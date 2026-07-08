Manchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdi

·41·Sport
Manchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdi

Angliya Premer-ligasining ikki giganti — Manchester Yunayted va Chelsi braziliyalik iqtidorli yarim himoyachi Andrey Santosning transferi boʻyicha yakuniy kelishuvga erishdi. Kelishuvning umumiy qiymati 50 million funt sterlingni tashkil etishi kutilmoqda. Sky Sports nashri xabariga koʻra, 22 yoshli futbolchiga Manchesterga borib, tibbiy koʻrikdan oʻtish va shaxsiy shartnoma shartlarini yakunlash uchun ruxsat berilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer doirasida Manchester Yunayted London klubiga dastlab 48 million funt toʻlaydi, qolgan 2 million funt esa turli bonuslar koʻrinishida taqdim etiladi. Maykl Kerrik qoʻl ostida muvaffaqiyatli mavsumni oʻtkazib, Chempionlar ligasiga yoʻllanma olgan “qizil iblislar” uchun bu transfer tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadamdir. Shuningdek, Chelsi kelajakda futbolchi boshqa klubga sotilsa, transfer summasining 10 foiziga egalik qilish huquqini ham saqlab qoldi.

Transfer sabablari va tarkibdagi raqobat

Andrey Santosning “Stemford Bridj”ni tark etish qarori klubdagi ichki raqobat va murabbiylar almashinuvi bilan bogʻliq. Xabi Alonso Chelsi boshqaruviga kelishi ortidan tarkibda jiddiy oʻzgarishlarni boshladi. Braziliyalik futbolchi yangi murabbiy qoʻl ostida yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmasligidan xavotir bildirgan. Ayniqsa, Moises Caicedo klub bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzolagani Santosning asosiy tarkibga kirish imkoniyatlarini yanada kamaytirib yubordi.

Goal.com nashrining yozishicha, Santos oʻz faoliyatida barqarorlikka erishish va muntazam maydonga tushishni istaydi. Chelsi safiga 2023-yilda kelib qoʻshilganidan beri u bir necha bor ijaraga berilgan edi. Dastlab oʻzining sobiq jamoasi “Vasko da Gama”ga, keyinchalik esa Nottingem Forestga yoʻl olgan yarim himoyachi Angliya klublarida oʻz oʻrnini topishga qiynaldi.

Santosning salohiyati va kelajakdagi maqsadlari

Garchi futbolchi oʻtgan mavsumda Chelsi tarkibida uch xil murabbiy qoʻl ostida barqaror oʻyin koʻrsata olmagan boʻlsa-da, uning iqtidori mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Xususan, Fransiyaning “Strasburg” jamoasidagi ijara muddati davomida u Yevropa futboli talablariga moslasha olishini isbotladi. Bu esa Manchester Yunayted skautlarining eʼtiborini tortgan asosiy omillardan biri boʻldi.

Endilikda Andrey Santos Old Traffordda yangi sahifa ochishga tayyorlanmoqda. U yerda futbolchi nafaqat Premer-ligada, balki Chempionlar ligasi bahslarida ham oʻzini koʻrsatish imkoniyatiga ega boʻladi. Braziliya terma jamoasining kengaytirilgan tarkibidan joy olib kelayotgan yosh yulduz uchun ushbu transfer jahon darajasidagi oʻyinchiga aylanish yoʻlidagi hal qiluvchi palla boʻlishi mumkin.

Manchester YunaytedChelsiAndrey SantosTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?Bugun, 00:22Portugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaPortugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaBugun, 00:16Fabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiFabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiKecha, 23:51Lionel Messi va Muhammad Salah bilan uchrashuv: Emma Hayes unutilmas lahzalar haqidaLionel Messi va Muhammad Salah bilan uchrashuv: Emma Hayes unutilmas lahzalar haqidaKecha, 23:34Chelsi iqtidorli vingeri Jesse Derry bilan shartnomani uzaytirib, uni ijaraga berib yubordiChelsi iqtidorli vingeri Jesse Derry bilan shartnomani uzaytirib, uni ijaraga berib yubordiKecha, 23:32Argentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiArgentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi