Fabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdi

·76·Sport
Fabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdi

Parijning PSJ klubi va Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Fabian Ruiz faoliyatini Fransiya poytaxtida davom ettirishga qaror qildi. Yevropaning bir qator grand klublari, xususan, Real Madrid va Bavariya qiziqishlariga qaramay, tajribali futbolchi parijliklar bilan amaldagi kelishuvini uzaytirish boʻyicha kelishuvga erishdi. Bu qadam klubning oʻz oʻzagini saqlab qolish strategiyasida muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

RMC Sport nashri va jurnalist Fabrice Hawkins bergan maʼlumotlarga koʻra, Ruiz klub bilan shartnomasini yana bir yilga uzaytirgan, shuningdek, hujjatda bitimni yana 12 oyga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan. 2022-yilda Napoli jamoasidan 22,5 million yevro evaziga transfer qilingan futbolchi qisqa vaqt ichida Luis Enrique jamoasining ajralmas boʻlagiga aylanishga ulgurdi.

Grandlar qiziqishi va rad etilgan takliflar

Ispaniya matbuotida tarqalgan xabarlarga koʻra, Real Madrid rahbariyati Fabian Ruizni faoliyatini yakunlagan Toni Kroos oʻrniga munosib nomzod sifatida koʻrayotgan edi. Madridliklar uning oʻyin uslubi va maydonni koʻrish qobiliyatini yuqori baholagan. Shu bilan birga, Myunxenning Bavariya klubi ham futbolchini 40 million yevrodan kamroq mablagʻ evaziga sotib olish imkoniyatlarini koʻrib chiqayotgan edi.

Biroq, Ruiz Parijdagi loyihaga sodiq qolishni afzal koʻrdi. Uning PSJ tarkibidagi muvaffaqiyatli ishtiroki, jumladan, ikki karra Chempionlar ligasi gʻolibi va toʻrt karra Fransiya chempioni degan unvonlari uning nufuzini yanada oshirgan. Futbolchi oʻz kelajagini aynan Luis Enrique qoʻl ostidagi jamoa bilan bogʻlashni istamoqda.

Statistika va jamoadagi oʻrni

Oʻtgan mavsum Ruiz uchun nihoyatda samarali kechdi. U barcha musobaqalarda 34 ta oʻyinda maydonga tushib, jami 2122 daqiqa harakat qildi. Shundan 20 tasi Liga 1 bahslariga, 9 tasi esa Chempionlar ligasining zafarli yurishlariga toʻgʻri keldi. Mavsum davomida u 2 ta gol va 5 ta golli uzatmani oʻz hisobiga yozdirib qoʻydi.

Goal.com nashrining taʼkidlashicha, Ruiz nafaqat klub miqyosida, balki xalqaro maydonda ham yuksak tajribaga ega. U Ispaniya terma jamoasi bilan Yevropa chempionati va Millatlar ligasida gʻolib chiqqan. Bunday gʻoliblik mentalitetiga ega oʻyinchining tarkibda qolishi PSJning kelgusi mavsumlardagi ambitsiyalari uchun juda muhimdir.

Hozirda Fabian Ruiz bor eʼtiborini Ispaniya terma jamoasi safidagi ishtirokiga qaratgan. U jahon chempionati chorak finalida Belgiyaga qarshi kechadigan bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Nimchorak finalda Portugaliya ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi gʻalabada ham u asosiy rollardan birini ijro etdi. Futbolchi klub ixtiyoriga faqatgina terma jamoasi bilan turnirdagi yurishini yakunlagach qaytadi.

PSJReal MadridFabian RuizTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?Bugun, 00:22Portugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaPortugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaBugun, 00:16Manchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiManchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiKecha, 23:51Lionel Messi va Muhammad Salah bilan uchrashuv: Emma Hayes unutilmas lahzalar haqidaLionel Messi va Muhammad Salah bilan uchrashuv: Emma Hayes unutilmas lahzalar haqidaKecha, 23:34Chelsi iqtidorli vingeri Jesse Derry bilan shartnomani uzaytirib, uni ijaraga berib yubordiChelsi iqtidorli vingeri Jesse Derry bilan shartnomani uzaytirib, uni ijaraga berib yubordiKecha, 23:32Argentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiArgentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi