Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?

·37·Texno
Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?

Dunyoga mashhur Uber texnologik giganti oʻz faoliyat doirasini kengaytirishda davom etmoqda, biroq kompaniya rahbariyati Osiyodagi Grab kabi "super-ilovalar" yoʻlidan borishni maqsad qilmagan. Uber mahsulotlar boʻyicha bosh direktori Sachin Kansal TechCrunch nashriga bergan intervyusida kompaniyaning yangi yoʻnalishlari, jumladan, mehmonxonalarni band qilish va avtonom transport vositalari sohasidagi rejalarini ochiqladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Soʻnggi bir yil ichida Uber foydalanuvchilari ilova ichida nafaqat taksi chaqirish yoki taom buyurtma qilish, balki Expedia platformasi orqali mehmonxonalarni band qilish, Yevropada qayiq ijaraga olish va maxsus kuryerlik xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Kansalning taʼkidlashicha, sayohat yoʻnalishi Uber uchun uchinchi muhim ustunga aylanmoqda. Statistik maʼlumotlarga koʻra, platformadagi 1,5 milliard yillik safarlar foydalanuvchining oʻz shahridan tashqarida amalga oshiriladi.

Moliyaviy xizmatlar va haydovchilar uchun yangiliklar

Uber nafaqat isteʼmolchilar, balki haydovchilar va kurerlar uchun ham moliyaviy ekotizim yaratish ustida ishlamoqda. Hozirda Uber Pro deb nomlangan debet kartalari joriy etilgan boʻlib, ular orqali xizmat koʻrsatuvchilar oʻz daromadlarini tezkor boshqarishlari mumkin. Kompaniya, shuningdek, haydovchilarga qoʻshimcha daromad manbai sifatida maʼlumotlarni markirovka qilish (data labeling) kabi raqamli vazifalarni ham taklif qilmoqda.

Shunga qaramay, Uber anʼanaviy bank xizmatlarini toʻliq oʻz zimmasiga olish niyatida emas. Masalan, "hozir sotib ol, keyin toʻla" (BNPL) tizimi boʻyicha kompaniya oʻz mahsulotini yaratishdan koʻra, soha mutaxassislari boʻlgan hamkorlar bilan ishlashni afzal koʻradi. Sachin Kansalning soʻzlariga koʻra, Uber "hamma uchun hamma narsa boʻlishga" intilmaydi, balki oʻzining asosiy yoʻnalishlarini toʻldiruvchi servislar sifatiga eʼtibor qaratadi.

Robotaksilar va AV Labs loyihasi

Kompaniyaning eng qiziqarli va sirli loyihalaridan biri — olti oy oldin tashkil etilgan AV Labs boʻlimidir. Ushbu boʻlinma maxsus datchiklar bilan jihozlangan avtomobillar parkini boshqaradi. Mazkur transport vositalarining asosiy vazifasi yoʻlovchi tashish emas, balki avtonom haydash texnologiyalari uchun ulkan hajmdagi maʼlumotlarni yigʻishdir.

Ushbu tashabbus Uber uchun strategik ahamiyatga ega. Kompaniya Waymo kabi avtonom transport sohasidagi yetakchilar bilan hamkorlik qilsa-da, oʻzining shaxsiy maʼlumotlar bazasiga ega boʻlishi unga bozorda mustaqil pozitsiyani saqlab qolish imkonini beradi. Kelajakda sunʼiy intellekt yordamida takomillashgan ushbu tizimlar ham haydovchilar, ham yoʻlovchilar uchun xizmat sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham Uber kabi platformalarning rivojlanish tendensiyalari kuzatilmoqda. Mahalliy agregatorlar ham asta-sekin yetkazib berish va boshqa servislar bilan integratsiyalashayotgan bir paytda, Uber tajribasi global texnologik transformatsiyaning qaysi yoʻnalishda ketayotganini koʻrsatib beradi.

UberTexnologiyaRobotaksiSunʼiy IntellektBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Assassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariAssassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariBugun, 05:29PixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiPixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiBugun, 05:22X ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadiX ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadiBugun, 04:54Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqdaSunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 04:52Tesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorTesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorBugun, 03:51Lenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdiLenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 03:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi