Manchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdi
Angliya Premer-ligasining ikki giganti — Manchester Yunayted va Chelsi braziliyalik iqtidorli yarim himoyachi Andrey Santosning transferi boʻyicha yakuniy kelishuvga erishdi. Kelishuvning umumiy qiymati 50 million funt sterlingni tashkil etishi kutilmoqda. Sky Sports nashri xabariga koʻra, 22 yoshli futbolchiga Manchesterga borib, tibbiy koʻrikdan oʻtish va shaxsiy shartnoma shartlarini yakunlash uchun ruxsat berilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer doirasida Manchester Yunayted London klubiga dastlab 48 million funt toʻlaydi, qolgan 2 million funt esa turli bonuslar koʻrinishida taqdim etiladi. Maykl Kerrik qoʻl ostida muvaffaqiyatli mavsumni oʻtkazib, Chempionlar ligasiga yoʻllanma olgan “qizil iblislar” uchun bu transfer tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadamdir. Shuningdek, Chelsi kelajakda futbolchi boshqa klubga sotilsa, transfer summasining 10 foiziga egalik qilish huquqini ham saqlab qoldi.
Transfer sabablari va tarkibdagi raqobatAndrey Santosning “Stemford Bridj”ni tark etish qarori klubdagi ichki raqobat va murabbiylar almashinuvi bilan bogʻliq. Xabi Alonso Chelsi boshqaruviga kelishi ortidan tarkibda jiddiy oʻzgarishlarni boshladi. Braziliyalik futbolchi yangi murabbiy qoʻl ostida yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmasligidan xavotir bildirgan. Ayniqsa, Moises Caicedo klub bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzolagani Santosning asosiy tarkibga kirish imkoniyatlarini yanada kamaytirib yubordi.
Goal.com nashrining yozishicha, Santos oʻz faoliyatida barqarorlikka erishish va muntazam maydonga tushishni istaydi. Chelsi safiga 2023-yilda kelib qoʻshilganidan beri u bir necha bor ijaraga berilgan edi. Dastlab oʻzining sobiq jamoasi “Vasko da Gama”ga, keyinchalik esa Nottingem Forestga yoʻl olgan yarim himoyachi Angliya klublarida oʻz oʻrnini topishga qiynaldi.
Santosning salohiyati va kelajakdagi maqsadlariGarchi futbolchi oʻtgan mavsumda Chelsi tarkibida uch xil murabbiy qoʻl ostida barqaror oʻyin koʻrsata olmagan boʻlsa-da, uning iqtidori mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Xususan, Fransiyaning “Strasburg” jamoasidagi ijara muddati davomida u Yevropa futboli talablariga moslasha olishini isbotladi. Bu esa Manchester Yunayted skautlarining eʼtiborini tortgan asosiy omillardan biri boʻldi.
Endilikda Andrey Santos Old Traffordda yangi sahifa ochishga tayyorlanmoqda. U yerda futbolchi nafaqat Premer-ligada, balki Chempionlar ligasi bahslarida ham oʻzini koʻrsatish imkoniyatiga ega boʻladi. Braziliya terma jamoasining kengaytirilgan tarkibidan joy olib kelayotgan yosh yulduz uchun ushbu transfer jahon darajasidagi oʻyinchiga aylanish yoʻlidagi hal qiluvchi palla boʻlishi mumkin.
…