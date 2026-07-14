Boy va muvaffaqiyatli: Nega texnologiya olami gigantlari yana AI sohasiga qaytmoqda?

·25·Texno
Boy va muvaffaqiyatli: Nega texnologiya olami gigantlari yana AI sohasiga qaytmoqda?

Zamonaviy texnologiyalar dunyosida qiziqarli va biroz kutilmagan tendensiya kuzatilmoqda: allaqachon ulkan boylik orttirgan va karyerasining choʻqqisiga chiqqan milliarderlar hamda taniqli startap asoschilari yana oddiy muhandislar kabi ish stoliga qaytishmoqda. Bunga asosiy sabab sifatida sunʼiy intellekt (AI) inqilobining eng muhim pallasini oʻtkazib yubormaslik qoʻrquvi va ushbu texnologiya vaʼda qilayotgan mislsiz moliyaviy imkoniyatlar koʻrilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yaqinda GoCardless va Monzo kabi yirik loyihalar asoschisi Tom Blomfield kutilmagan bayonot bilan chiqdi. U nufuzli Y Combinator guruhidagi hamkorlik lavozimidan voz kechib, Anthropic kompaniyasining hisoblash texnikasi jamoasiga oddiy texnik xodim sifatida qoʻshildi. Blomfieldning bu qarori texnologiya olamidagi yangi oqimning bir qismidir. U rahbarlik kursisidan voz kechib, sunʼiy intellektning "front chizigʻida" ishlashni afzal koʻrdi.

Rahbarlikdan muhandislikka: Kutilmagan transferlar

Blomfield bu yoʻlda yolgʻiz emas. Instagram hammuassisi Mike Krieger ham 2024-yilda Anthropic kompaniyasiga mahsulot boʻyicha direktor (CPO) sifatida qoʻshildi. Shuningdek, OpenAI asoschilaridan biri va Tesla kompaniyasining AI boʻlimini boshqargan Andrej Karpathy ham may oyida Anthropic jamoasiga kelib qoʻshilgan edi. Karpathyning fikricha, yaqin bir necha yil katta til modellari (LLM) rivojlanishida eng hal qiluvchi davr boʻladi.

Qizigʻi shundaki, bu mutaxassislar koʻpincha "Member of technical staff" (texnik xodim) kabi oddiy va iyerarxiyasiz unvonlar ostida ishlashga rozi boʻlishmoqda. Masalan, Peter Bailis yillik daromadi 8 milliard dollardan oshadigan Workday kompaniyasining texnik direktori (CTO) lavozimida bir yil ham ishlamasdan, mart oyida Anthropic kompaniyasiga oddiy mutaxassis boʻlib oʻtib ketdi. Bu holat AI sohasidagi amaliy tajriba har qanday balandparvoz unvondan ustun ekanini koʻrsatmoqda.

Yangi startaplar va ulkan investitsiyalar

Boshqa bir guruh tajribali tadbirkorlar esa oʻzlarining yangi AI startaplarini yoʻlga qoʻyishmoqda. Facebook sobiq top-menejeri Chamath Palihapitiya 2011-yildan beri ilk bor operatsion boshqaruvga qaytdi va 8090 Labs deb nomlangan korporativ AI kodlash startapiga asos soldi. Loyiha allaqachon Salesforce Ventures boshchiligida 135 million dollar investitsiya jalb qilishga ulgurdi.

Shunga oʻxshash qadamni Opendoor kompaniyasini oʻn yil boshqargan Eric Wu ham tashladi. U qurilish sohasida AI-yordamchi (copilot) yaratishga ixtisoslashgan NavigateAI loyihasini ishga tushirib, 25 million dollar urugʻlik mablagʻ yigʻdi. Wu oʻz qarorini shunday izohlaydi: "Agar men 10 yildan keyin ortga qarab, AI bilan bogʻliq biror narsa qilmaganimni koʻrsam, bundan qattiq afsuslanishimni anglab yetdim".

Ushbu jarayonlar ixbt.com maʼlumotlarida ham oʻz aksini topmoqda. Ekspertlarning taʼkidlashicha, hozirgi davr internetning paydo boʻlishi yoki smartfonlar inqilobiga oʻxshash tarixiy palla hisoblanadi. Shu sababli, hatto eng muvaffaqiyatli insonlar ham ushbu "poyezd"dan qolib ketishni istashmayapti. Oʻzbekistonlik yosh dasturchilar va tadbirkorlar uchun ham bu tendensiya muhim signal boʻlib, jahon bozorida AI yoʻnalishidagi raqobat naqadar jiddiy tus olayotganini koʻrsatadi.

Sun'iy IntellektAnthropicOpenAIStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?Bugun, 05:51Assassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariAssassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariBugun, 05:29PixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiPixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiBugun, 05:22X ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadiX ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadiBugun, 04:54Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqdaSunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 04:52Tesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorTesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorBugun, 03:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi