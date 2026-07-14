Assassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalari

·0·Texno
Assassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalari

Yaqinda taqdim etilgan Assassin's Creed Black Flag Resynced oʻyini oʻzining grafik imkoniyatlari va tizim talablari bilan koʻplab geymerlar eʼtiborini tortdi. TechPowerUp nashri mutaxassislari ushbu loyihaning texnik holatini oʻrganish maqsadida 35 xil turdagi videokartalarni sinovdan oʻtkazishdi. Maʼlum boʻlishicha, oʻyin Unreal Engine 5 dvigatelidagi eng ogʻir loyihalar kabi talabchan boʻlmasa-da, barqaror kadrlar chastotasiga erishish uchun zamonaviy va kuchli qurilma talab etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinovlar natijasiga koʻra, Full HD (1080p) ruxsatida maksimal grafik sozlamalar bilan soniyasiga 60 kadr (FPS) olish uchun foydalanuvchilarga NVIDIA RTX 3070 Ti yoki yangi avlodga mansub RTX 5060 darajasidagi videokartalar kerak boʻladi. Bu shuni koʻrsatadiki, oʻyin oʻrta darajadagi kompyuterlar uchun ham sezilarli yuklama hosil qiladi. Taʼkidlash joizki, barcha testlar tasvir sifatini sunʼiy oshiruvchi texnologiyalarsiz (upscaler) oʻtkazilgan.

Yuqori sifatli tasvir va Radeon ustunligi

Sifatni 1440p darajasiga koʻtarganda talablar yanada ortadi. Ushbu rejimda barqaror 60 FPS koʻrsatkichiga ega boʻlish uchun kamida RTX 5070 videokartasi talab qilinadi. Qiziqarlisi shundaki, ushbu oʻyinda AMD Radeon kartalari oʻzining yuqori samaradorligini namoyish etgan. Masalan, RX 9070 XT modeli 1440p ruxsatda RTX 5080 bilan deyarli tenglashib olgan, vaholanki u odatda RTX 5070 Ti bilan raqobatlashishi kutilgan edi.

Eng yuqori 4K ruxsatiga kelganda esa, bozordagi sanoqli flagmanlargina vazifani uddalay oladi. Mutaxassislarning xabar berishicha, bu darajada RTX 5090, RTX 4090 va RTX 5080 modellaridan boshqa deyarli hech bir karta kadrlar chastotasini 60 dan yuqori ushlab tura olmaydi. Bu esa oʻyinning vizual jihatdan qanchalik boy va resurslarga chanqoq ekanligini tasdiqlaydi.

Nurlar trayektoriyasi va texnologiyalar

Nurlar trayektoriyasi (Ray Tracing) texnologiyasi yoqilganda esa unumdorlik keskin pasayib ketadi. Hatto eng kuchli hisoblangan RTX 5090 videokartasi ham 4K ruxsatida nurlar trayektoriyasi bilan bor-yoʻgʻi 65 FPS atrofida natija koʻrsatgan. Bu holat oʻyinning vizual effektlari naqadar murakkab ekanligidan dalolat beradi.

Shunga qaramay, Assassin's Creed Black Flag Resynced zamonaviy bozorning barcha ilgʻor yutuqlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Oʻyinda NVIDIA, AMD va Intel kompaniyalarining tasvirni masshtablash va kadrlar generatsiyasi texnologiyalari mavjud. Bu esa biroz kuchsizroq tizim egalariga ham sozlamalarni optimallashtirish orqali oʻyindan zavq olish imkonini beradi. TechPowerUp tahlilchilari oʻyinning umumiy vizual koʻrinishini yuqori baholashgan.

Assassin's CreedVideokartaNVIDIARadeonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiPixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiBugun, 05:22X ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadiX ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadiBugun, 04:54Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqdaSunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 04:52Tesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorTesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorBugun, 03:51Lenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdiLenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 03:30TCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdiTCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdiBugun, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi