Kutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldi

·47·Texno
Kutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldi

Kompyuter texnologiyalari olamida koʻpincha xaridorlar firibgarlik qurboni boʻlishi, yaʼni qimmat mahsulot oʻrniga arzon yoki nosoz qurilma olishi haqidagi xabarlar qulogʻimizga chalinadi. Biroq, Ukrainada sodir boʻlgan soʻnggi voqea buning mutlaqo aksi boʻlib chiqdi: Reddit foydalanuvchisi oʻzi buyurtma qilgan protsessordan ancha qimmatroq va kuchliroq modelni qoʻlga kiritdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reddit forumida jackinets niki bilan roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchining maʼlum qilishicha, u mahalliy doʻkonlarning biridan AMD Ryzen 7 7800X3D protsessorini buyurtma qilgan. Mazkur model oʻyin ixlosmandlari orasida eng ommabop chiplardan biri hisoblansa-da, unga yetkazib berilgan mahsulot barchani hayratda qoldirdi. Xaridor qutini ochganda, ichidan AMD kompaniyasining eng soʻnggi va kuchliroq modeli — Ryzen 7 9800X3D chiqqanini koʻrgan.

ixbt.com nashri xabariga koʻra, xaridor Ryzen 7 7800X3D modelining OEM versiyasi (qutisiz, faqat protsessorning oʻzi) uchun 14 075 grivna (taxminan 350 AQSH dollari) toʻlagan. Biroq, unga kelgan Ryzen 7 9800X3D modelining oʻsha doʻkondagi ayni vaqtdagi narxi qariyb 19 500 grivnani (taxminan 475 dollar) tashkil etadi. Shunday qilib, xaridor hech qanday qoʻshimcha toʻlovsiz 125 dollar foyda koʻrgan.

Sotuvchining xatosi va texnik farqlar

Foydalanuvchi ijtimoiy tarmoqlarda eʼlon qilgan fotosuratlarda buyurtma blankida Ryzen 7 7800X3D yozilgani, ammo protsessorning oʻzida Ryzen 7 9800X3D markirovkasi borligi aniq koʻrinadi. Bu holat katta ehtimol bilan omborxonadagi xodimning eʼtiborsizligi yoki mahsulotlarni saralash tizimidagi texnik xatolik tufayli yuz bergan.

Ryzen 7 9800X3D — bu AMD kompaniyasining oʻyinlar uchun moʻljallangan eng yangi avlod protsessori boʻlib, u Zen 5 arxitekturasiga asoslangan. Oldingi avlod Ryzen 7 7800X3D bilan solishtirganda, yangi chip yuqori takt chastotasi va takomillashtirilgan kesh xotira tizimi (2-avlod 3D V-Cache) tufayli oʻyinlarda sezilarli darajada yuqori unumdorlikni taʼminlaydi.

Oʻzbekiston bozorida ham ushbu protsessorlar oʻrtasidagi narx farqi sezilarli darajada. Ryzen 7 9800X3D hozirda eng defitsit mahsulotlardan biri boʻlib, uning bozordagi real narxi koʻpincha tavsiya etilgan narxdan ancha baland yuradi. Shu sababli, ukrainalik xaridor nafaqat pul tejagan, balki eng zamonaviy texnologiyaga ega boʻlgan.

Ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻldi. Koʻpchilik foydalanuvchilar buni "teskari firibgarlik" deb atashmoqda. Odatda onlayn doʻkonlar bunday xatolikni aniqlasa, mahsulotni qaytarib berishni soʻrashi mumkin, biroq xaridor allaqachon protsessorni oʻrnatib, undan foydalanishni boshlagan boʻlsa, uni qaytarib olish huquqiy jihatdan mushkul vazifadir.

AMDRyzenПроцессорТехнологияReddit
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiApple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiBugun, 21:57Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdiEnergetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdiBugun, 20:50Samsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldiSamsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldiBugun, 20:27Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdiDunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdiBugun, 19:53Aviatsiya inqilobi: 45 metrda havoga koʻtariluvchi Electra EL9 sertifikatlashdan oʻtmoqdaAviatsiya inqilobi: 45 metrda havoga koʻtariluvchi Electra EL9 sertifikatlashdan oʻtmoqdaBugun, 19:23OpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadiOpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi