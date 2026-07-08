Fabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdi
Parijning PSJ klubi va Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Fabian Ruiz faoliyatini Fransiya poytaxtida davom ettirishga qaror qildi. Yevropaning bir qator grand klublari, xususan, Real Madrid va Bavariya qiziqishlariga qaramay, tajribali futbolchi parijliklar bilan amaldagi kelishuvini uzaytirish boʻyicha kelishuvga erishdi. Bu qadam klubning oʻz oʻzagini saqlab qolish strategiyasida muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
RMC Sport nashri va jurnalist Fabrice Hawkins bergan maʼlumotlarga koʻra, Ruiz klub bilan shartnomasini yana bir yilga uzaytirgan, shuningdek, hujjatda bitimni yana 12 oyga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan. 2022-yilda Napoli jamoasidan 22,5 million yevro evaziga transfer qilingan futbolchi qisqa vaqt ichida Luis Enrique jamoasining ajralmas boʻlagiga aylanishga ulgurdi.
Grandlar qiziqishi va rad etilgan takliflarIspaniya matbuotida tarqalgan xabarlarga koʻra, Real Madrid rahbariyati Fabian Ruizni faoliyatini yakunlagan Toni Kroos oʻrniga munosib nomzod sifatida koʻrayotgan edi. Madridliklar uning oʻyin uslubi va maydonni koʻrish qobiliyatini yuqori baholagan. Shu bilan birga, Myunxenning Bavariya klubi ham futbolchini 40 million yevrodan kamroq mablagʻ evaziga sotib olish imkoniyatlarini koʻrib chiqayotgan edi.
Biroq, Ruiz Parijdagi loyihaga sodiq qolishni afzal koʻrdi. Uning PSJ tarkibidagi muvaffaqiyatli ishtiroki, jumladan, ikki karra Chempionlar ligasi gʻolibi va toʻrt karra Fransiya chempioni degan unvonlari uning nufuzini yanada oshirgan. Futbolchi oʻz kelajagini aynan Luis Enrique qoʻl ostidagi jamoa bilan bogʻlashni istamoqda.
Statistika va jamoadagi oʻrniOʻtgan mavsum Ruiz uchun nihoyatda samarali kechdi. U barcha musobaqalarda 34 ta oʻyinda maydonga tushib, jami 2122 daqiqa harakat qildi. Shundan 20 tasi Liga 1 bahslariga, 9 tasi esa Chempionlar ligasining zafarli yurishlariga toʻgʻri keldi. Mavsum davomida u 2 ta gol va 5 ta golli uzatmani oʻz hisobiga yozdirib qoʻydi.
Goal.com nashrining taʼkidlashicha, Ruiz nafaqat klub miqyosida, balki xalqaro maydonda ham yuksak tajribaga ega. U Ispaniya terma jamoasi bilan Yevropa chempionati va Millatlar ligasida gʻolib chiqqan. Bunday gʻoliblik mentalitetiga ega oʻyinchining tarkibda qolishi PSJning kelgusi mavsumlardagi ambitsiyalari uchun juda muhimdir.
Hozirda Fabian Ruiz bor eʼtiborini Ispaniya terma jamoasi safidagi ishtirokiga qaratgan. U jahon chempionati chorak finalida Belgiyaga qarshi kechadigan bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Nimchorak finalda Portugaliya ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi gʻalabada ham u asosiy rollardan birini ijro etdi. Futbolchi klub ixtiyoriga faqatgina terma jamoasi bilan turnirdagi yurishini yakunlagach qaytadi.
…