Berlinda supermarket kassiri 11 soat garovda ushlab turildi

·33·Dunyo
Berlinda supermarket kassiri 11 soat garovda ushlab turildi

Germaniyaning Berlin shahridagi supermarketlardan birida kassir ayol garovga olinib, qariyb 11 soat davomida ushlab turildi. Bu haqda Euronews xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, hodisa 10 iyul kuni kechqurun yuz bergan. Gumonlanuvchi supermarketga kirib, kassada ishlayotgan ayolni pichoq bilan qo‘rqitib garovga olgan.

Voqea joyiga maxsus kuchlar, tez yordam va o‘t o‘chiruvchilar jalb etilgan. Politsiya muzokarachilari vaziyatni tinch yo‘l bilan hal qilishga uringan, biroq 11 iyul kuni ertalab maxsus bo‘linma operatsiya o‘tkazib, ayolni ozod qilgan va gumonlanuvchini qo‘lga olgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, qo‘lga olish chog‘ida elektroshok qurilmasidan foydalanilgan. Hodisa vaqtida supermarketdagi boshqa xodimlar xavfsiz evakuatsiya qilingan.

Hozirda politsiya voqea sabablari va gumonlanuvchi bilan garovga olingan ayol o‘rtasida avvaldan tanishuv bo‘lgan-bo‘lmaganini aniqlash yuzasidan tergov olib bormoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada “Bavi” to‘foni: 12 kishi jabrlandi (video)Yaponiyada “Bavi” to‘foni: 12 kishi jabrlandi (video)Bugun, 21:23Germaniyada topilgan 500 kilolik Amerika bombasi shaharni oyoqqa turg‘izdiGermaniyada topilgan 500 kilolik Amerika bombasi shaharni oyoqqa turg‘izdiBugun, 19:16Tojikistonda kuchli issiq sabab yo‘lga o‘rnatilgan plastik ajratgichlar erib ketmoqda (video)Tojikistonda kuchli issiq sabab yo‘lga o‘rnatilgan plastik ajratgichlar erib ketmoqda (video)Bugun, 18:51Vayrona ostidagi 32 soat: 12 yoshli Fabiananing tabassumi internetni larzaga soldiVayrona ostidagi 32 soat: 12 yoshli Fabiananing tabassumi internetni larzaga soldiBugun, 18:41Afg‘oniston aholisi soni rasman e’lon qilindiAfg‘oniston aholisi soni rasman e’lon qilindiBugun, 18:20Mujtabo Xomanaiy: “Ali Xomanaiy va boshqa qurbonlar uchun qasos olinadi”Mujtabo Xomanaiy: “Ali Xomanaiy va boshqa qurbonlar uchun qasos olinadi”Bugun, 18:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi