi. Uchrashuvning asosiy vaqtiga qoʻshib berilgan 92-daqiqada esa Enzo Fernandez boshi bilan darvozani ishgʻol qilib, «Albiseleste»ga 3:2 hisobidagi irodali gʻalabani hamda chorak final yoʻllanmasini taqdim etdi.
Emma Hayes hozirda erkaklar oʻrtasidagi turnirda faxriy mehmon sifatida ishtirok etayotgan boʻlsa-da, uning asosiy eʼtibori oʻz jamoasiga qaratilgan. 2024-yilning may oyida AQSH ayollar terma jamoasini qabul qilib olgan mutaxassis qisqa vaqt ichida jamoani Parij Olimpiadasida oltin medallarga yetaklab keldi. Endilikda uning oldida navbatdagi jahon birinchiligida bosh sovrinni qoʻlga kiritish vazifasi turibdi.
…