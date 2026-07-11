Kutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldi
Kompyuter texnologiyalari olamida koʻpincha xaridorlar firibgarlik qurboni boʻlishi, yaʼni qimmat mahsulot oʻrniga arzon yoki nosoz qurilma olishi haqidagi xabarlar qulogʻimizga chalinadi. Biroq, Ukrainada sodir boʻlgan soʻnggi voqea buning mutlaqo aksi boʻlib chiqdi: Reddit foydalanuvchisi oʻzi buyurtma qilgan protsessordan ancha qimmatroq va kuchliroq modelni qoʻlga kiritdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reddit forumida jackinets niki bilan roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchining maʼlum qilishicha, u mahalliy doʻkonlarning biridan AMD Ryzen 7 7800X3D protsessorini buyurtma qilgan. Mazkur model oʻyin ixlosmandlari orasida eng ommabop chiplardan biri hisoblansa-da, unga yetkazib berilgan mahsulot barchani hayratda qoldirdi. Xaridor qutini ochganda, ichidan AMD kompaniyasining eng soʻnggi va kuchliroq modeli — Ryzen 7 9800X3D chiqqanini koʻrgan.
ixbt.com nashri xabariga koʻra, xaridor Ryzen 7 7800X3D modelining OEM versiyasi (qutisiz, faqat protsessorning oʻzi) uchun 14 075 grivna (taxminan 350 AQSH dollari) toʻlagan. Biroq, unga kelgan Ryzen 7 9800X3D modelining oʻsha doʻkondagi ayni vaqtdagi narxi qariyb 19 500 grivnani (taxminan 475 dollar) tashkil etadi. Shunday qilib, xaridor hech qanday qoʻshimcha toʻlovsiz 125 dollar foyda koʻrgan.
Sotuvchining xatosi va texnik farqlarFoydalanuvchi ijtimoiy tarmoqlarda eʼlon qilgan fotosuratlarda buyurtma blankida Ryzen 7 7800X3D yozilgani, ammo protsessorning oʻzida Ryzen 7 9800X3D markirovkasi borligi aniq koʻrinadi. Bu holat katta ehtimol bilan omborxonadagi xodimning eʼtiborsizligi yoki mahsulotlarni saralash tizimidagi texnik xatolik tufayli yuz bergan.
Ryzen 7 9800X3D — bu AMD kompaniyasining oʻyinlar uchun moʻljallangan eng yangi avlod protsessori boʻlib, u Zen 5 arxitekturasiga asoslangan. Oldingi avlod Ryzen 7 7800X3D bilan solishtirganda, yangi chip yuqori takt chastotasi va takomillashtirilgan kesh xotira tizimi (2-avlod 3D V-Cache) tufayli oʻyinlarda sezilarli darajada yuqori unumdorlikni taʼminlaydi.
Oʻzbekiston bozorida ham ushbu protsessorlar oʻrtasidagi narx farqi sezilarli darajada. Ryzen 7 9800X3D hozirda eng defitsit mahsulotlardan biri boʻlib, uning bozordagi real narxi koʻpincha tavsiya etilgan narxdan ancha baland yuradi. Shu sababli, ukrainalik xaridor nafaqat pul tejagan, balki eng zamonaviy texnologiyaga ega boʻlgan.
Ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻldi. Koʻpchilik foydalanuvchilar buni "teskari firibgarlik" deb atashmoqda. Odatda onlayn doʻkonlar bunday xatolikni aniqlasa, mahsulotni qaytarib berishni soʻrashi mumkin, biroq xaridor allaqachon protsessorni oʻrnatib, undan foydalanishni boshlagan boʻlsa, uni qaytarib olish huquqiy jihatdan mushkul vazifadir.
…