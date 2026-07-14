Assassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalari
Yaqinda taqdim etilgan Assassin's Creed Black Flag Resynced oʻyini oʻzining grafik imkoniyatlari va tizim talablari bilan koʻplab geymerlar eʼtiborini tortdi. TechPowerUp nashri mutaxassislari ushbu loyihaning texnik holatini oʻrganish maqsadida 35 xil turdagi videokartalarni sinovdan oʻtkazishdi. Maʼlum boʻlishicha, oʻyin Unreal Engine 5 dvigatelidagi eng ogʻir loyihalar kabi talabchan boʻlmasa-da, barqaror kadrlar chastotasiga erishish uchun zamonaviy va kuchli qurilma talab etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinovlar natijasiga koʻra, Full HD (1080p) ruxsatida maksimal grafik sozlamalar bilan soniyasiga 60 kadr (FPS) olish uchun foydalanuvchilarga NVIDIA RTX 3070 Ti yoki yangi avlodga mansub RTX 5060 darajasidagi videokartalar kerak boʻladi. Bu shuni koʻrsatadiki, oʻyin oʻrta darajadagi kompyuterlar uchun ham sezilarli yuklama hosil qiladi. Taʼkidlash joizki, barcha testlar tasvir sifatini sunʼiy oshiruvchi texnologiyalarsiz (upscaler) oʻtkazilgan.
Yuqori sifatli tasvir va Radeon ustunligiSifatni 1440p darajasiga koʻtarganda talablar yanada ortadi. Ushbu rejimda barqaror 60 FPS koʻrsatkichiga ega boʻlish uchun kamida RTX 5070 videokartasi talab qilinadi. Qiziqarlisi shundaki, ushbu oʻyinda AMD Radeon kartalari oʻzining yuqori samaradorligini namoyish etgan. Masalan, RX 9070 XT modeli 1440p ruxsatda RTX 5080 bilan deyarli tenglashib olgan, vaholanki u odatda RTX 5070 Ti bilan raqobatlashishi kutilgan edi.
Eng yuqori 4K ruxsatiga kelganda esa, bozordagi sanoqli flagmanlargina vazifani uddalay oladi. Mutaxassislarning xabar berishicha, bu darajada RTX 5090, RTX 4090 va RTX 5080 modellaridan boshqa deyarli hech bir karta kadrlar chastotasini 60 dan yuqori ushlab tura olmaydi. Bu esa oʻyinning vizual jihatdan qanchalik boy va resurslarga chanqoq ekanligini tasdiqlaydi.
Nurlar trayektoriyasi va texnologiyalarNurlar trayektoriyasi (Ray Tracing) texnologiyasi yoqilganda esa unumdorlik keskin pasayib ketadi. Hatto eng kuchli hisoblangan RTX 5090 videokartasi ham 4K ruxsatida nurlar trayektoriyasi bilan bor-yoʻgʻi 65 FPS atrofida natija koʻrsatgan. Bu holat oʻyinning vizual effektlari naqadar murakkab ekanligidan dalolat beradi.
Shunga qaramay, Assassin's Creed Black Flag Resynced zamonaviy bozorning barcha ilgʻor yutuqlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Oʻyinda NVIDIA, AMD va Intel kompaniyalarining tasvirni masshtablash va kadrlar generatsiyasi texnologiyalari mavjud. Bu esa biroz kuchsizroq tizim egalariga ham sozlamalarni optimallashtirish orqali oʻyindan zavq olish imkonini beradi. TechPowerUp tahlilchilari oʻyinning umumiy vizual koʻrinishini yuqori baholashgan.
…