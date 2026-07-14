Shoir Ikrom Otamurod 75 yoshida vafot etdi

·0·Madaniyat
Shoir Ikrom Otamurod 75 yoshida vafot etdi

O‘zbekiston xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi, taniqli shoir Ikrom Otamurod vafot etdi. Bu haqda 12 iyul kuni O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi ma’lum qildi.

Uyushma marhumning oila a’zolari, yaqinlari va ijodkorning muxlislariga chuqur hamdardlik bildirib, uning o‘zbek adabiyoti ravnaqiga qo‘shgan xizmatlarini yuksak e’tirof etdi.

Ikrom Otamurod 1951 yilda Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanining Kasbi qishlog‘ida tavallud topgan. O‘rta maktabni tamomlagach, 1969–1974 yillarda hozirgi O‘zbekiston Milliy universitetining Jurnalistika fakultetida tahsil olgan.

Mehnat faoliyatini 1974 yilda O‘zbekiston ensiklopediyasi nashriyotida muharrir sifatida boshlagan. Oradan bir yil o‘tib esa “Sharq yulduzi” jurnalida ish boshlagan va uzoq yillar davomida avval adabiy xodim, keyinchalik she’riyat bo‘limi mudiri lavozimida faoliyat yuritgan.

Shoirning ilk she’riy to‘plami “Vaqt ranglari” nomi bilan chop etilgan. Keyinchalik uning “Janub qushlari”, “To‘rg‘ayli manzillar”, “Ufqlar orti bepoyon”, “Ruhimning qayg‘usi”, “Sen”, “Ko‘nglim, o‘zing”, “Tavr” kabi she’riy kitoblari kitobxonlarga taqdim etildi.

Uning ijodi turk, arab, rus, bolgar, moldavan, ozarbayjon, qozoq, qirg‘iz, tojik va gruzin tillariga tarjima qilingan.

Ijodkor tarjimon sifatida ham samarali faoliyat olib borgan. U jahon adabiyotining yirik namoyandalari — Uolt Uitmen, Pablo Neruda, Yevgeniy Yevtushenko va O‘ljas Sulaymonovning she’r hamda dostonlarini o‘zbek tiliga tarjima qilib, kitobxonlarga yetkazgan.

Ikrom Otamurod o‘zining sermahsul ijodi va adabiyot rivojiga qo‘shgan munosib hissasi bilan o‘zbek she’riyati tarixida munosib iz qoldirdi.

Ikrom OtamurodO'zbekistonO'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiO'zbekiston Milliy universiteti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamdam Sobirov yangi qo‘shig‘idan ilk lavhani e’lon qildi (video)Xamdam Sobirov yangi qo‘shig‘idan ilk lavhani e’lon qildi (video)Bugun, 04:58Huvaydo Jumayeva: "Komik aktrisa bo‘laman, deb hech o‘ylamagandim" (video)Huvaydo Jumayeva: "Komik aktrisa bo‘laman, deb hech o‘ylamagandim" (video)Bugun, 04:08"Yura davri bog‘i" yulduzi Sem Nill 78 yoshida vafot etdi"Yura davri bog‘i" yulduzi Sem Nill 78 yoshida vafot etdiBugun, 02:50Rianna uch yillik tanaffusdan so‘ng yana katta sahnaga qaytdiRianna uch yillik tanaffusdan so‘ng yana katta sahnaga qaytdiBugun, 02:15Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdiShohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdiKecha, 22:37Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kunidan unutilmas lavhalar ulashdi (video)Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kunidan unutilmas lavhalar ulashdi (video)Kecha, 15:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi