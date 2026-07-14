Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?
Dunyoga mashhur Uber texnologik giganti oʻz faoliyat doirasini kengaytirishda davom etmoqda, biroq kompaniya rahbariyati Osiyodagi Grab kabi "super-ilovalar" yoʻlidan borishni maqsad qilmagan. Uber mahsulotlar boʻyicha bosh direktori Sachin Kansal TechCrunch nashriga bergan intervyusida kompaniyaning yangi yoʻnalishlari, jumladan, mehmonxonalarni band qilish va avtonom transport vositalari sohasidagi rejalarini ochiqladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Soʻnggi bir yil ichida Uber foydalanuvchilari ilova ichida nafaqat taksi chaqirish yoki taom buyurtma qilish, balki Expedia platformasi orqali mehmonxonalarni band qilish, Yevropada qayiq ijaraga olish va maxsus kuryerlik xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Kansalning taʼkidlashicha, sayohat yoʻnalishi Uber uchun uchinchi muhim ustunga aylanmoqda. Statistik maʼlumotlarga koʻra, platformadagi 1,5 milliard yillik safarlar foydalanuvchining oʻz shahridan tashqarida amalga oshiriladi.
Moliyaviy xizmatlar va haydovchilar uchun yangiliklarUber nafaqat isteʼmolchilar, balki haydovchilar va kurerlar uchun ham moliyaviy ekotizim yaratish ustida ishlamoqda. Hozirda Uber Pro deb nomlangan debet kartalari joriy etilgan boʻlib, ular orqali xizmat koʻrsatuvchilar oʻz daromadlarini tezkor boshqarishlari mumkin. Kompaniya, shuningdek, haydovchilarga qoʻshimcha daromad manbai sifatida maʼlumotlarni markirovka qilish (data labeling) kabi raqamli vazifalarni ham taklif qilmoqda.
Shunga qaramay, Uber anʼanaviy bank xizmatlarini toʻliq oʻz zimmasiga olish niyatida emas. Masalan, "hozir sotib ol, keyin toʻla" (BNPL) tizimi boʻyicha kompaniya oʻz mahsulotini yaratishdan koʻra, soha mutaxassislari boʻlgan hamkorlar bilan ishlashni afzal koʻradi. Sachin Kansalning soʻzlariga koʻra, Uber "hamma uchun hamma narsa boʻlishga" intilmaydi, balki oʻzining asosiy yoʻnalishlarini toʻldiruvchi servislar sifatiga eʼtibor qaratadi.
Robotaksilar va AV Labs loyihasiKompaniyaning eng qiziqarli va sirli loyihalaridan biri — olti oy oldin tashkil etilgan AV Labs boʻlimidir. Ushbu boʻlinma maxsus datchiklar bilan jihozlangan avtomobillar parkini boshqaradi. Mazkur transport vositalarining asosiy vazifasi yoʻlovchi tashish emas, balki avtonom haydash texnologiyalari uchun ulkan hajmdagi maʼlumotlarni yigʻishdir.
Ushbu tashabbus Uber uchun strategik ahamiyatga ega. Kompaniya Waymo kabi avtonom transport sohasidagi yetakchilar bilan hamkorlik qilsa-da, oʻzining shaxsiy maʼlumotlar bazasiga ega boʻlishi unga bozorda mustaqil pozitsiyani saqlab qolish imkonini beradi. Kelajakda sunʼiy intellekt yordamida takomillashgan ushbu tizimlar ham haydovchilar, ham yoʻlovchilar uchun xizmat sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham Uber kabi platformalarning rivojlanish tendensiyalari kuzatilmoqda. Mahalliy agregatorlar ham asta-sekin yetkazib berish va boshqa servislar bilan integratsiyalashayotgan bir paytda, Uber tajribasi global texnologik transformatsiyaning qaysi yoʻnalishda ketayotganini koʻrsatib beradi.
…