Shoir Ikrom Otamurod 75 yoshida vafot etdi
O‘zbekiston xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi, taniqli shoir Ikrom Otamurod vafot etdi. Bu haqda 12 iyul kuni O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi ma’lum qildi.
Uyushma marhumning oila a’zolari, yaqinlari va ijodkorning muxlislariga chuqur hamdardlik bildirib, uning o‘zbek adabiyoti ravnaqiga qo‘shgan xizmatlarini yuksak e’tirof etdi.
Ikrom Otamurod 1951 yilda Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanining Kasbi qishlog‘ida tavallud topgan. O‘rta maktabni tamomlagach, 1969–1974 yillarda hozirgi O‘zbekiston Milliy universitetining Jurnalistika fakultetida tahsil olgan.
Mehnat faoliyatini 1974 yilda O‘zbekiston ensiklopediyasi nashriyotida muharrir sifatida boshlagan. Oradan bir yil o‘tib esa “Sharq yulduzi” jurnalida ish boshlagan va uzoq yillar davomida avval adabiy xodim, keyinchalik she’riyat bo‘limi mudiri lavozimida faoliyat yuritgan.
Shoirning ilk she’riy to‘plami “Vaqt ranglari” nomi bilan chop etilgan. Keyinchalik uning “Janub qushlari”, “To‘rg‘ayli manzillar”, “Ufqlar orti bepoyon”, “Ruhimning qayg‘usi”, “Sen”, “Ko‘nglim, o‘zing”, “Tavr” kabi she’riy kitoblari kitobxonlarga taqdim etildi.
Uning ijodi turk, arab, rus, bolgar, moldavan, ozarbayjon, qozoq, qirg‘iz, tojik va gruzin tillariga tarjima qilingan.
Ijodkor tarjimon sifatida ham samarali faoliyat olib borgan. U jahon adabiyotining yirik namoyandalari — Uolt Uitmen, Pablo Neruda, Yevgeniy Yevtushenko va O‘ljas Sulaymonovning she’r hamda dostonlarini o‘zbek tiliga tarjima qilib, kitobxonlarga yetkazgan.
Ikrom Otamurod o‘zining sermahsul ijodi va adabiyot rivojiga qo‘shgan munosib hissasi bilan o‘zbek she’riyati tarixida munosib iz qoldirdi.
…