OpenAI GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi

·34·Texno
OpenAI GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi

OpenAI GPT-5.6 modellar oilasini umumiy foydalanish uchun taqdim etdi. Yangi avlod uchta variantdan iborat: Sol asosiy va eng kuchli model sifatida, Terra kundalik ish uchun muvozanatli variant sifatida, Luna esa eng tejamkor model sifatida ko‘rsatilgan.

Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, GPT-5.6 kod yozish, bilimga asoslangan vazifalar, kiberxavfsizlik va ilmiy ishlar bilan bog‘liq topshiriqlarda avvalgi modellarga nisbatan samaraliroq ishlashga mo‘ljallangan. OpenAI Sol versiyasi murakkab vazifalarda yuqori natija berishi, kamroq token sarflashi va ayrim jarayonlarni tezroq bajarishini qayd etgan.

Yangi modellarda max va ultra rejimlari ham bor. Max modelga vazifani chuqurroq o‘rganish va natijani qayta tekshirish uchun ko‘proq vaqt beradi. Ultra rejimi esa bir nechta agentni parallel ishlatib, uzoq davom etadigan yoki bir necha bosqichli ishlarini tezroq yakunlashga yordam beradi.

GPT-5.6 faqat matn yoki kod tayyorlash bilan cheklanmaydi. U tayyor natijani tekshirish, interfeys yoki hujjatdagi kamchiliklarni topish va ularni tuzatish imkoniyatlariga ham ega. OpenAI model taqdimotlar, hujjatlar va elektron jadvallar bilan ishlashda aniqroq natija berishi mumkinligini bildirgan.

Yangi avlod ChatGPT, Codex va OpenAI API orqali bosqichma-bosqich tarqatilmoqda. ChatGPT Work xizmatida model Slack, Notion, Microsoft 365 va Google Drive kabi ish muhitidagi ma’lumotlar bilan ishlab, ulardan tayyor hujjat, taqdimot yoki boshqa materiallar yaratishi mumkin.

API orqali dasturchilar Sol, Terra va Luna modellaridan foydalanishi mumkin. OpenAI narxlarni 1 million token hisobida belgilagan: Sol uchun kirish tokenlari 5 dollar, chiqish tokenlari 30 dollar; Terra uchun 2,5 va 15 dollar; Luna uchun 1 va 6 dollar.

Kompaniya modellar ommaviy foydalanishga chiqarilishidan oldin xavfsizlik bo‘yicha keng sinovlardan o‘tkazilganini ma’lum qildi. Unda insonlar ishtirokidagi red teaming, avtomatlashtirilgan testlar va zararli foydalanishga qarshi qo‘shimcha himoya choralari qo‘llangan.

OpenAIGPT-5.6ChatGPTSolTerraLuna
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI yangi Sol modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt xavfsizligi soʻroq ostidaOpenAI yangi Sol modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt xavfsizligi soʻroq ostidaBugun, 23:29LG Display tadqiqoti: 480 Hz chastotali monitorlar geymerlar natijasini 38 foizga yaxshilaydiLG Display tadqiqoti: 480 Hz chastotali monitorlar geymerlar natijasini 38 foizga yaxshilaydiBugun, 23:27Meta foydalanuvchilarning Instagram suratlaridan AI tasvirlar yaratishni boshladiMeta foydalanuvchilarning Instagram suratlaridan AI tasvirlar yaratishni boshladiBugun, 23:20Character.AI mikrodramalar bozoriga kirdi: Tomoshabinlar endi qahramonlar bilan suhbatlashadiCharacter.AI mikrodramalar bozoriga kirdi: Tomoshabinlar endi qahramonlar bilan suhbatlashadiBugun, 18:27Ollama loyihasi 65 million dollar sarmoya jalb qildi: Sunʼiy intellekt olamida yangi davrOllama loyihasi 65 million dollar sarmoya jalb qildi: Sunʼiy intellekt olamida yangi davrBugun, 18:21Valsga tusha oladigan insonga o‘xshash robot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdiValsga tusha oladigan insonga o‘xshash robot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdiBugun, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi