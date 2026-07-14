Boy va muvaffaqiyatli: Nega texnologiya olami gigantlari yana AI sohasiga qaytmoqda?
Zamonaviy texnologiyalar dunyosida qiziqarli va biroz kutilmagan tendensiya kuzatilmoqda: allaqachon ulkan boylik orttirgan va karyerasining choʻqqisiga chiqqan milliarderlar hamda taniqli startap asoschilari yana oddiy muhandislar kabi ish stoliga qaytishmoqda. Bunga asosiy sabab sifatida sunʼiy intellekt (AI) inqilobining eng muhim pallasini oʻtkazib yubormaslik qoʻrquvi va ushbu texnologiya vaʼda qilayotgan mislsiz moliyaviy imkoniyatlar koʻrilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yaqinda GoCardless va Monzo kabi yirik loyihalar asoschisi Tom Blomfield kutilmagan bayonot bilan chiqdi. U nufuzli Y Combinator guruhidagi hamkorlik lavozimidan voz kechib, Anthropic kompaniyasining hisoblash texnikasi jamoasiga oddiy texnik xodim sifatida qoʻshildi. Blomfieldning bu qarori texnologiya olamidagi yangi oqimning bir qismidir. U rahbarlik kursisidan voz kechib, sunʼiy intellektning "front chizigʻida" ishlashni afzal koʻrdi.
Rahbarlikdan muhandislikka: Kutilmagan transferlarBlomfield bu yoʻlda yolgʻiz emas. Instagram hammuassisi Mike Krieger ham 2024-yilda Anthropic kompaniyasiga mahsulot boʻyicha direktor (CPO) sifatida qoʻshildi. Shuningdek, OpenAI asoschilaridan biri va Tesla kompaniyasining AI boʻlimini boshqargan Andrej Karpathy ham may oyida Anthropic jamoasiga kelib qoʻshilgan edi. Karpathyning fikricha, yaqin bir necha yil katta til modellari (LLM) rivojlanishida eng hal qiluvchi davr boʻladi.
Qizigʻi shundaki, bu mutaxassislar koʻpincha "Member of technical staff" (texnik xodim) kabi oddiy va iyerarxiyasiz unvonlar ostida ishlashga rozi boʻlishmoqda. Masalan, Peter Bailis yillik daromadi 8 milliard dollardan oshadigan Workday kompaniyasining texnik direktori (CTO) lavozimida bir yil ham ishlamasdan, mart oyida Anthropic kompaniyasiga oddiy mutaxassis boʻlib oʻtib ketdi. Bu holat AI sohasidagi amaliy tajriba har qanday balandparvoz unvondan ustun ekanini koʻrsatmoqda.
Yangi startaplar va ulkan investitsiyalarBoshqa bir guruh tajribali tadbirkorlar esa oʻzlarining yangi AI startaplarini yoʻlga qoʻyishmoqda. Facebook sobiq top-menejeri Chamath Palihapitiya 2011-yildan beri ilk bor operatsion boshqaruvga qaytdi va 8090 Labs deb nomlangan korporativ AI kodlash startapiga asos soldi. Loyiha allaqachon Salesforce Ventures boshchiligida 135 million dollar investitsiya jalb qilishga ulgurdi.
Shunga oʻxshash qadamni Opendoor kompaniyasini oʻn yil boshqargan Eric Wu ham tashladi. U qurilish sohasida AI-yordamchi (copilot) yaratishga ixtisoslashgan NavigateAI loyihasini ishga tushirib, 25 million dollar urugʻlik mablagʻ yigʻdi. Wu oʻz qarorini shunday izohlaydi: "Agar men 10 yildan keyin ortga qarab, AI bilan bogʻliq biror narsa qilmaganimni koʻrsam, bundan qattiq afsuslanishimni anglab yetdim".
Ushbu jarayonlar ixbt.com maʼlumotlarida ham oʻz aksini topmoqda. Ekspertlarning taʼkidlashicha, hozirgi davr internetning paydo boʻlishi yoki smartfonlar inqilobiga oʻxshash tarixiy palla hisoblanadi. Shu sababli, hatto eng muvaffaqiyatli insonlar ham ushbu "poyezd"dan qolib ketishni istashmayapti. Oʻzbekistonlik yosh dasturchilar va tadbirkorlar uchun ham bu tendensiya muhim signal boʻlib, jahon bozorida AI yoʻnalishidagi raqobat naqadar jiddiy tus olayotganini koʻrsatadi.
…