Xamdam Sobirov yangi qo‘shig‘idan ilk lavhani e’lon qildi (video)
Xonanda Xamdam Sobirov o‘zining Instagram sahifasida yangi qo‘shig‘idan qisqa videolavhani ulashdi. U video ostiga shunchaki "Peshta" deb izoh qoldirgan. Aftidan, bu xonandaning navbatdagi taronasi nomi bo‘lishi kutilmoqda.
Qo‘shiqning qisqa parchasi e’lon qilingan zahoti muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab foydalanuvchilar taronaning ohangi va uslubiga ijobiy baho berib, uning to‘liq talqinini intiqlik bilan kutayotganini yozmoqda.
Hozircha Xamdam Sobirov qo‘shiqning rasmiy premyera sanasini ma’lum qilmagan. Shunga qaramay, e’lon qilingan qisqa lavhaning o‘ziyoq ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Muxlislar izohlarda yangi tarona ham xonandaning avvalgi xitlari qatoridan joy olishi mumkinligini ta’kidlab, premyeraning tezroq e’lon qilinishini so‘rashmoqda.
…